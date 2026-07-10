POLITICÓN: Alfonso Cepeda, líder del SNTE, ¿un ‘soldado’ de la 4T con gustos neoliberales?

I. MEDIO AÑO La muzquense Tania Flores Guerra seguirá en prisión en tanto la Fiscalía Anticorrupción desarrolla la investigación complementaria de su caso y éste pasa a la audiencia de juicio oral. Para el desarrollo de las diligencias respectivas, el juez de control otorgó seis meses al ministerio público, aunque dicho plazo podría ampliarse en diciembre próximo. La medida cautelar que se ha dictado también podría cambiar si la defensa solicita una modificación y logra convencer al juez de que la morenista cumplirá con las obligaciones que se le impongan... y es que ya faltó a dicho compromiso una vez, pues debía presentarse periódicamente ante la autoridad y no lo hizo. II. CORTESÍA DE AMLO Puntillosos observadores de la vida pública nos hacen notar que, si alguien se pregunta por qué Flores Guerra no puede enfrentar su proceso en libertad, hay que recordar que fue Andrés Manuel López Obrador quien se empeñó en modificar la Constitución para que los delitos relacionados con actos de corrupción se consideraran graves y, por tanto, implicaran prisión preventiva de forma automática... así que ya saben a quién agradecerle.

III. A TODO LUJO Algunas cejas se habían levantado desde hace meses en Coahuila debido a la constante presencia del dirigente nacional del SNTE, “el Paisano” Alfonso Cepeda Salas. Y no era solamente porque se considerara que trata de sumar puntos para una futura candidatura, sino porque la agenda pública que desplegaba, como dirigente sindical, senador y “soldado” de la 4T, resultaba difícil de entender sin recurrir a esas excentricidades y excesos de los cuales gustan los neoliberales, pero que los morenistas condenan. No obstante, tenían razón quienes sospechaban, según lo dejó en claro un reportaje del sitio electrónico El CEO, difundido ayer. IV. SIN COMPARACIÓN El texto periodístico plantea que, en un lapso de seis meses, Cepeda Salas habría utilizado el jet privado –aparentemente propiedad del SNTE– en 95 ocasiones, es decir, un promedio de un vuelo cada dos días. Difícilmente puede encontrarse un ejemplo en México de un alto ejecutivo de una empresa privada que utilice tantas veces un avión privado para desplazarse por el país. Pero pues el liderazgo magisterial mexicano es otra cosa... y si ese liderazgo se ejerce dentro de la cuatroté, ¡pues todavía más! V. INEXPLICABLE Más que preocupante, la presunta “nueva modalidad” de fraude que ha generado una alerta entre el empresariado a nivel nacional: dar de alta en el IMSS a decenas, incluso cientos de empleados, como si trabajaran para una empresa determinada, pero sin que ello sea cierto. El caso que encendió las alarmas se habría registrado en San Pedro de las Colonias, donde a una empresa le aparecieron, de repente, ¡300 nuevos empleados registrados a su cargo en el Seguro Social! La institución que dirige Zoé Robledo asegura que esto lo están haciendo personas que no forman parte del IMSS y que están apoyando a quienes enfrentan la situación. VI. NO ES TRIVIAL Sea cual sea el origen, resulta urgente que se ofrezca una explicación puntual del caso, no solamente para tener claro qué ocurrió, sino sobre todo para evitar que las víctimas se multipliquen. Porque mientras son peras o son manzanas, los patrones que de repente ven incrementada su nómina de forma artificial pueden enfrentar graves –incluso catastróficas– consecuencias por el hecho de que los sistemas del IMSS les calculen pagos que no corresponden a la realidad y que, en algunos casos, resulten imposibles de cubrir.

VII. VIENTOS HURACANADOS... Vaya tormenta la del pasado miércoles en Monclova. Lluvia intensa, inundaciones, torbellinos, cortes de energía y fallas en internet obligaron a varias empresas a detener parcialmente sus operaciones. Como informó Jorge Mtanous, presidente de Canacintra, algunas plantas tuvieron que echar mano de sus sistemas de respaldo para mantener la producción. Afortunadamente, más allá de los daños materiales y los contratiempos, no hubo personas lesionadas. Al final, la lluvia dejó claro que la naturaleza también pone a prueba la capacidad de respuesta de una ciudad industrial y esta vez no pasó a mayores... VIII. COORDINACIÓN Las lluvias también dejaron una lección: en una ciudad con fuerte actividad industrial, la coordinación entre empresas, autoridades y cuerpos de Protección Civil resulta fundamental para responder con rapidez cuando se presentan este tipo de fenómenos. Esta vez hubo afectaciones materiales y algunos paros temporales, pero la actividad pudo restablecerse sin consecuencias mayores. Ojalá que, así como llegaron las lluvias, también lleguen las inversiones que tanto espera la Región Centro.

IX. A PONERSE LAS PILAS Hace unos días comentamos en este espacio que, frente al avance del gusano barrenador, hacía falta mayor capacitación, seguimiento y una comunicación constante por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural. Al parecer el mensaje fue bien recibido. Por instrucciones del secretario Chuma Montemayor, la dependencia comenzó a difundir un reporte semanal con la evolución de la plaga –que al corte más reciente reporta 48 casos activos– y las acciones que se realizan en todo el estado. Así se construye confianza: informando, dando seguimiento y permitiendo que productores y ciudadanos conozcan, semana a semana, cómo avanza el combate contra la plaga. Ojalá esa misma disciplina se mantenga hasta superar la emergencia.