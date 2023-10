POLITICÓN: En desvío de recursos, ve Xóchitl sólo la paja en el ojo de la 4T

I. PRESUPUESTO 2024

Aunque quieran −pero a algunos se les ve poco interés− cambiar la repartición del dinero en el 2024 y que a Coahuila, como dice Miguel Riquelme, le toque lo que le corresponde, está difícil que lo hagan los priistas, incluso unidos con el PAN, de Marko Cortés, y el PRD de Chucho Zambrano. La situación lo saben los mismos diputados federales de Coahuila y otros estados: Morena y sus aliados son mayoría, y sus instrucciones son precisas de que no se mueve ni una coma al presupuesto para el próximo año. ¿Qué hacer entonces? Buscar ingresos propios, como el incremento de un punto porcentual a la tasa del Impuesto Sobre Nómina (ISN), y otros, eso será imperante.

II. CONTRASTE

Resulta contrastante que Coahuila, tercer lugar nacional con mayor aportación al PIB con manufacturas, sea de las entidades menos beneficiadas en el Presupuesto 2024. Si bien hay una fórmula para determinar algunos fondos, en otros, son caprichos de los morenistas de Mario Delgado. No contar con dinero para mantenimiento, mejora y rehabilitación, además de nuevas carreteras, es un claro ejemplo.

III. PAJA*

Mucho cuidado debe tener Xóchitl Gálvez con andar señalando la paja en el ojo de la 4T, porque se les puede aparecer la viga en el ojo del Frente. Ella alega que los contrarios tienen un “guardadito” para la campaña de Claudia Sheinbaum, pero ¿acaso los tricolores y azules no lo previeron? Las acusaciones por desvío de recursos en los gobiernos, dinero que se destina a las campañas políticas, son mutuas. Como le han aconsejado infinidad de veces, la panista debe concentrarse en las propuestas de solución de problemas, que son muchos, sobre todo en el tema de seguridad pública. Todo México espera una propuesta coherente, creíble y viable que saque al país del bache de inseguridad por la delincuencia organizada.

IV. RIÑAS

Hablando de la seguridad, es cierto que en Coahuila se viven índices de paz no vistos en mucho tiempo. Pero algo sucede en Saltillo. Las riñas se han incrementado de manera desmedida y sin contención. Convendría que Sonia Villarreal y Federico Fernández, entre otras autoridades, tomaran cartas en el asunto, porque la situación se está desbordando en las diferentes colonias cada fin de semana.

V. ¿QUÉ LE FALTA?

¿Qué le falta a Mario Dávila para limpiar su policía municipal? ¿Sigue sometido por otros mandos? Tan simple es que les pida que remuevan a su director de policía, Raúl Alcocer, quien acumula tres denuncias por acoso. Mientras son peras o son manzanas, y la investigación se realiza, ningún elemento, ni tampoco ningún funcionario público puede seguir en su puesto. Lo más razonable es la separación del cargo hasta que no se resuelva la situación jurídica. Además la gente de Monclova no merece tener autoridades cuestionadas, mucho menos que cometan abusos en contra de las mujeres, según consta en la denuncia.

VI. NO AVALADAS

Serán dos vacunas no avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Abdala y Sputnik, las que se apliquen a partir de hoy en Coahuila y todo el país, además de la vacuna anual contra la influenza. En la Secretaría de Salud, de Roberto Bernal, todavía deshojan la margarita sobre la logística, ya que junto con Bienestar y otras instituciones siempre se les hace bolas el engrudo.

VII. NO SON MORENISTAS

El argumento que dan otros morenistas como Lizbeth Ogazón y Claudia Garza, para no estar promocionando a través de anuncios espectaculares por todo Coahuila, como Tania Flores y Lenin Pérez, no es que les tengan miedo a las sanciones del INE, de Guadalupe Taddei, porque ya está visto que nomás no hacen nada, sino que respetan las decisiones de sus superiores. Y es que la reflexión es que si el presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, además de Mario Delgado, han llamado a no incurrir en gasto y menos en violación a la Ley Electoral, argumentan que quienes se promocionan es porque son importados en el partido. Y tienen razón, Tania y Lenin vienen de la UDC, mientras que Luis Fernando Salazar fue panista.

VIII. APUNTADOS

En tanto, con los de enfrente: PRI, PAN y PRD, además de Movimiento Ciudadano −casi nos olvidamos de que existe este partido en Coahuila−, no dan color ni señales sobre los candidatos al Senado, Cámara de Diputados y Alcaldías. Si como dicen, Jericó Abramo se ganó ir en la fórmula para senador, entonces su lugar en el distrito como diputado federal quedará vacante. Hay muchos apuntados, por todos lados.

IX. CARBONÍFERA

La meta de los tricolores debe estar puesta en la región Carbonífera. Allá no gobiernan Múzquiz, San Juan de Sabinas y Juárez, aunque este último municipio lo tiene el PAN, con quien ahora van aliados. Por eso es que muchos ven fallido que Tania Flores haya puesto con reflectores a Enrique Falcón, subsecretario de Infraestructura; al denunciarlo por violencia de género nomás le dio alas para buscar otra vez la alcaldía. En la tierra de “Mayito” López, cuentan, la unión del PRI con el PAN sí les alcanzaría para mandarlo a su casa, no obstante a toda la precampaña adelantada que trae, y en Juárez tendrían que repetir para que siga gobernando el PAN. En tanto en Sabinas repetiría Diana Haro porque no le andan haciendo sombra.