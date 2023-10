POLITICÓN: Industria automotriz, al rescate de Región Centro

III. BAILAR

A Mario Dávila le tocó bailar con la más fea, y limpiar la casa. Pagará por errores de la administración de Alfredo Paredes, y otros antecesores. En parte, el diputado electo, Paredes, va a llegar al Congreso sin una raya que tiene como tigre, pero le quedan otras. Cuando fue alcalde de Monclova construyó sobre lo ajeno un bulevar, un juez determinó demoler la obra en terreno privado y quedó inconcluso. Ahora Mario va a corregir esa irresponsabilidad. Pero nadie dice nada de si Paredes y su gente tienen proceso por esto.

IV. AUDITORÍA

Que en el Tecnológico de Saltillo no hay, por lo pronto según dicen, dinero para obras de mantenimiento. Pero eso tiene una razón que los alumnos aceptaron: existe una auditoría y el presupuesto está congelado. A ver cómo sale María Gloria Hinojosa, porque en la Universidad Tecnológica del Norte, donde fue rectora, no salió muy bien. La Auditoría de Manuel Ramírez presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, la cual hasta el momento no tiene avance. Con razón el municipio de Saltillo salió al quite con la reparación de los baños.

V. INDUSTRIA*

Algo que no debe escapar de la vista es que en su pasada visita a Monclova, el gobernador Miguel Riquelme no sólo confirmó las negociaciones de interesados en comprar AHMSA y el gobierno federal, sino que la expansión de la industria automotriz llegaría a la Región Centro. Naturalmente que empresas de este sector aliviarían en mucho la situación económica difícil que viven familias de Monclova, Castaños, San Buenaventura y Frontera por el pleito entre Alonso Ancira y AMLO. Viendo hacia adelante, Riquelme le ve futuro a esta región del estado por el sector automotriz.

VI. JORNADA

En el tema de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas en México, el que ha fijado postura es el diputado federal Tereso Medina, también líder de la CTM en Coahuila. Van a iniciar unos foros sobre esta reforma y Tereso adelanta que participarán Gobierno, trabajadores y los patrones, porque quieren llegar a un justo medio que no les afecte. Sin embargo, el dirigente sindical adelantó que apoya la iniciativa porque hay una deuda histórica, además que la productividad no está necesariamente ligada a las horas laboradas.

VII. CÁMARAS

También La Laguna se está convirtiendo en una zona peligrosa para los delincuentes que quieren llegar ahí a hacer su fechorías. Ahora, Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón, anunció que junto con el Mando Único habrá cámaras en la caseta La Cuchilla de la carretera. Si bien a los delincuentes se les ha puesto un alto en sus intentos de llegar a este territorio a través de Nuevo León, ahora también será para que no transiten como Juan por su casa por la carretera Saltillo-Torreón, en donde antaño había asaltos y balaceras.

VIII. EVIDENTES

Las especulaciones, que empezarán a disiparse al inicio de la entrega recepción en noviembre sobre el gabinete de Manolo Jiménez, van encaminadas a muchos saltillenses, la mayor parte de funcionarios que ocuparon algún cargo durante la administración municipal pasada. Sin embargo, en donde no se atina a decir nada es en la repartición de cuotas a grupos tricolores, y los acuerdos de Gobierno de Coalición, para que panistas ingresen al primer círculo. Las figuras azules son evidentes: Memo Anaya, Marcelo Torres, Mario Dávila, Esther Quintana, y más. ¿Usted dónde los pondría?