POLITICÓN: Enfrentará Megafarmacia a morenos y panistas en el cuadrilátero legislativo en Coahuila

I. CONFRONTACIÓN

Se va a poner buena la discusión hoy en el Congreso del Estado y uno de los motivos será la Megafarmacia del Bienestar inaugurada en diciembre pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El que le pondrá el cascabel al gato será el panista Gerardo Aguado Gómez, quien inscribió un punto de acuerdo mediante el cual, de aprobarse, el Poder Legislativo de Coahuila le pediría al Ejecutivo Federal que, “a la brevedad, implemente las acciones necesarias para subsanar el fracaso de la denominada Megafarmacia del Bienestar”. Esto, fundado en un diagnóstico en el cual el lagunero califica el proyecto de “megafracaso”.

II. DIVISIÓN

Como ocurre cada semana en el cuadrilátero legislativo local, seguramente el ala morenista no dejará que el asunto se vote sin discusión. Habrá que ver, sin embargo, si todos los integrantes de la bancada guinda le entran al debate o, como va quedando cada vez más claro, las participaciones en la tribuna pintan de nuevo la raya entre los “obradoristas” que no toleran que a su gallo le toquen una sola pluma y los que no se estresan y dejan pasar las críticas.

III. DENUNCIAS CRUZADAS

Y de morenistas hablando, el fin de semana el INE requirió al torreonense Antonio Attolini Murra para que se defendiera de la acusación enderezada en su contra por la coalición PAN-PRI-PRD por presuntamente haber adquirido tiempo de radio para aparecer con Azucena Uresti en Radio Fórmula. Además de Attolini, los aliados fueron contra Gerardo Fernández Noroña, Citlalli Hernández y César Arnulfo Cravioto, todos los cuales participan en espacios noticiosos de la misma cadena. La denuncia parece un acto de retribución por la que se interpuso antes contra Lilly Téllez, a quien se retiró del espacio de Ciro Gómez Leyva.

IV. PIFIA

Llama la atención, sin embargo, que en el escrito de denuncia se señale que la razón por la cual se incluye al coahuilense en la denuncia es porque “se encuentra registrado como candidato a reelegirse en el mismo cargo”. Se trata de un gazapo importante que extraña en un equipo jurídico de tres dirigencias partidistas nacionales. Ojalá no vayan a tratar con el mismo descuido la defensa postelectoral de su coalición.

V. DE FAMILIA

En más de una ocasión hemos abordado en este espacio el caso de la “funcionaria viajera” Mónika Zertuche Sánchez quien, además de exhibir una vida de lujos difíciles de explicar con su salario, se caracteriza por un trato despótico a los usuarios de la dependencia que tiene a cargo. Pues, según nos informan, la conducta es mal de familia, pues una hermana de la registradora, de nombre Ana Laura Zertuche, recientemente debutó como directora del Biblioparque Norte y, en las pocas semanas que lleva en el cargo, ya no hay quién tolere el trato despectivo que tiene para el personal, a quienes ya nada más le falta tronarles los dedos.

VI. CON SUERTE

Además de la conducta autoritaria de las hermanas Zertuche el descubrir que, lejos de ser reconvenidas por ello y, eventualmente sancionadas, son premiadas con nuevas posiciones en el servicio público obliga a cuestionar el tamaño del padrinazgo que hay detrás de ellas. Los intereses que protegen deben ser muy importantes para que a sus superiores no les importe cargar con el descrédito que implica contar con este tipo de colaboradoras en su equipo.

VII. DESPECHADOS

En Castaños las cosas están que arden. A días de la votación, el alcalde morenista Juan Antonio Garza García y su hijo Rogelio Daniel Garza Aguilar podrían inclinar la balanza a favor de la alianza PRI, PRD y UDC y su candidata Yesica Isabel Sifuentes Zamora. Despechado por no ser considerado para la reelección, ni su hijo para la candidatura, Garza decidió quemar las naves y operar desde el ayuntamiento en favor de la alianza. Nos dicen que ayer reunió a varios directores del ayuntamiento para pedirles el apoyo para la oposición, a cambio de mantenerles su puesto. ¡Entre morenistas te veas!

VIII. ALGO ESTÁ PODRIDO

Con una lupa de gran aumento deberán revisar −en su momento− el informe de gastos de campaña que entregue el Partido Verde al INE de Guadalupe Taddei, respecto de la campaña de su candidata a presidenta municipal por Saltillo. Y es que sin haber realizado un sólo acto, ni aparecer siquiera en un triste tríptico, dicen los verdes que han invertido en la campaña de Elisa Villalobos ¡4.23 millones! Si a usted le parece, al escuchar la citada cifra, que esto huele mal... es porque huele mal.

IX. SABUESO

O el empresario Arturo Castagné Couturier es un gran investigador o, como parece más probable, las figuras prominentes de la cuatroté son muy descuidadas a la hora de perpetrar actos de corrupción. Y es que a los muchos “descubrimientos” que ha realizado el veracruzano sobre la fortuna de la candidata morenista al gobierno jarocho, Rocío Nahle, ahora hay que sumar una denuncia en contra de la chilanga Clara Brugada quien, según esto, tendría escondidos casi 2.7 millones de dólares en Seychelles, un archipiélago africano considerado un paraíso fiscal. ¿Impactará la denuncia en las preferencias electorales de los capitalinos? Habrá que ver.