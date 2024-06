POLITICÓN: Equipo de Claudia cometió un delito en Coahuila y debe afrontar la responsabilidad del accidente ¡sin carpetazo!

I. HERENCIA QUE PESA...

Ayer comentamos sobre la Secretaría de Educación Pública de Coahuila, dirigida por Emanuel Garza Fishburn, y las medidas tomadas contra las injerencias sindicales. No sólo se revisa la operación de la dependencia, sino también sus implicaciones políticas. Durante 18 años, áreas clave se entregaron a cambio de votos. Hoy, esta dinámica ha cambiado: los líderes sindicales ya no garantizan resultados electorales. Se dice que su influencia es pura fachada. Dos áreas críticas están bajo escrutinio: la Subsecretaría de Educación Básica, dirigida por Jorge Salcido Portillo, y la de Educación Superior, con Francisco Osorio Morales. Ahora ya no son rentables. ¡Reconocimiento cínico!

II. CUESTIÓN DE LEALTAD...

Dicen los que saben que el secretario Garza Fishburn se puso firme. Junto con Óscar Pimentel, encargado de la política interior del Gobierno estatal, hablaron con los dos subsecretarios para pedirles que reconsideren su cercanía con los “líderes” sindicales, especialmente con el “líder moral”, Carlos Ariel Moreira Valdés. En la dependencia, se sabe que estos funcionarios protegen más a Moreira que a las políticas institucionales. Les pidieron lealtad al ejecutivo; ahora están entre la espada y la pared, aparentando lealtad...

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Va Sedu por líderes sindicales del magisterio... ¿empezando por un Moreira?

III. DECISIONES CUESTIONADAS

Los resultados electorales para UDC fueron catastróficos, ya que perdieron Sabinas y Ciudad Acuña, aunque en esta última su candidato mantuvo la alcaldía gracias a los votos del PRI. El futuro del partido de Lenin Pérez Rivera parece un camino tortuoso con destino a la extinción. Según los entendidos en política local, las decisiones de la dirigencia podrían llevarlos a perder el registro. A dos años de las próximas elecciones de diputados, el partido carece de cuadros competitivos que aseguren el 3 por ciento necesario para mantenerse. Critican que su líder, Lenin Pérez, primero apoyó a Morena y luego se alió con el PRI, traicionando así sus principios y acercándose peligrosamente al abismo de la irrelevancia política.

IV. AMOR CON AMOR SE PAGA

En esta historia, los candidatos que UDC impulsó ya no están con ellos. Tania Flores ganó la alcaldía de Múzquiz con el apoyo de Morena y UDC, pero le dio la espalda a UDC al instante. Jacobo Rodríguez compitió por el PT en 2021, aunque todos saben que UDC movió los hilos. Perdieron, pero dividieron y ayudaron a que Morena ganara. Ahora Jacobo, también separado de UDC, es el alcalde electo de Piedras Negras. Parece que los candidatos olvidan rápido a UDC. ¿O es que el “líder” en su distracción no selecciona bien a sus aliados?

V. PREVENIR PARA NO LAMENTAR

En las últimas semanas, hemos recibido numerosas quejas sobre la falta de limpieza en algunas áreas de la ciudad. Con la temporada de lluvias a la vuelta de la esquina, la situación se vuelve aún más crítica. Se pronostican lluvias fuertes para la región, una buena noticia que podría tornarse negativa si no se previenen accidentes. El alcalde, José María Fraustro Siller, debe estar alerta y garantizar que la suciedad no obstruya el sistema fluvial. Especial atención merecen los arroyos que cruzan la ciudad. Todavía hay tiempo para actuar.

TE PUEDE INTERESAR: Detallan accidente del convoy de Sheinbaum en Monclova

VI. NO HAY QUE PERDER DE VISTA...

Por más que se quiera suavizar el asunto o envolverlo en una falsa polémica sobre si la virtual presidenta electa actuó de forma correcta, o no, en los momentos posteriores a los hechos, la verdad jurídica es que en el accidente automovilístico provocado por uno de los vehículos del equipo de Claudia Sheinbaum, el viernes pasado, ocurrió un delito y ese delito se llama homicidio culposo o imprudencial.

VII. OBLIGADA INVESTIGACIÓN

Y como se cometió un delito, la Fiscalía General de Gerardo Márquez tiene la obligación legal de integrar una carpeta de investigación para identificar y someter a juicio a quien o quienes resulten responsables de los hechos. Hasta ahora, la información que se ha proporcionado es para destacar que “alguien cercano” a la futura Presidenta está atendiendo personalmente el asunto y se encuentra cerca de los familiares de la señora Ernestina Cerda Mireles, víctima de la imprudencia de un integrante del equipo de Sheinbaum. Cabría esperar que no se intente dar “carpetazo” al caso legal y se asuma la responsabilidad legal.

TE PUEDE INTERESAR: Captan en video a residente de fraccionamiento de Saltillo mientras da salvaje golpiza a vigilante de la tercera edad

VIII. PROBLEMA DE TODOS

Las autoridades no dan pie con bola en los fraccionamientos privados. Los vecinos se la pasan en pleitos por las cuotas y el acceso. Hay quienes se rehúsan a pagar y los castigan sin acceso o los obligan a abrir plumas a pie. ¡Pura locura! Urgen medidas antes de que pase algo grave. La falta de cultura cívica también es clara. ¡Las organizaciones civiles deberían meter mano en esto! Todos debemos poner atención a lo que está pasando.

IX. DESCANSE EN PAZ

La noche de este domingo, luego de varios días de haber sido internado en un hospital de la ciudad, falleció Homero Ramos Gloria, abogado y servidor público ampliamente reconocido. A lo largo de su carrera en el servicio público presidió el órgano Electoral de Coahuila, fue secretario de Gobierno del Estado, encabezó la Comisión de Derechos Humanos local y fungió como procurador de Justicia en la entidad, entre otros cargos. En 2019 el Poder Legislativo lo designó magistrado del Poder Judicial de cuya Sala Penal fue integrante hasta ayer. Descanse en paz.