POLITICÓN: Va Sedu por líderes sindicales del magisterio... ¿empezando por un Moreira?

I. CUESTIÓN DE HONESTIDAD

De las tres diputaciones federales que la coalición PRI, PAN y PRD ganó en Coahuila, dos fueron para candidatos panistas: Guillermo Anaya en Torreón y Theodoros Kalionchiz en Monclova. Curiosamente, en voz baja se comenta que lo lograron gracias a los votos del PRI. Así fue: el PAN solo le aportó a Anaya 22 mil 294 de los 96 mil 071 obtenidos, y a Kalionchiz 14 mil 601 de los 105 mil 753. ¿Hasta cuándo reconocerán públicamente que su triunfo hubiera sido imposible sin los votos del PRI? ¿O les da vergüenza admitirlo?

II. ¿DESPERTÓ?

Desde que Emanuel Garza Fishburn fue nombrado secretario de educación en Coahuila, la expectativa estaba por las nubes. Su trayectoria en el ámbito educativo lo respaldaba, pero una cosa es el aula y los libros y otra la política educativa. Dicen los que saben que su inicio ha sido complicado, cuestionando su capacidad para lidiar con la política del sector. No es secreto que Óscar Pimentel, secretario de gobierno y experto en la grilla educativa, le ha puesto marca personal. Al menos, parece que empiezan a tomarse decisiones...

III. PARA EMPEZAR...

Dicen que la presente administración ya se está moviendo para cortar la injerencia de los líderes sindicales en la Secretaría de Educación. Todos saben que estos caciques han tenido carta abierta para colocar a sus aliados en puestos clave, protegiendo sus propios intereses. Los enterados comentan que el primer blanco es Carlos Ariel Moreira Valdés, el mandamás sindical. ¿Será que esta vez alguien les pone un alto de verdad? Mañana les contamos más sobre este embrollo y sus posibles repercusiones.

IV. ¿Y LA CULTURA?

El proceso electoral terminó y con la excusa preferida de los funcionarios públicos para evadir declaraciones o, peor aún, para no hacer su trabajo. Nos dicen que dónde se percibe letargo es en la Secretaría de Cultura, a cargo de la panista Esther Quintana. Un claro ejemplo de esto es la falta de reparaciones necesarias para que la Orquesta Filarmónica del Desierto pueda volver a su lugar habitual de ensayo o encontrar otro sitio adecuado. La secretaria, que antes levantaba la voz, ahora guarda silencio. ¿Será que no es lo mismo ser oposición que ser gobierno?

V. FINANZAS DE FICCIÓN

Concluidas las elecciones, ahora le toca al INE revisar los gastos de los partidos. Dicen que en el Partido Verde hay varios excandidatos y excandidatas rascándose la cabeza, extrañados por lo reportado. Ellos aseguran que no vieron ni un centavo de esos recursos, sospechando que los informes de gastos son una obra maestra de la ficción. Claudia Elvira Rodríguez Márquez, la secretaria general del partido, tendrá que rendir cuentas, aunque se asegura que quien lleva las riendas es su líder “moral” José Refugio Sandoval.

VI. DE JOVEN A ‘NUEVAS IDEAS’

Hablando de partidos que solo buscan lucrar, está en marcha por parte el Instituto Electoral de Coahuila, del presidente Rodrigo Paredes, el proceso para la creación de nuevos partidos. Desde julio hasta el 15 de diciembre, podrán hacer asambleas para obtener los apoyos necesarios. Son cinco organizaciones las que lo intentarán, y entre ellas hay caras conocidas: personajes que en su momento formaron parte de partidos y que, nos dicen, solo han aprovechado para su beneficio. ¡Atentos todos, que la historia parece repetirse!

VII. MADRINA DE BODAS

Ayer, tras el evento en San Juan de Sabinas, Claudia Sheinbaum se trasladó a Nuevo Laredo. Ahí, Cecilia Guadiana, senadora electa de Coahuila, aprovechó para reunirse con Sheinbaum. Lo presumió en sus redes y llamó la atención un cuadernillo que le entregó, titulado “Relación-apoyo a candidatas y candidatos. Cecy Guadiana”. ¿Apoyos personales? ¿Estarán en los informes del INE? Además, Guadiana estaba con los “dos Américos Villarreal”, su novio y su suegro. Dicen que Sheinbaum quiere ser madrina en la boda... ¿será?

VIII. SIN SOLUCIÓN

Los problemas con el suministro de energía en la región sureste no paran. Los reportes y quejas de usuarios y empresarios son cada vez más. Nos dicen que los cortes de luz son tan frecuentes que las empresas no pueden operar con normalidad. Ya es hora de que se hable del tema con determinación. La Comisión Federal de Electricidad, de Manuel Bartlett, debe, al menos, informar sobre el estatus y las acciones a tomar. Según los expertos, la situación seguirá igual si no se toman acciones conjuntas.