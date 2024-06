Monclova: Dan último adiós a Ernestina, mujer fallecida en choque de escoltas de Claudia Sheinbaum

MONCLOVA, COAH.- Ernestina Cerda Mireles, mujer que falleció en el choque protagonizado por escoltas de la presidenta electa Claudia Sheinbaum en Monclova, fue despedida por sus familiares y amigos en una funeraria de la localidad.

El lugar donde se expuso su cuerpo fue rodeado por sus más allegados, entre ellos se narraban las historias de Doña Ernestina, quien era originaria del ejido El Oro, al igual que sus padres.

TE PUEDE INTERESAR: Convoy de Claudia Sheinbaum choca contra vehículo en Monclova; adulta mayor pierde la vida

Trascendió que fue una mujer siempre atenta y amable con las personas que le rodeaban.

A temprana edad se casó y formó una familia con Manuel Solís Reyes con quien procreó 14 hijos, de los cuales solo 12 viven al día de hoy.

Estaba por cumplir sus 94 años en el próximo mes de septiembre y aunque ahora ella habitaba en la zona urbana de Monclova, siempre acostumbraba estar rodeada de sus hijos y nietos en su rancho, en el Ejido el Oro. mismo que visitó unos minutos antes de morir.

Jesús Solís Cerda, su quinto hijo, otorgó una entrevista a VANGUARDIA y mencionó que su madre fue una maravillosa persona, alegre, solidaria.

“A sus noventa y tantos años no pisó un hospital, no tenía enfermedades, ni presión, ni nada, pero sí nos decía ya estoy cansada, ya que Dios me recoja, el día que pase esto quiero que estén tranquilos, ya son muchos años”, comentó Jesús Solís.

TE PUEDE INTERESAR: DIF Torreón celebra a los padres de familia de la Guardería DSPM con juegos y dinámicas

Lamentablemente, perdió la vida en el trágico accidente ocurrido la mañana de este 14 de junio en el entronque de la carretera estatal 24 y el libramiento Eliseo Mendoza Berrueto.

“Ellas venían del rancho, somos de ahí, nativos del Oro, yo me los topé en la carretera, yo iba a dejar un alimento para el ganado y apenas llegué al rancho y me avisaron regrésate, tu mamá tuvo un accidente en la carretera. Venía la escolta de la doctora Claudia Sheinbaum y no hicieron alto, yo vi todo me dijo un amigo”, comenta el hijo de la fallecida.

Cuando Jesús llegó al lugar del accidente quiso ver a su madre, no obstante el alcalde Mario Dávila, que ya estaba en el lugar y con quien tiene una buena amistad, le sugirió que se tranquilizara, le dijo que ella ya no tenía signos vitales y que él atendería la situación.

Se le informó que su hermana, Martha Elena Solís de la Cerda, sufrió fractura de clavícula y otras lesiones y fue trasladada al hospital San José, una clìnica privada de Monclova y ella al día de hoy permanece en el lugar.

Este sábado se velan los restos de Ernestina Cerda en la capilla Funerales Martínez, al oriente de la ciudad, al lugar arribaron representantes de la doctora Claudia Sheinbaum, que pidieron permiso a la familia para acompañarles en estos momentos.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Plan C de AMLO, ¡al diablo con las instituciones!’: docente de la UAdeC

Además se pusieron a disposición para cubrir todos los gastos funerarios, los gastos de hospital y a pagar una indemnización por el lamentable fallecimiento.

“Aquí hay gente que viene de México de parte de la doctora Claudia, nos pidieron permiso de que si podían acompañarnos y están al pendiente de todo, se les agradece pero ya que podemos hacer”, dijo.

“Yo le dije a una licenciada, agradezco que hayan venido, por nosotros no hay ningún problema fue un accidente”, explicó Jesús hijo de la fallecida.

Este domingo, se dará cristiana sepultura a doña Ernestina en el panteón Guadalupe, donde está sepultado su esposo, quien falleció cuatro años atrás.