POLITICÓN: ¿Hace rector de la UTC proselitismo a favor de candidato del PRI en Ramos Arizpe?

I. REFLEXIÓN DE FUTURO

La llegada de nuevas inversiones a la ciudad siempre despierta entusiasmo y se considera un hecho positivo para el desarrollo económico, especialmente en términos de generación de empleo. Recientemente se anunciaron importantes inversiones para la región, específicamente en el área de Derramadero y, aunque en primera instancia es una buena noticia, es crucial tener en cuenta problemas que ya han alcanzado un nivel preocupante en la ciudad. Además, debemos reflexionar sobre la dirección que queremos tomar en los próximos años. El Implan de Saltillo, liderado por Ricardo Álvarez García, debe desempeñar un papel determinante en ello.

II.¿QUÉ DICE EL IMPLAN?

El problema del tráfico vehicular es solo la punta del iceberg; las consecuencias ambientales son evidentes, desde la calidad del aire hasta la disponibilidad de agua, afectando la calidad de vida de quienes habitamos aquí. Además, las demandas del crecimiento como seguridad, servicios médicos e infraestructura urbana, se suman a la ecuación. La llegada de inversiones debe celebrarse pero, ¿dónde está la visión sobre los desafíos que éstas representan?, ¿qué tiene que decir el Implan al respecto?

III. COACCIÓN DEL VOTO

En el horizonte del rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila, Sergio Guadarrama, se avizoran nubes negras y hasta una tormenta política. Observadores críticos comentan que el funcionario es señalado por realizar proselitismo a favor del candidato del PRI a la alcaldía de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez. Este comportamiento recuerda prácticas que deberían estar erradicadas, como la coacción del voto. Y es que, según se dice, el rector está utilizando su posición para obligar a los maestros de la universidad a participar en la campaña de “su gallo”. Las autoridades electorales deben estar vigilantes ante esta situación.

IV. FACILITAR DENUNCIAS

A propósito de las autoridades electorales, ¿alguien ha visto el portal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales? Porque sinceramente, parece estar más escondido que un tesoro pirata. Con el nuevo fiscal, Alejandro González Estrada, se mantiene la penumbra sobre la institución. ¡Como si le tuviera miedo a la luz del día! Es hora de que la Fiscalía en Coahuila rompa con esa costumbre de jugar al escondite y empiece a operar de manera transparente y accesible para todos.

V. UNAS POR OTRAS

Ayer le comentamos en este espacio de la presunta existencia de un sofisticado cálculo, en el frente tricolor de Coahuila, para “abandonar” la candidatura presidencia del Xóchitl Gálvez a su suerte a cambio de “amarrar” las elecciones del Senado, la Cámara de Diputados y los ayuntamientos. Quienes se mueven a ras de tierra en las campañas nos dicen que hay regiones, como La Laguna, donde la operación se encuentra en marcha debido a que, luego de analizar la situación desde diversos ángulos, se llegó a la conclusión de que la única forma de ganar las dos bancas del Senado y las diputaciones federales... es dejar que Claudia Sheinbaum gane en Coahuila.

VI. MÁS SEGURO...

Según nos explican, el quid del asunto se ubica en una franja de electores que recibe los beneficios de los programas sociales tanto del Gobierno federal como del de Coahuila. A ese grupo realmente no le importa -porque ni sabe- quién le representa en el Congreso de la Unión. Lo que sí le importa es quién “le da” una beca, una despensa, un tinaco... Y no quieren correr el riesgo de que vaya a resultar cierto eso de que, si no votan por Claudia, pueden perder los programas que están recibiendo actualmente.

VII. PLAN CON MAÑA

Y de la elección presidencial hablando, cada vez más voces coinciden en que tanta insistencia, desde el bloque oficialista, en afirmar que “el arroz ya está cocido”, persigue un solo objetivo: persuadir a los potenciales votantes de la oposición para que no salgan a votar el 2 de junio. Y eso, acotan los más agudos, no tiene que ver sólo con que la cuatroté refrende su triunfo en las urnas sino, sobre todo, con la búsqueda de los votos para que, antes de entregar la estafeta, Andrés Manuel López Obrador pueda concretar su tan ansiado “Plan C”. Y es que, entre menos personas voten, menos votos requerirá el oficialismo para obtener la mayoría calificada en el Congreso. Habrá que estar atentos.

VIII. ¿CERO RIESGOS?

La liberación de Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono”, ocurrida ayer luego que el juez David Ezra decretó que el coahuilense “ya había cumplido”, al pasar poco más de tres años en prisión luego de su extradición desde España, desató especulaciones respecto de las “posibles reacciones” que podría provocar su retorno a la Región Laguna, específicamente en el ámbito de seguridad. Sin embargo, en el lado de las autoridades nadie parece tener mayores preocupaciones al respecto. O al menos no las revelan.

IX. INCINERACIÓN

La delegación local de la Fiscalía General de la República, a cargo de Efraín Alonso Gastélum Padilla, realizó la incineración de más de 800 kilos de drogas en Saltillo pero, extrañamente, en la dependencia se decidió que el hecho no merecía ser difundido. Dejar de convocar a los medios de comunicación, así como de difundir los detalles de un evento de estas características constituye una omisión significativa. La transparencia en asuntos de seguridad es crucial en la lucha contra el crimen organizado. ¿O acaso no les parece relevante que casi una tonelada de droga esté fuera de las calles? Para generar confianza y tranquilidad, ¡hay que cacaraquear los éxitos!