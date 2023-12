POLITICÓN: Incógnita en Coahuila: lote de vacunas contra el COVID, ¿gratuitas o para la venta?

I. PASARSE DE LISTOS

Que los municipios se querían pasar de listos en el cobro del predial, poniendo alzas por encima del índice inflacionario que se toma como referencia, pero los legisladores de Lalo Olmos, al menos en las comisiones los van a topar en un 5 por ciento generalizado. Ya tiene usted, ciudadano, un punto de partida para obtener el incremento de su predial. Sin embargo, se ha filtrado por ahí que dos municipios o más podrían tener excepción por la conformación de la mancha urbana, con nuevos desarrollos en donde no era residencial. Ahí se dará el 6 por ciento, como máximo. Basta recordar que el predial es el principal ingreso propio de los ayuntamientos.

II. CRUCEROS

Se empezó a trabajar a favor de Xóchitl Gálvez en Saltillo. Aquí hubo presencia de simpatizantes, no identificados plenamente por algún partido, sino con Fuerza Rosa y dentro de la segunda jornada nacional de movilización ciudadana. ¿Será que vieron la pasividad de los partidos, sobre todo el PAN, de Elisa Maldonado?, y por eso se animaron a salir a las calles, pese al frío, a la pega de calcas.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Desairan informe de alcalde de Arteaga

III. VACUNA

Que desde la Secretaría de Salud, en donde espera que en los próximos días llegue un nuevo titular que sustituya al cirujano lagunero Roberto Bernal, se hicieron trámites para obtener mediante compra directa con el laboratorio un lote de vacunas contra el COVID-19 para aplicarse entre la población coahuilense. Lo que no se sabe hasta ahora es si las vacunas serán para la aplicación gratuita a la población o bien algún particular hizo el enlace para comprarlas para venta en este territorio. Los coahuilenses han rechazado la aplicación de la vacuna cubana Abdala, además la Moderna es una vacuna avalada por la Organización Mundial de Salud (OMS), algo que no tiene el biológico isleño.

IV. PROYECTO

Circula la versión de que la Policía Estatal, de Federico Fernández, tomará en renta las instalaciones de lo que fue el hotel Camino Real, sobre el bulevar Fundadores de esta ciudad, e ícono del desarrollo de eventos sociales y llegada de artistas de todas las tallas. Habrá qué conocer el proyecto en su totalidad para evaluarlo.

V. LUCHA

Por lo que se ve, el consejero del IEC, Daniel Rodríguez, sigue en pie de lucha. No sólo porque está en desacuerdo con eso de la aplicación de las acciones afirmativas, las cuales garantizan posiciones de elección popular a diversos grupos, entre ellos la comunidad LGTB, pero con lugar cedido por los propios partidos políticos. Para nadie es un secreto que esta modalidad no está totalmente comprendida y aceptada por los partidos, que en la pasada elección le sacaron la vuelta colocando en posiciones plurinominales a personas, en su mayoría jóvenes y tercera edad, pero que igual son políticos, pero hubo grupos que faltaron por incluirse.

TE PUEDE INTERESAR: En Morena Coahuila traen un desgarriate y eso que aún no arrancan las campañas al Congreso

VI. DEMANDADOS

Todavía nadie le encuentra lógica a lo que dice Tania Flores de sus adversarios. Demandó a varios y los ha culpado de estar detrás de su desprestigio y su familia. Pero después de que Javier Borrego la agarró contra todos los Flores y habló mal de ellos en la región Carbonífera, es el culpable de todas sus desgracias y hasta de lo que le pueda pasar. También le iba a poner una queja ante la Comisión de Honor y Justicia, que en eso quizás le den la razón porque perro −se supone− no come perro.

VII. EN CONTRA

Todavía dentro de las comisiones de salud y hacienda, Jericó Abramo votó en contra de la centralización del sistema de salud, en donde el traslado de los hospitales generales pasaría al IMSS Bienestar. El caso es que a decir del legislador federal, lo que pretende en realidad por parte de la administración de la 4T es dejar a las entidades sin recursos, que legítimamente le corresponden. Lo que viene no es nada halagüeño para la Secretaría de Salud, que por cierto también ya eliminó el Instituto de Servicios de Salud, al menos hasta donde hay conocimiento. En caso de aprobarse la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal y General de Saltillo, se perdería la mayoría del recurso federal.

TE PUEDE INTERESAR: México: Estado no fallido, pero está fallando contra el crimen organizado

VIII. ABRAZOS NO FUNCIONAN

Nomás para recordar que sólo le queda menos de un año a Andrés Manuel López Obrador y hay que decir que han aumentado los casos de justicia por propia mano. Y cualquiera puede interpretar los hechos recientes del Estado de México, de Delfina Gómez, pero tienen que, igual que en otros casos de inseguridad y violencia, tener en cuenta dos elementos básicos: la falta de intención a las necesidades de la ciudadanía y el abandono en el combate a la delincuencia.

IX. ASPIRAN TODOS

Una vez que se conoce el gabinete en su parte azul: Esther Quintana, que va a Cultura, y Mayra Valdés, en la Secretaría de la Mujer, de aquel lado empezaron a inquietarse, porque la mayoría quería llegar a una secretaría. El caso es que no ven mucho en lo que queda y andan disputándose las dos diputaciones federales que le tocaron al PAN de Elisa Maldonado. Nombres hay por montones, por eso la lista es interminable, pero aquellos que se consideran con liderazgo en la región están levantando la mano, lo mismo que gente que ocupa regidurías. Recordemos que también viene la renovación de alcaldías, en donde todavía no hay acuerdos en concreto, aunque si dejan todo como está la cosa estaría bien.