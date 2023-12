POLITICÓN: Desairan informe de alcalde de Arteaga

I. FUENTE DE PAGO

¿Por qué es tan importante el Impuesto Sobre Nóminas (ISN) para Coahuila? Ante el abandono presupuestal del gobierno federal, la salida viable es el financiamiento de proyectos con recursos propios para la administración de Manolo Jiménez, y su plan de los primeros 100 días de compromisos. A partir del ISN se hará un “apalancamiento” para -al menos ese sería el plan- realizar obras en Saltillo y la mayor parte de la entidad, algunas a través de la Asociación Pública Privada, es decir, el dinero de los inversionistas, con fuente de pago de ese impuesto.

II. INDIFERENCIA

Esto sucede cada vez con mayor frecuencia: hay sitios en redes sociales que se anuncian y captan personas para créditos haciéndose pasar como financiera del bienestar, y no lo son, o colocan un nombre similar. Ahora que la delegada en el estado, Claudia Garza, hace control remoto, porque no han nombrado sucesor, aparecen de manera regular las personas estafadas. No hay actuación de la justicia, pero tampoco una alerta y denuncia de la misma dependencia federal, Secretaría del Bienestar. Siguen las personas cayendo en garras de prestamistas y agiotistas por la indiferencia.

III. PLAN ORIGINAL

Samuel García y Mariana Rodríguez van a aprovechar de cualquier modo la ola publicitaria en la que están montados. Rodríguez va por la alcaldía de Monterrey en sustitución de Luis Donado Colosio hijo, y naturalmente por el Movimiento Ciudadano de Dante Delgado. No se ve como un premio de consolación; se cuenta que ese era el plan original desbaratado en parte por el Congreso con mayoría de oposición. Si sería o no un buen gobernante, eso siempre sale sobrando, en las elecciones lo que cuenta ahora es la popularidad, y Mariana se defiende sola.

IV. ENFRENTADOS PEPENADORES

Si no hay una pronta intervención de alguna autoridad municipal, y deje de defenderse a la CTM de Tereso Medina y la CROC de José Alberto Morales -se la dejaron de herencia-, el agua puede llegar al río en el relleno sanitario. Ahí van a seguir enfrentados los croquistas con los pepenadores independientes, porque a estos últimos les negaron un amparo para permitirles trabajar. Los hechos tuvieron un primer enfrentamiento a golpes y una persona de la tercera edad resultó con fractura de costillas. ¿Quieren más? O ya van a detener eso.

V. PENSIÓN DE PROFES

Les fue bien a los de la UAdeC, ya tienen asegurado su aguinaldo. Quienes no pueden decir lo mismo son los profes de la Sección 38 del SNTE de Isela Licerio Luévano. Desde años atrás, hay que decirlo, se dejó de pagar la póliza de liquidación de los profes jubilados. Por el mismo motivo que el Servicio Médico está en terapia intensiva: falta de dinero. Pero ahora que la dirigencia no es afín del patrón, bien pueden reclamar lo que les adeudan, porque hay 100 docentes en fila.

VI. SÓLO MUCHA PASIÓN

Muchas diferencias -cuentan- hubo en el segundo (de tres) informe de Ramiro Durán en Arteaga. Contrario a lo que sucedió el jueves con Chema Morales en Ramos Arizpe, allá hubo pocos invitados especiales. Los legisladores federales Jericó Abramo, Verónica Martínez y Jaime Bueno, y tan, tan. Otra de las grandes comparaciones que hicieron es que esperaban un anuncio similar sobre avance en el pago de la deuda, y nada. Allá en Ramos Arizpe se prometió llegar a cero en el 2024 y acá “mucha pasión”. Dijeron los presentes: ¿se referiría a la reelección?

VII. REFORMAS NEGADAS

La reforma electoral, Guardia Nacional y Poder Judicial anunciada por AMLO para el 2024, viene ya firmada con voto en contra del PRI de Alejandro Moreno, PAN de Marko Cortés y PRD de Chucho Zambrano, pero falta ver qué dice Dante Delgado de los votos del MC. De entrada se sabe que va a haber más recortes. Pero ni discusión se tendrá. Lo cierto es que cayeron redonditos en el juego justo antes de la elección presidencial, para que se distraigan en otros asuntos que ni al caso, porque AMLO ya se va.

VIII. POCO CONOCIDO

El que anda muy animado ahora a irse de candidato al Senado -es que ahí no hay más- es el coordinador en el estado de Movimiento Ciudadano, Alfonso Danao de la Peña. Todo empezó porque lo metieron a las encuestas, para cumplir el análisis de las dos alianzas y este partido que iría sólo y su alma. Pero él se emocionó. La gente lo conoce poco fuera de Saltillo y sería muy complicado hacer campaña en toda la entidad como con dos cargos. Los emecistas siguen deshojando la margarita para definir candidato presidencial.