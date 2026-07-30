POLITICÓN: Infonavit Coahuila se deslinda de las viviendas del Bienestar defectuosas en Monclova

I. CON RAZÓN ¿Por qué cada vez más personas –sobre todo políticos y algunos “influencers”– andan tapando baches en las calles de las ciudades? La respuesta corta es: ¡porque leen las encuestas del Inegi! En efecto, hace al menos 10 trimestres que en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana –la ENSU– los baches aparecen como el problema que más personas mencionan como el más importante de las ciudades donde viven. Pícaros observadores apuntan que cualquier día de estos el IEC de Óscar Rodríguez va a comenzar a recibir quejas para que se contabilicen los videos que se difunden en redes sociales, de políticos tapando baches, como actos anticipados de campaña. II. ¿PARA CUÁNDO? Por cierto, los siguientes dos problemas más frecuentes, en el periodo citado, han sido las fallas y fugas en el suministro de agua y el alumbrado público insuficiente. Y sólo hasta el cuarto lugar aparecen los robos o las extorsiones como problemas de seguridad pública. ¿Cuándo comenzaremos a ver políticos reparando o colocando luminarias? Porque para repartir agua en pipas en las colonias populares, ya se está poniendo buena la competencia.

III. CASO DE ESTUDIO Y hablando de la seguridad pública, sin duda el episodio ocurrido ayer en el feudo de Tomás Gutiérrez, donde una riña aparentemente insignificante acabó con una víctima que anoche se debatía entre la vida y la muerte, debe convocar a una reflexión profunda porque el nivel de violencia, que se aprecia en las imágenes difundidas por vecinos de la colonia Manantiales del Valle, nos habla de una conflictividad que no sólo no es normal, sino que resulta inaceptable. ¿Qué hay detrás de episodios como éste, en el que una riña que no apunta a mayores consecuencias arroja un resultado que podría ser fatal? IV. RESPUESTAS La información conocida señala que los involucrados en los hechos podrían encontrarse bajo los influjos del alcohol o las drogas. Pero incluso si la hipótesis se confirma, eso no explica el nivel de violencia que se observa en el video que capturó el episodio. Resulta indispensable indagar en las causas profundas de este hecho porque la violencia no puede ser normalizada ni, mucho menos, justificada. Y detener al responsable y prometer que habrá castigo tampoco resuelve el problema de fondo.

V. POSICIONAMIENTO “En una democracia, el gobierno no debe convertirse en el árbitro de la verdad. La crítica, la opinión y el debate público no pueden estar sujetos al criterio de una autoridad política o administrativa. Mucho menos de una pandilla de fanáticos con tufo estalinista”. Así, con el uso de expresiones duras, se posicionó ayer el exgobernador coahuilense y líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, respecto del proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias que el Gobierno de la República ha puesto a “consulta pública” con miras a que entren en vigor en las próximas semanas. VI. DUDAS Se trata, sin duda, de uno de los asuntos relevantes de la agenda pública de estos días. Pero la gran pregunta es si las críticas –incluidas las de tono duro– van a lograr algo, es decir, si podrán contener lo que se ve venir claramente en el horizonte: que la cuatroté establezca reglas que le permitan amordazar a los medios electrónicos, que dependen de una concesión gubernamental para operar, y que luego avance sobre los impresos e incluso sobre las “benditas” redes sociales...

VII. PRECISIÓN El delegado del Infonavit en Coahuila, José Iván Caballero González, dice que no, que él no tiene vela en el entierro de las viviendas del Bienestar que fueron mal construidas en Monclova y de las cuales comentamos en este espacio ayer. El representante de la dependencia, que a nivel nacional encabeza Octavio Romero Oropeza, asegura que la oficina a su cargo aquí carece de facultades para ejecutar cualquier acción relacionada con dicho programa. Que ni siquiera la supervisión les toca a ellos y que todos los aspectos del programa son gestionados directamente por las oficinas centrales en la Ciudad de México. VIII. Y SIN EMBARGO... Está muy bien, sin duda, tener claro que no es la ventanilla local del Infonavit la que deben tocar quienes recibieron viviendas defectuosas, pero de cualquier forma el problema sigue ahí: las casas tienen grietas, el drenaje sigue colapsado y las calles para llegar a ellas fueron mal pavimentadas. Y el asunto, claro, es que el pago realizado a quienes ejecutaron tales construcciones fue por una obra de otra calidad. ¿Quién va a atender estas realidades?