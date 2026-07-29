POLITICÓN: Viviendas del Bienestar Coahuila, ¿por qué validó Infonavit casas con fallas estructurales?

I. TORRENTE I Cuando se le echa un ojo a los documentos de la investigación realizada por la FGR de Ernestina Godoy, en relación con lo que han denominado “la más grande red de contrabando de hidrocarburos”, da la impresión de que las indagatorias las hubiera conducido Torrente, el folclórico personaje de la saga española de películas del mismo nombre. Y es que, por ejemplo, en el Tomo 5 del voluminoso expediente, puede leerse repetidamente que, para localizar a las empresas e individuos involucrados en el contrabando de los 15 millones de litros de combustible localizados en Coahuila, los agentes investigadores se dedicaron a hacer búsquedas ¡en Google Maps! II. TORRENTE II El asunto resulta ridículo, pues, como ya se comentó en este espacio, todo el proceso de importación de hidrocarburos al país se realiza a través de un sistema electrónico, en el cual se encuentran registrados todos los datos de las empresas involucradas en dichas operaciones. Bastaba que los “agentes investigadores” le solicitaran esa información a la Agencia Nacional de Aduanas para que tuvieran direcciones, teléfonos, páginas web, nombre de los ejecutivos, números de cuenta...

III. UNA MÁS Peor aún: los agentes Hernández y Díaz, que son quienes rinden el informe, anexan a su “investigación” una nota publicada por VANGUARDIA con la cual se justifica el haber “identificado” a los socios de Ingemar –la empresa de la cual es accionista Ernesto Ruffo Appel–, cuando la lógica más elemental diría que para conocer ese dato, lo que hay que hacer es acudir al Registro Público de Comercio. Y ya para completar el cuadro, la siguiente joya sobre cómo se intentó localizar a un par de empresas involucradas en la investigación: “con la finalidad de obtener una dirección fiscal se realizaron búsquedas en fuentes abiertas sin que hasta el momento se tenga una respuesta positiva”. IV. O SEA, ¿CÓMO? La pregunta es elemental y salta sola: ¿Que no bastaba con preguntarle al Servicio de Administración Tributaria esa información? Podría ocurrir, desde luego, que tras obtener esos datos del SAT, resultara que en la dirección oficialmente registrada no se localizara la empresa, pero así el problema sólo se multiplica. Porque habría que creer entonces que el sistema de importación de hidrocarburos es un desorden de tal magnitud que ni siquiera se sabe dónde están y quiénes integran las empresas que participan de éste.

V. AGOSTO EN LA MIRA Marcelo Ebrard advirtió que Estados Unidos podría anunciar en la primera semana de agosto nuevos aranceles derivados de una investigación sobre la sobrecapacidad productiva y otros temas comerciales. Todavía no existe una lista definitiva de productos, pero los sectores automotriz, de autopartes, acero, aluminio y manufacturas estratégicas aparecen entre los de mayor presión. Para Coahuila, el aviso es relevante: buena parte de su economía depende precisamente de esas cadenas. El T-MEC sigue siendo el principal escudo, pero una ventaja comercial no sirve de mucho si el Estado desconoce con precisión dónde podría recibir el golpe. VI. MARGEN PROPIO Coahuila no se sentará directamente en la mesa del T-MEC, pero tampoco está condenado a mirar desde lejos. Las autoridades estatales pueden medir la exposición real de cada sector, identificar empleos e inversiones en riesgo, coordinarse con cámaras y clústeres y enviar una posición técnica a la Secretaría de Economía. Los gobiernos locales no deciden lo que haga Washington, pero sí pueden conseguir que la Federación se siente a la mesa de negociaciones con datos que le permitan una mejor actuación.

VII. RESPONSABILIDAD El problema de las viviendas de Bienestar Infonavit en Colinas de Santiago, en Monclova, no comenzó con las grietas ni el drenaje colapsado, sino mucho antes: en la supervisión. El delegado del Infonavit en Coahuila, José Iván Caballero González, tendría que explicar qué revisó la institución durante la construcción, qué observaciones formuló y por qué, según nos cuentan, las advertencias sobre deficiencias no corrigieron el rumbo. Ahora hay mesas de trabajo para atender daños que pudieron evitarse. Porque cuando una institución financia, valida y entrega viviendas, también asume la responsabilidad de revisar cómo, dónde y con qué se construyeron. VIII. DESPUÉS DEL LISTÓN Caballero González no puede reducir el asunto; debe aclarar quién supervisó, qué fallas fueron detectadas y por qué se permitió la entrega de viviendas con problemas de drenaje, pavimento y daños estructurales. Conviene recordar que esas casas fueron entregadas recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de un programa emblemático. La ceremonia ya pasó; ahora toca explicar la obra. Porque para cortar el listón siempre hay manos; para revisar lo que sostenía la casa, por lo visto, no tantas.