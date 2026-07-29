Rubén Moreira, diputado por Coahuila, alerta por riesgos para la libertad de expresión

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    Rubén Moreira, diputado por Coahuila, alerta por riesgos para la libertad de expresión
    Rubén Moreira Valdez advirtió sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión y la independencia de los medios. CORTESÍA

El legislador cuestiona facultades administrativas que, afirma, podrían afectar el pluralismo, la crítica y la independencia de los medios

El diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, representan los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, al considerar que podrían concentrar facultades excesivas en una autoridad administrativa y afectar principios fundamentales de la democracia.

A través de un pronunciamiento emitido este 29 de julio, el legislador sostuvo que la discusión sobre estas disposiciones no debe reducirse a un asunto administrativo, debido a que involucra el equilibrio entre el Estado, los medios de comunicación y los ciudadanos.

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Moreira Valdez señaló que el proyecto genera preocupación porque podría incidir en la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información, el pluralismo y la independencia de los medios.

El legislador cuestionó particularmente que una autoridad pueda determinar qué contenidos son considerados “falsos”, “descontextualizados” o “incorrectos”, al advertir que esto abriría la puerta a una intervención gubernamental sobre los contenidos difundidos por los medios.

CUESTIONA SUPERVISIÓN ESTATAL A LOS MEDIOS

En su posicionamiento, Moreira Valdez afirmó que, en una democracia, el gobierno no debe asumir el papel de árbitro de la verdad, por lo que la crítica, la opinión y el debate público no deben quedar sujetos al criterio de una autoridad política o administrativa.

También expresó su preocupación por una eventual modificación al funcionamiento de los códigos de ética de los medios de comunicación, los cuales, señaló, deben operar como mecanismos de autorregulación y responsabilidad profesional.

Consideró que someter estos códigos a supervisión y sanción estatal representaría un retroceso, al sostener que la autorregulación constituye una característica de las democracias consolidadas.

El diputado federal también cuestionó cualquier medida que pueda debilitar la independencia de las defensorías de las audiencias, figuras creadas para servir como vínculo entre los ciudadanos y los medios de comunicación.

De acuerdo con Moreira Valdez, estas instancias no deben convertirse en órganos subordinados a una autoridad, por lo que advirtió sobre las implicaciones de establecer mecanismos mediante los cuales el gobierno pueda revisar sus decisiones.

El legislador concluyó que la discusión plantea una pregunta central sobre los límites de la intervención estatal en materia de medios y libertad de expresión, así como sobre la necesidad de preservar la independencia, el pluralismo y la autorregulación.

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