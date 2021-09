POLITICÓN: LA FORMA ES FONDO

I. LA FORMA ES FONDO

Que en Ramos Arizpe se reunieron ayer un grupo de morenos para darle el apoyo a la diputada local, Lizbeth Ogazón. Sin embargo, cuentan los que asistieron, fue notaria la ausencia del senador Armando Guadiana, quien en las últimas semanas promueve la unión en el partido. El caso es que estuvieron Lenin Pérez, dueño del agonizante UDC, el ex panista y quien fuera diputado del PT, José Ángel Pérez, además del delegado del Gobierno Federal, Reyes Flores, quien ya empieza a entrarle a la grilla porque siente pasos.

II. NUNCIO PRESENTE

La misa de la 1:00 de la tarde de este domingo en la Catedral de Santiago en Saltillo será concelebrada entre el obispo de la Diócesis local, Hilario González, y el Nuncio Apostólico en México, Franco Coppola. El representante del Vaticano viene a Saltillo porque aquí se está celebrando el Encuentro Nacional de la Unión de Enfermos Misioneros, evento que empezó el pasado 2 septiembre y termina este domingo. Aunque la presencia del público es virtual por la pandemia, Coppola y el obispo Hilario estarán de manera presencial en el cierre, con transmisión en redes sociales.

III. EN SECO

En esta semana las declaraciones de Tania Flores, alcaldesa electa de Morena en Múzquiz, llamó la atención porque, primero dijo clarito que Reyes Flores, delegado del Gobierno Federal, ya se va. Pero también reconoció que es necesario más apoyo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tania, además de ser por lo pronto la mujer más fuerte dentro de Morena, está en la mira de otros partidos porque podría convertirse eventualmente en aspirante a la gubernatura, esto si el INE define qué partidos deben postular a una mujer.

IV. MENORES

Ante la ola de amparos que siguen creciendo en Coahuila y México para que menores de 18 años pueden acceder a la vacuna contra el COVID-19, al menos en el estado hubo un rayo de esperanza. El delegado Reyes Flores aseguró ayer que en Coahuila sí se vacunará a menores, y no solo a los que tramiten un amparo; eso sí, será hasta que terminen con los grupos mayores de 18 años. Esto llamó la atención, porque si bien ha habido peticiones, nadie en el gobierno federal había querido ofrecer esta opción. Veremos qué dicen desde las oficinas de Salud federal.

V. UN DILEMA

Una de dos, o se paga la deuda o se mantiene la burocracia de altos sueldos: ese es el dilema en el que está ahorita Alfredo Paredes, alcalde de Monclova. Ha dicho que hay posibilidades de dejarle cero deuda a su correligionario y alcalde electo, Mario Dávila, para que su administración tenga un mayor flujo de efectivo y pueda hacer frente a tanto recorte del Gobierno Federal. Sin embargo, para lograr dejar en ceros el apartado de deuda pública es necesario pasar la escoba en los puestos principales del organigrama. Con lo que nomás se adelantará unos meses el despido.

VI. ESTÁN DE ACUERDO

Para la aplicación de la vacuna anti COVID-19 a la población abierta de 40 a 49 años de edad, el delegado Reyes Flores, el titular del IMSS en Coahuila, Leopoldo Santillán, y el cirujano Roberto Bernal, secretario de Salud, tuvieron que ponerse de acuerdo para poner varios módulos. Habrá vacunación a partir del lunes en módulos de clínicas del IMSS, en el Centro de Convenciones Canacintra, en la Hacienda El Mimbre y en el Parque Las Maravillas. Por esta ocasión no funcionará el módulo de la Ciudad Universitaria de la UAdeC, porque ahí se celebra la Feria Internacional del Libro.

VII. VUELA, VUELA

En los viajes internacionales que hizo el ex gobernador Rubén Moreira en aviones de ANTAIR, subsidiaria de AHMSA de Alonso Ancira, hay documentación que comprueba que fueron, sí con cargo al erario -no regalados-, pero para giras de promoción económica. En las bitácoras de vuelo aparece, como lo mencionamos ayer, Jesús Ochoa en el viaje a Honduras, pero el aludido precisa que nunca ha visitado este país. No obstante, hay quien dice que los documentos revelados por la Presidencia de la República tienen algunos errores.

VIII. APROBACIÓN

Hay varios factores que juegan a favor de la calificación que tiene ahora Miguel Riquelme entre los gobernadores de todo el país: la paz laboral, las inversiones que están llegando y sobre todo la generación de empleo, pero además la seguridad no se ha descuidado. Mitofsky dio a conocer el ranking de gobernadores de México, y Riquelme de Coahuila, aparece en el tercer sitio de los 32 evaluados con un 64.7 puntos de aprobación en el mes de agosto y entre el grupo que tiene una calificación sobresaliente. De hecho, Riquelme es el gobernador con mejor aprobación del norte.

