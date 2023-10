POLITICÓN: ‘Claudia por México’ ya tiene quien le haga la talacha en Coahuila (es cercano a Guadiana)

Antes de que empiecen a aparecer las encuestas fantasmas de que “yo ando en primer lugar”, le diremos que todos los diputados federales sin distingo de colores, sean pluris o de mayoría, van a poder reelegirse en el 2024. Los siete no fantásticos, porque no hay a cuál irle, se han visto tibios a la hora de defender al estado, más bien se suscriben a lo que les dicen desde las dirigencias nacionales de sus partidos. Brígido Moreno , Francisco Javier Borrego , Cristina Amezcua , Jericó Abramo , José Antonio Gutiérrez , Shamir Fernández y Jaime Bueno , en ese orden, del Distrito 01 al 07, son los que Coahuila eligió en el 2021. Póngalos en una balanza. ¿Por cuál sí volvería a votar? Decida antes de que lleguen otra vez a tocar su puerta.

Además de Sergio Guadarrama , en áreas de educación en Coahuila, ya sea dirigiendo Universidades Tecnológicas o sistemas educativos tecnológicos, hay gente que no tenía ni pizca de conocimiento sobre el tema y llegaron al puesto por el pago de algún favor o como pago a un grupo político . Ahí tienen por ejemplo al exadministrador del Seguro Popular, Leonardo Jiménez , en el Colegio de Bachilleres ( Cobac ) y a Alfio Vega de la Peña en el Conalep . Los verdaderos docentes −muchos ya se fueron con la competencia, precisamente por tanto desaire− se quedan siempre con las manos vacías, no obstante su preparación académica. Nadie ve y nadie escucha de demandas magisteriales, y menos de necesidad de poner verdaderos educadores, desde la Secretaría de Educación de Francisco Saracho.

Entre los castigados de Morena por apoyar a Ricardo Mejía y escuchar el canto de las sirenas, dicen algunos −no todos− morenistas que la reconsideración debe ser para José Guadalupe Céspedes Casas. No porque no se haya equivocado, porque claro que también le endulzaron el oído y les creyó todo, pero siempre ha estado del lado de la izquierda siendo congruente. No es defensa, alegan quienes están a su favor, sino más que nada un acto de justicia, porque ayudó a fundar al partido en el estado después de dejar las filas del PRD por ideología junto con Andrés Manuel López Obrador. Ni modo, Céspedes será uno de esos personajes que decide por lo que cree, y no por lo que le conviene.

Parecía que todos habían quedado conformes con las nuevas reglas del juego en la reforma electoral, recién aprobada por el Congreso de Lalo Olmos, pero no. Siempre hay un prietito en el arroz, el cual actúa para sí mismo o hace el trabajo sucio a otros. En este caso el inconforme es Lenin Pérez. El dirigente de Unidad Democrática de Coahuila ( UDC ), o lo que queda este partido local, va a impugnar las nuevas reglas para el 2024 porque −según dice− interfieren en la vida interna de los partidos, y lo más importante, no les permite conseguir más dinero, que es lo que finalmente importa. Y es que sí, si le van cerrando la llave a la UDC corre el peligro de desaparecer porque en la elección pasada estuvieron por los suelos.

TE PUEDE INTERESAR: La disculpa de Miguel Riquelme a los alumnos del Tec Saltillo

VIII. ¿A DÓNDE VA?

¿A dónde va Miguel Riquelme? Dice que no va a andar de metiche en el próximo gobierno, que no anda buscando ni chamba, ni tampoco puesto de elección popular −pluri o de mayoría−, y que el respeto al sexenio ajeno es la paz. Queda claro que −también así lo da a entender− que quien decidirá si va a o no como senador será el PRI, aunque el futuro no le quita el sueño, pero tampoco le cierra la puerta a seguir en el servicio público.

IX. AGRUPACIÓN*

Todavía no se sabe quién coordinará el grupo parlamentario de Morena en el Congreso Estatal, pero por lo pronto, el diputado electo Alberto Hurtado ya recibió nombramiento, aunque es honorífico y para hacer talacha electoral. Se trata de la asociación Claudia por México, que no tiene otro fin más que conseguir agrupar a todos los morenistas para impulsar el voto en el 2024. Hurtado se hizo acompañar de dos de sus compañeros legisladores electos, Magaly Hernández y Luis Ponce, así como regidores del municipio de Saltillo, activistas de Ciudad Acuña y excandidatos a diputados locales, además consejeros estatales. Aquí se va a ver de qué está hecho el colaborador de Armando Guadiana, si le sabe o no a eso de dirigir y unir.