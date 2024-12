POLITICÓN: Las extrañas gestiones de Tania Flores, ¿retención indebida o estrategia política?

I. NO LO SÉ, RICK...

Hay mar de fondo en el asunto del “dinero perdido” de Múzquiz, según conocedores del tema. Y es que, nos advierten, está muy raro que, por un lado, la aún alcaldesa Tania Flores ande gestionando ante el Gobierno del Estado que le entreguen recursos de participaciones federales presuntamente retenidas por la Secretaría de Finanzas y, por el otro, agradezca públicamente a su hermano, Tony Flores, el que haya realizado una “donación económica” para pagar la nómina y el aguinaldo de los empleados municipales. ¿A poco así tan espléndido el diputado petista como para poner de su bolsa el dinero requerido?

II. SUENA RARO

También está raro que, siendo lana federal la que −en teoría− está en juego y siendo tan “cercana” la alcaldesa muzquense al Gobierno de la República, no tome el teléfono y hable con alguno de los contactos que −se supone− tiene para señalar la indebida retención del dinero y solicitar la intervención de las huestes de Rogelio Ramírez de la O . Con una llamada así, las cosas se resolverían en 15 minutos, pero por alguna razón difícil de entender, Tania ha preferido seguir la ruta que más le gusta: la de las redes sociales.

III. BACHEO GUINDA

Y de morenistas hablando, el que ayer dejó claro que todavía tiene varios trucos guardados en la chistera fue Alberto Hurtado . Armado con palas, rastrillos, azadones, podadoras y hasta una pequeña aplanadora, el diputado local agregó una pieza más a su catálogo de acciones de campaña... ¡perdón!, de apoyo a la comunidad. “Jalando por Saltillo” se llama la nueva estrategia mediante la cual, aseguró, se va a dedicar a tapar baches en las calles y limpiar terrenos baldíos. Y, como marcan los cánones del momento, el anuncio se dio con todo y video colgado en redes, en el cual se ve al propio Hurtado entrándole a la talacha.

IV. ¿LO DEJARÁN SOLO?

Una vez más, Hurtado toma la delantera en el propósito de hacerse notar y llevar a la práctica aquello de que “santo que no hace milagros no es adorado”. Y como no solamente se les adelanta con estas acciones a los de su propio partido, habrá que ver cuánto tiempo pasa antes de que frente a su iniciativa aparezca otra −más grande y con más recursos− que le compita en eso de mejorar la imagen urbana de la capital coahuilense. Comienza la cuenta regresiva...

V. Y NUNCA LLEGÓ

Se acabó el año y el periodo de gobierno de Chema Fraustro , y nunca se llegó la fecha de la presentación formal de la Nueva Estrategia de Transporte, que el munícipe anunció cuando todavía no se disipaba en el ambiente el humo de los cuetes por la celebración del Año Nuevo. ¿Por qué no hubo espacio en la agenda oficial para la realización de este evento, si desde el primer día de enero se dijo que todo estaba listo para el lanzamiento de la iniciativa? Nadie se atreve a decirlo abiertamente, pero todos lo confirman en privado, cuando se baja la voz como si se temiera la existencia de micrófonos ocultos: no fue una decisión que se tomara en la Presidencia Municipal.

VI. SE QUEDÓ CORTA

Más allá de las motivaciones políticas −con visos de fuego amigo− que tuvo este hecho, una cosa debe decirse: los únicos perjudicados han sido los usuarios del sistema de transporte público de Saltillo, pues la presentación formal de la estrategia y la visibilización de sus objetivos habría provocado que esta avanzara más en los últimos doce meses de la administración y se ubicara más cerca de la consolidación, lo cual le habría aligerado la carga al futuro gobierno municipal.

VII. PASADO NEGATIVO. ¿Y EL PRESENTE?

Mientras el Tribunal Electoral de Coahuila se prepara para el relevo en su presidencia, surgen revelaciones inquietantes en relación con el magistrado −por ministerio de ley− Alejandro Santos Contreras. En su paso por el Tribunal Electoral federal como director de Jurisprudencia acumuló graves denuncias: desde ausentismo laboral y reuniones en cantinas hasta acusaciones de acoso sexual contra subalternas. Las víctimas aseguraban que las amenazaba mientras gozaba de protección de sus superiores. Los expedientes hablan de llamadas nocturnas en estado de ebriedad y represalias contra quienes lo rechazaban. Y hay más, se asegura...

VIII. REFUGIO POLÍTICO

La llegada de Alejandro Santos a Coahuila no fue casualidad. El entonces gobernador Miguel Riquelme le tendió la mano cuando los escándalos lo alcanzaban en el TEPJF , ofreciéndole refugio en el Tribunal Electoral local. Un clásico caso de protección política que demuestra cómo se tejen las redes de impunidad. ¿Quién protege ahora al protegido de Riquelme? Los antecedentes están ahí, aunque algunos prefieran ignorarlos...

IX. POR EL COMERCIO FORMAL

Inspectores municipales y la Administración Fiscal General, bajo el mando de Ernesto Prado, intervinieron una tienda china en el Centro de Saltillo. El motivo: operar sin comprobantes fiscales y sin acreditar la procedencia legal de su mercancía, por lo que se procedió al decomiso de los productos. La duda que persiste es qué sucede con todos los demás negocios similares que operan en la ciudad. Los comerciantes formales celebran la acción, pero señalan que es apenas la punta del iceberg. Por ahora, sólo queda esperar para ver si esta es una acción aislada o el inicio de una verdadera campaña contra el comercio irregular y la competencia desleal.