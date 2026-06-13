POLITICÓN: Le quitan a Samuel ‘modo party’ con inicio de juicio político

Lo ocurrido en las urnas también revive una discusión que comenzó cuando se anunció la alianza entre el PRI y la UDC. Desde entonces, no fueron pocos los priistas que cuestionaron la decisión, convencidos de que el partido tenía condiciones suficientes para competir y ganar por cuenta propia. En su momento se pensó que el acuerdo formaría parte de una alianza más amplia, pero ese escenario nunca llegó. Hoy, con los resultados sobre la mesa, aquellos inconformes consideran que el tiempo terminó por confirmar sus argumentos.

En ecos de la elección local, la UDC superó -una vez más- el tres por ciento de la votación y aseguró su permanencia como partido político por otros tres años. Sin embargo, también quedó claro que el PRI no necesitaba los votos de su aliado para ganar la elección. Incluso en Acuña, considerado el principal bastión de UDC, el candidato fue tricolor y obtuvo una amplia victoria. Nos dicen que, dentro del priismo, más de uno espera que Lenin Pérez Rivera no tenga que agradecer nada en público. Bastaría con que, en privado, recuerde quién terminó ayudando a quién. Porque en política la memoria suele ser más corta que los discursos.

III. SIN PRISAS

Mientras en Torreón siguen las especulaciones sobre quién asumirá la alcaldía, quienes conocen la forma de trabajar del gobernador Manolo Jiménez dicen que nadie debe sorprenderse por el manejo de los tiempos. Los conocedores aseguran que eso de tomar decisiones apresuradas simplemente no va con su estilo y que, antes de mover una pieza importante, suele medir escenarios y consecuencias. Por lo pronto, la administración municipal sigue su curso y el proceso legal avanza. Más de uno recomienda paciencia, porque hay decisiones que, precisamente por su importancia, no admiten improvisaciones.

IV. LA JUGADA

Y es que la decisión de Torreón va mucho más allá de concluir una administración municipal. Quien llegue tendrá una responsabilidad política de primer nivel, pues deberá pensar en la elección de alcaldes de 2027 y, al mismo tiempo, en la estrategia rumbo a la siguiente sucesión estatal. Torreón y Saltillo concentran cerca de la mitad del electorado de Coahuila y eso convierte a sus gobiernos en piezas clave del tablero político.

V. LO MISMO DE SIEMPRE

Ricardo Mejía Berdeja ha vuelto a escena con una fórmula ya conocida: perder y denunciar. Ahora recurre al juicio político contra el Gobernador y el Fiscal de Coahuila, con una narrativa que mezcla represión, fraude y conspiración, pero omite un elemento clave: su partido obtuvo muy pocos votos. En los pasillos políticos se comenta que más que una estrategia jurídica sólida se trata de una reacción predecible ante una derrota contundente. Porque si algo ha demostrado el diputado petista es consistencia... pero en no procesar derrotas. En lugar de revisar por qué la propuesta de la llamada cuatrote no conecta en Coahuila, opta por culpar al sistema completo.

VI. VACÍO

No es menor que esta ofensiva venga de un político con amplio kilometraje partidista y candidaturas itinerantes. Los conocedores de la política señalan que su activismo post electoral parece más orientado a no desaparecer del radar que a construir una oposición creíble. Entre acusaciones y señalamientos reciclados elección tras elección, la pregunta ya no es si hubo irregularidades, sino si Mejía tiene algo nuevo que ofrecer. Porque en política, denunciar sin autocrítica termina pareciendo más una coartada que una causa.

VII. VERY SHORT PARTY

No terminaba de declararse en “modo party”, y de advertir que durante el siguiente mes ni siquiera contestaría el teléfono, cuando los opositores del mandatario fosfo-fosfo, Samuel García Sepúlveda, ya le apagaron la música y el juego de luces. Y es que la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó ayer, por amplia mayoría, el dictamen mediante el cual le plantean al pleno que se inicie el procedimiento de juicio político en contra del emecista por presuntos actos de triangulación de recursos. Todavía falta que el pleno lo apruebe, desde luego, pero quienes aprobaron en comisiones son justamente quienes controlan el Poder Legislativo.

VIII. RARO

Por cierto, que resultó extraño que tres de los cuatro representantes que la cuatroté tiene en el Congreso neolonés se ausentaran de la sesión de la referida comisión, pues fue justamente la dirigente estatal de Morena, Anabel del Roble Alcocer, acompañada de los pretensos al gobierno de la vecina entidad, quien presentó la solicitud de juicio político hace apenas cinco días. Habrá que seguir atentos al desarrollo del culebrón.