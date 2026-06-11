POLITICÓN: Presumen el ‘Modelo Manolo’ como la estrategia de seguridad tras el éxito de Coahuila

I. NO ES TRIVIAL El dato preocupante de la jornada de cómputos, que ayer se desahogó en las 16 sedes distritales del Estado, es el relativo a la aparición de “boletas falsas” tachadas a favor del partido Nuevas Ideas, de Óscar Alberto Cano Jiménez, en los paquetes que fueron recontados. El hecho podría ser indicativo de una irregularidad mayor que, por lo pronto, sólo puede atribuírsele a dicha fuerza política. El Instituto Electoral hará bien en transparentar la información relativa a dichas boletas, a fin de tener clara la magnitud del hecho que habla mal de una organización que, al debutar en las lides electorales de Coahuila, se habría entregado a las peores prácticas. II. INVESTIGACIÓN El asunto, sin duda, va a ir a dar a los tribunales y pondrá en el banquillo de los acusados a una organización que desde el principio ha despertado sospechas y cuyos “sorprendentes” resultados en la jornada del domingo pasado podrían tener una explicación oscura. Habrá que estar atentos a ver cómo se desahogan las impugnaciones que el hecho va a generar y que obligarán a que los paquetes electorales sean revisados nuevamente.

III. LAS QUINIELAS En Torreón comenzaron a circular nombres, versiones y hasta apuestas sobre quién ocupará la alcaldía de manera definitiva. Nos comentan que algunos grupos políticos ya iniciaron el inevitable jaloneo para posicionar perfiles y ganar espacios en la conversación pública. Sin embargo, en el Ayuntamiento el ambiente es distinto. El primer regidor, Luis Jorge Cuerda, se mantiene al frente del despacho conforme a la ley y la administración continúa su marcha. Más de uno recomienda no adelantar vísperas, porque los tiempos políticos y los legales todavía tienen camino por recorrer. IV. LA DECISIÓN Más allá de rumores, listas y nombres, que aparecen todos los días en Torreón, existe una realidad política muy clara: la definición sobre el futuro de la alcaldía pasa, primero, por una decisión política y, después, por el procedimiento jurídico correspondiente en el Congreso del Estado. Y, nos dicen, hay claridad sobre quién conducirá ese proceso: el gobernador Manolo Jiménez. Por eso, a quienes andan acelerados promoviendo candidaturas o repartiendo posiciones, quizá convenga recordar el viejo dicho: con calma, que llevo prisa.

V. EL PRINCIPAL ACTIVO El fiscal del Estado, Federico Fernández, apareció en un foro nacional de México Evalúa, que coloca a Coahuila como la entidad con la mayor reducción de homicidios dolosos del país en la última década, con una baja del 88 por ciento. Nos comentan que el resultado tiene una clara lectura política: la seguridad sigue siendo el principal activo del actual gobierno y uno de los argumentos que mejor conectan con la ciudadanía. En un país marcado por un contexto violento, mantener a Coahuila entre los estados con mejores indicadores se ha convertido en la principal carta de presentación de la administración estatal. VI. MODELO MANOLO Durante el encuentro, el fiscal presentó lo que llamó el “Modelo Manolo” –antes modelo Coahuila– para explicar los resultados en materia de seguridad. La seguridad ha sido el eje más importante del actual gobierno y existe una clara intención de vincular esos resultados con el nombre del gobernador. Por cierto, más de uno ha notado que Federico ya le entendió a eso de las redes sociales y a comunicar los logros de la Fiscalía. Al final, los resultados cuentan, pero también quien logra convertirlos en una buena historia.

VII. ¿HABRÁ TREGUA? Hoy, a menos que la CNTE disponga otra cosa, comenzará a rodar el balón del tercer mundial que se inaugura en México. En la CDMX, que gobierna Clara Brugada, el ambiente es de una ciudad sitiada y, hasta anoche, las noticias que llegaban desde la capital de los temblores eran que los aficionados, por lo menos, tendrán que armarse de paciencia para emprender el camino hacia el estadio Azteca –o como se llame hoy– muy temprano para poder llegar a tiempo a la ceremonia inaugural o, ya de perdis, al silbatazo inicial del encuentro inaugural entre el Tri y la selección sudafricana. VIII. AMURALLADOS Lo que se veía más complicado es lo del Fan Fest en la Plaza de la Constitución, pues los filtros instalados para impedir que los manifestantes se apoderen del lugar se han traducido, en la práctica, en el aislamiento del Centro Histórico. Lo único que puede anticiparse, según se ve, es que las cosas van a estar tensas y, con suerte, si a la Selección Nacional le va bien en el primer partido, el ánimo colectivo ayude a minorar la tensión en las calles.

IX. EL T-MEC Donald Trump volvió a sembrar dudas sobre el futuro del T-MEC al dejar abierta la posibilidad de revisar a fondo o incluso no renovar el acuerdo comercial. Los analistas aseguran que, más allá de si cumple o no la amenaza, el presidente estadounidense mantiene una estrategia que le ha dado resultados: negociar generando incertidumbre y metiendo presión. El tema podría causar gran impacto para Coahuila, uno de los estados más ligados a la industria y a las exportaciones hacia Estados Unidos. Mientras Marcelo Ebrard prepara la postura mexicana, aquí también habrá que seguir de cerca las conversaciones.