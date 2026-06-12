POLITICÓN: ¿Investigarán UIF e INE la ruta del ‘cash’ electoral en Coahuila?

I. DISTRACCIÓN Una auténtica bocanada de oxígeno para la cuatroté, sus agobiados gobernadores, apabullados dirigentes y alicaídos excandidatos coahuilenses llegó ayer con el triunfo de la oncena que comanda Javier “El Vasco” Aguirre en el partido inaugural del tercer mundial que se celebra en México. Así fuera por unas horas, en el país dejó de hablarse de la paliza que les propinó el PRI en Coahuila el domingo pasado; de las investigaciones que –insiste el diario Los Angeles Times– se están desarrollando en Estados Unidos contra los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, o del caos citadino que se vivió en las horas previas a la inauguración de la justa mundialista. II. ANALISTAS Todo mundo, como corresponde a momentos como éste, se ha entregado al análisis del desempeño de los jugadores, a emitir su opinión sobre la pertinencia de los cambios; a pontificar respecto de si la tarjeta roja que le aplicaron a César Montes estuvo justificada o no y, desde luego, a diseccionar el trabajo del silbante brasileiro Wilton Sampaio, y por qué sólo se le entendió cuando dijo “red card”, después de acudir al VAR para revisar la agresión en contra del tricolor Roberto Alvarado.

III. SE LE HIZO Pues al final resulta que dos de los tres diputados morenistas que se lanzaron en pos de la reelección lograrán repetir como integrantes de la próxima Legislatura del Congreso del Estado. ¿Cómo así?, se preguntará usted. Pues porque en el sorteo que la exdirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, vino a realizar a Coahuila, antes de desaparecer de escena, los laguneros Delia Aurora Hernández y Antonio Attolini obtuvieron posiciones como suplentes en dos de las fórmulas que, de acuerdo con el proyecto de acuerdo del IEC para asignar las diputaciones “pluris”, serán asignadas al morenismo comarcano el domingo próximo. IV. DEL PLATO A LA BOCA... Habrá que esperar, desde luego, a que la votación se concrete, pues los proyectos de acuerdo siempre están sujetos a discusión, particularmente en función de cómo se interpreta la regla de paridad de género. No parece haber mucho margen para que la lista que ha circulado se modifique, pero quienes integran la mesa del Consejo General del órgano electoral siempre se las arreglan para encontrar criterios controversiales de interpretación...

V. EL EFECTIVO Dicen los enterados que, terminada la elección, comenzó la hora de ajustar cuentas. Quienes conocen la operación política “a la mexicana” saben que, en los días previos a la jornada electoral, la demanda de efectivo suele dispararse. En ciertos círculos locales se habla de operadores, intermediarios y viejos conocidos –con vínculos en el gobierno– que habrían tenido jornadas particularmente intensas para hacerse de cash. La pregunta queda en el aire: ¿seguirán el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Omar Reyes Colmenares, la ruta de esos movimientos? Porque si bien las campañas concluyen el día de la votación, las revisiones apenas empiezan. VI. LOS OPERADORES En Saltillo se comenta sobre una inusual e intensa búsqueda de efectivo en los días previos al domingo, incluso fuera del estado, atribuida a un personaje de nombre Daniel y a una mujer llamada Lorena. ¿De quiénes se trata? El dato que circula plantea que existirían dos “empresas” dedicadas a estas prácticas, ambas propiedad de mujeres con el mismo nombre que son parte de “los nuevos ricos del pueblo”. El asunto obliga a poner la lupa en el origen y destino de los recursos... y en quienes los “administran”.

VII. BAJO LA LLUVIA Las intensas lluvias del jueves pusieron a prueba la capacidad de respuesta del Ayuntamiento de Saltillo. El alcalde Javier Díaz recorrió las colonias afectadas del surponiente, coordinó a las distintas dependencias municipales y anunció apoyos para las familias que sufrieron daños en sus viviendas. Los críticos de lo público nos comentan que el dato político no es menor: apenas concluida la contienda electoral, el mensaje fue que la agenda vuelve a ser la de gobierno, y en tiempos en que la batalla de la percepción se libra en las redes sociales, más de uno prefiere que las autoridades aparezcan donde hacen falta y no solamente donde hay cámaras y futbol... VIII. DESPUÉS DE LAS CAMPAÑAS Llamó la atención la rápida movilización para atender los reportes ciudadanos. No faltó quien preguntara por otros personajes de la vida política local, como el diputado federal Antonio Castro y la excandidata Alejandra Salazar. Sin embargo, alguien recordó que, como las campañas ya concluyeron, seguramente con ellas también se extinguieron los incentivos para ensuciarse los zapatos... Al final, las lluvias no entienden de colores ni calendarios, pero la ciudadanía tiene memoria... ¿o no?

IX. LAS CARNITAS Quien, se rumora, no piensa dar su brazo a torcer es el morenista Alberto Hurtado. Desde su búnker ya se comenta el regreso a las colonias donde hizo campaña, ahora con la idea de organizar las ya famosas carnitas asadas para agradecer el respaldo recibido. Y aunque más de uno se pregunta qué estará tramando, el comentario dejó otra reflexión en el ambiente político. Si quien perdió ya prepara una gira de agradecimiento, ¿qué estarán haciendo quienes ganaron? Por otro lado: ¿las carnitas son un agradecimiento... o el primer evento de la siguiente campaña? Y por último: ¿le alcanza su sueldo como diputado para pagar todo eso?