POLITICÓN: Levanta cejas nombramiento de Francisco Saracho como subsecretario de la Región Sureste. ¿Cuál será su rol?

I. FICHAJES

Como lo adelantamos en este espacio hace algunas semanas, el titular del Ejecutivo estatal formalizó ayer la creación de cuatro nuevas subsecretarías regionales que, en el imaginario político a la usanza local, actuarán como una especie de “vicegobernadores” en las diferentes regiones de Coahuila. No faltó quien levantara la cejas al enterarse que para la Región Sureste se designó al acuñense Francisco Saracho Navarro . ¿Por qué la extrañeza? Sobre todo porque resulta muy difícil encontrarle la utilidad a una subsecretaría −cuya función es eminentemente política− en el Sureste, donde se encuentra el titular del Ejecutivo.

II. DETALLITOS

Un encargo de este tipo, señalan agudos observadores, es equivalente a la Coordinación de Unidad que en Saltillo tiene la UAdeC : una oficina que no tiene realmente ninguna función sustantiva. Aunque, agregan otros, tal vez si su sede se estableciera en General Cepeda... Finalmente, los más quisquillosos hacen notar un detalle relevante: ¿no se supone que la “influencia” de Saracho está en el norte? ¡Ah, raza! Nada les acomoda.

III. EXPECTATIVA

Y de nombramientos hablando, la designación más esperada de la temporada es, a no dudarlo, la de María Bárbara Cepeda Boehringer . Y no es porque se trate de alguien cuyos talentos se extrañen en el servicio público, sino simplemente por despejar la incógnita relativa a si va a retomar la curul que los electores le encomendaron en el Poder Legislativo. No son pocas las voces, puertas adentro del expartidazo, que manifiestan extrañeza por el desdén que la saltillense ha manifestado −desde la derrota del pasado 2 de junio− por una posición que muchos desearían ocupar. ¿A qué se deberá esta posición tan despectiva?

IV. NERVIOS

La que con mayor zozobra espera que María Bárbara termine ya de deshojar la margarita es su suplente, María del Mar Treviño , quien −nos comentan en tono jocoso− ya no completa para ansiolíticos, pues un día le dicen que ya puede asumirse como diputada el resto de la Legislatura y al siguiente le advierten que no, porque es inminente el retorno de la titular. A ver si para este mes, en que se ha dicho terminará de quedar el gabinete, ya sale el humo blanco.

V. BARBAS

El Consejo General del INE , que encabeza Guadalupe Taddei Zavala , removió ayer de su cargo a la presidenta del OPLE de Colima , María Elena Adriana Ruiz Visfocri, debido a que le acreditaron, en el procedimiento respectivo, el haber incurrido en diversos actos de negligencia que implicaron dejar sin titular algunas áreas del órgano electoral de aquella entidad. El nuevo descabezamiento de un OPLE realizado por el INE obliga a voltear a Coahuila pues, de los tres presidentes a quienes se abrieron procedimientos antes de los comicios del pasado 2 de junio, ya nada más falta resolver la suerte de Rodrigo Paredes Lozano .

VI. CERO Y VAN...

Vale recordar que, antes de destituir a Ruiz Visfocri se había decapitado a Lirio Guadalupe Suárez, hoy expresidenta del órgano electoral de Campeche. Es decir, este año el Consejo General del INE trae la cimitarra afilada y, como ya se ha comentado acá anteriormente, pocos dudan que la siguiente cabeza en rodar será la del aún presidente del IEC , sobre todo porque las conductas que se le imputan son muy similares a las que causaron la caída de sus ahora excolegas.

VII. CUENTA REGRESIVA

A partir de hoy quedan exactamente dos meses para que Andrés Manuel López Obrador entregue la banda presidencial y, según sus propias palabras, ingrese a la etapa del “retiro político”. Como ha ocurrido en las últimas semanas, seguramente usará el tiempo que le queda en el poder para “encargarle” a Claudia Sheinbaum le dé continuidad a las tareas que dejará inconclusas. Entre estas figura, por cierto el que Coahuila se adhiera al esquema del IMSS-Bienestar . La incorporación, nos aseguran, es un hecho ya, pero las negociaciones, que avanzan lento porque tienen “peculiaridades”, no podrán concluirse en este sexenio.

VIII. ACLARACIONES

Como se ha dicho aquí desde el principio, resulta imposible explicar el fenómeno de “los colgados” en Torreón sin la participación de personal de la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ). En línea con este razonamiento, nos hacen llegar un documento −elaborado por personal de la propia empresa− en el cual se exculpa a los propietarios y/o administradores del restaurante “La Cochera”, uno de los establecimientos en los cuales se detectó el consumo irregular de energía eléctrica.

IX. SIN DOLO