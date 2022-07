II. LOS MORENOS

A contracorriente de todas las versiones que en los últimos años se han manejado, afirmando que el senador Armando Guadiana ya no estaría interesado en realizar una nueva campaña, el hombre del sombrero dejó claro en la semana que no solamente sigue pensando en el despacho principal de Palacio Rosa, sino que está muy consciente de su lugar en las encuestas. Aprovechando que presentó su Cuarto Informe de Actividades -que en realidad solo usó de pretexto para armar sendos bailongos en Torreón y Saltillo, así como para placear en la entidad a su “corcholata” presidencial favorita, Ricardo Monreal- Guadiana dijo, ante todo micrófono que se le puso enfrente, que además de encabezar las preferencias, está muy difícil que lo alcancen. Sin duda tiene razón: es imposible que Luis Fernando Salazar, Ricardo Mejía o Reyes Flores -más los que se anoten- logren en unas pocas semanas el grado de conocimiento que él tiene. Pero también es cierto que no sería la primera ocasión en que la candidatura de Morena se entregue a una persona distinta a quien encabeza las encuestas. Nadie dice que eso vaya a pasar acá, sino nada más que es una posibilidad.