POLITICÓN: Más allá de la FILC, carece Coahuila de política real para formar lectores

I. SÍ, SÍ... LA FERIA

Ayer terminó –en Torreón– la Feria Internacional del Libro de Coahuila y volvió a llenar foros, generar fotografías y alimentar el discurso oficial sobre el impulso a la lectura. El problema es que, fuera de los días de feria, poco cambia realmente. Porque desde hace años la política cultural parece reducirse a eventos coyunturales y agendas de temporada, mientras formar lectores sigue siendo asignatura pendiente. Y aunque Esther Quintana mantiene activa la narrativa institucional alrededor de la FILC en colonias, escuelas y sectores populares, difícilmente se percibe una estrategia permanente para acercar libros y lectura a quienes más lo necesitan.

II. ¿Y LA POLÍTICA PÚBLICA?

El ejemplo más claro son las bibliotecas públicas. Muchas permanecen prácticamente olvidadas, sin programas atractivos, con poca difusión y sin inversiones relevantes desde hace años. ¿Usted recuerdan cuándo fue la última vez que se anunció una nueva biblioteca o una remodelación importante? Aquí toda la narrativa gubernamental gira alrededor de seguridad, nearshoring, inversión y carreteras, mientras la infraestructura cultural queda relegada. Resultado: no hay política pública orientada a formar lectores.

III. POBREZA LECTORA

Los números ayudan a entender el tamaño del problema. El Banco Mundial documentó que, desde 2019, casi el 48 por ciento de niñas y niños en México terminaba la primaria sin comprensión lectora mínima. A eso se suman los resultados de pruebas como PISA, en las que el país sigue rezagado en lectura y comprensión. Los expertos dicen que ahí está el verdadero reto también para Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación en Coahuila: alumnos que aprenden a repetir palabras, pero no necesariamente a comprender ideas. Y lo más delicado es que esos datos todavía corresponden al periodo previo a la pandemia.

IV. SÓLO PARA ALGUNOS...

Porque sí, el estado mantiene buenos indicadores de seguridad y un sector industrial fuerte, pero el progreso no lo definen sólo los indicadores económicos. Por ello, hacen falta programas permanentes para fomentar la lectura y el pensamiento crítico, no solamente ferias y discursos culturales de temporada. Y es que, siendo sinceros, pareciera que la educación de calidad sigue reservada para quienes pueden pagar colegios privados o estudiar en el extranjero.

V. MÁS PROBLEMAS

Nos dicen que quien anda provocando más disgustos que entusiasmo en el expartidazo es la exfuncionaria municipal lagunera Dulce Pereda. Las quejas, se comenta, ya crecen particularmente en el distrito 9, donde las priistas Verónica Martínez y Lorena Safa hacen proselitismo para llegar al Congreso local. Y es que entre operadores, liderazgos territoriales y estructuras de apoyo, cada vez son más frecuentes los señalamientos sobre las formas, el trato y la actitud con la que Pereda se conduce dentro de la operación política. Nos dicen que, lejos de sumar, su presencia genera tensión y desgaste interno entre quienes están encargados del trabajo territorial y de movilización.

VI. ‘YO REPRESENTO...’

Buena parte del malestar alrededor de Dulce Pereda tiene que ver con la forma en que suele justificar desplantes, presiones y decisiones dentro de la campaña. Porque, según se comenta en los propios equipos y sectores priistas, constantemente utiliza como argumento que representa políticamente al senador Miguel Riquelme. El problema es que las quejas por prepotencia, chismes y malas formas ya dejaron de ser comentarios aislados y comienzan a convertirse en desgaste interno.

VII. CAMPAÑA... UNIVERSITARIA

El candidato priista por el distrito 15, Lalo Medrano, publicó recientemente un video grabado junto con su esposa en los pasillos del Ateneo Fuente donde, entre recuerdos personales y anécdotas de su etapa estudiantil, promovió su imagen con fines electorales. Nos dicen que el detalle no pasó inadvertido entre observadores políticos, pues la Universidad Autónoma de Coahuila es una institución pública y autónoma, por lo que utilizar sus instalaciones para contenido con fines proselitistas inevitablemente provoca cuestionamientos. Y es que la infraestructura universitaria también constituye un recurso público que tendría que mantenerse al margen de campañas y la promoción electoral.

VIII. ¿PAREJO O SELECTIVO?

El problema de fondo es si ese mismo trato lo recibiría cualquier otro candidato o ciudadano que quisiera utilizar instalaciones universitarias para producir contenido político-electoral. Porque si la UAdeC permite este tipo de actividades, entonces tendría que actuar con el mismo criterio para todos. En el mejor de los casos, dicen, Medrano pudo hacerlo desde la ignorancia, pero la autoridad universitaria sí tiene la obligación de cuidar la neutralidad y evitar cualquier señal de favoritismo.

IX. PARADOJAS

La “movilidad” de personajes en el sector público, señalan observadores agudos, parece más un método para mantener un salario que una estrategia para aprovechar la experiencia teóricamente acumulada. Un ejemplo de ello es el caso del actual consejero del Sistema Anticorrupción, Carlos Antonio Franco Flores, quien previamente fue director general del extinto ICAI. La llegada de Franco Flores al CPC, al menos en teoría, tendría que haber servido para que las políticas anticorrupción se reforzaran y resultaran más efectivas, debido a la experiencia que acumuló en el ICAI. La realidad, sin embargo, contradice de fea forma la suposición.