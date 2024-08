POLITICÓN: Más cambios en la Sedu y el ajedrez político de Manolo Jiménez

I. DIÁLOGOS

Esta semana, Saltillo se convierte en el ring de los Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial, cortesía del Congreso. Este martes, un salón del norte de la ciudad será el escenario para debatir la “Defensoría de Oficio y Colegiación del Ejercicio de la Abogacía”. El diputado de Morena, Tony Castro, juega de anfitrión. La convocatoria es solo para legisladores actuales y electos. Parece que prefieren un club cerrado para debatir sobre aspectos técnicos de la propuesta de reforma, lejos de oídos curiosos o inexpertos en la materia... ¡así las cosas!

II. HERMETISMO

Quienes conocen de los preparativos comentan el intrigante hermetismo con que se ha manejado la planeación. Es curioso, sobre todo porque quien ha tomado el liderazgo en estos diálogos es el diputado electo Ricardo Monreal, conocido por su apertura. Sin embargo, nos dicen que no se han querido revelar detalles de la agenda. Ha trascendido que antes de los diálogos, Monreal tendrá una reunión con legisladores, pero la forma en que han manejado todo da a pensar que no quieren exposición. Vamos, hasta algunos morenistas se sienten excluidos...

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Coahuila 1000, ¿podrá convertirse en un atractivo turístico para el Estado?

III. VOZ DE OPOSICIÓN

Por parte de la oposición, el diputado federal electo priista Jericó Abramo Masso ha sido una voz crítica sobre este tema que ha levantado expectativa. Asegura que estará presente y activo en el evento de este martes, pero no esconde su escepticismo. Critica estos foros como meros escaparates para justificar decisiones ya tomadas. Este martes, afirma, será su oportunidad para presentar una visión alternativa y tratar de ser un contrapeso efectivo, aprovechando el escenario local para desafiar lo que considera una fachada de diálogo.

IV. NADA CAMBIA

En el Tribunal Electoral de Coahuila, bajo la dirección de Sergio Díaz, ya están prácticamente de vacaciones. Observadores indican que, tras resolver los juicios del pasado viernes, no quedan asuntos pendientes que comprometan los resultados electorales, es decir, los pocos juicios restantes no cuestionan la legalidad de las elecciones ni los resultados. Así que si usted se encuentra a Díaz mostrando su habitual pachorra, no es falta de interés; es que realmente no hay urgencias. El tribunal está oficialmente en ‘modo vacaciones’, disfrutando de la calma postelectoral.

V. DE APARICIONES

Este fin de semana, la tradicional carrera Coahuila 1000 llega a su fin en esta ciudad. Los observadores, siempre ávidos por encontrar un ángulo interesante, hablan de una “aparición del diablo”. No hay motivo para alarmarse; no se trata de una ánima descarriada. Hablamos de Fernando de las Fuentes, visto junto con el empresario Memo Murra, subidos en el “carro” del exgobernador y próximo senador Miguel Ángel Riquelme. ¿Por qué es relevante esta reaparición? Francamente, no lo sabemos, no lo entendemos. Pero eso es lo que resuena en los ecos de la carrera.

VI. NI SE CONOCEN

¿Ha oído hablar de Refugio Sandoval? Si no, es normal; él prefiere operar desde las sombras. Conocido como “el dueño” del Partido Verde en Coahuila, Sandoval ha usado esta posición para beneficiar exclusivamente a su círculo cercano. Un claro ejemplo ocurrió en Sabinas, donde José Feliciano Díaz, candidato del Verde, ganó la alcaldía sin recibir apoyo de la dirigencia estatal; de hecho, ni siquiera conoce a Sandoval. Esta situación ilustra la apatía de Sandoval. Los entendidos dicen que aunque el Verde ganó en Sabinas, Cuco Sandoval perdió.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Compromiso local de inversionistas, el reto para el nuevo secretario de Economía

VII. SIGUEN LOS CAMBIOS

La estrategia de Manolo Jiménez, gobernador del estado, sigue adelante: la Secretaría de Educación, bajo la batuta de Emanuel Garza, otorgó nueve nombramientos. Oficialmente, se dice que es para fortalecer la educación, pero los observadores astutos notan una jugada para consolidar poder político. Estos cambios, presentados como una reforma pedagógica, también son un juego de ajedrez político destinado a desplazar a los viejos líderes que mantenían control. Así, mientras prometen impulsar la mejora educativa, también fortalecen el círculo de poder.

VIII. ¿CUESTIÓN DE CULTURA?

Recientemente, se reveló que el club Santos Laguna enfrenta acusaciones de defraudación fiscal. La directiva encabezada por Alejandro Irarragorri respondió asegurando que han cumplido con todas las obligaciones fiscales y que defenderán sus derechos ante las autoridades. Este incidente ha provocado que agudos lectores cuestionen la cultura de la legalidad en Torreón, especialmente porque se suma a reportes previos, como los de los “colgados” que, mediante “diablitos”, roban energía eléctrica a la CFE. ¿Estaremos ante un problema cultural en la región lagunera?