POLITICÓN: Morena le arruinó los planes a Luis Fernando Salazar

I. DISGUSTO

A quien le pasaron a arruinar la existencia -otra vez, y en otro partido- es a Luis Fernando Salazar. Resulta que Mario Delgado definió que Coahuila entra dentro de la alianza total para el Senado con el PT y PVEM. Cualquiera pensaría que eso está genial: tres partidos unidos en una elección forman un buen bloque, pero en esta entidad y con los antecedentes existentes, más los deseos de Luis Fernando, eso no aplica. Otra de las cosas que se definió es que será hombre el que encabece la fórmula. Si Morena va en alianza, entonces deberá compartir la selección de candidatos con quienes le hayan entrado al proceso; el PVEM no postulará, pero el PT quiere que sea Ricardo Mejía. Malo, muy malo el cuento.

II. VENTAJAS Y DESVENTAJAS

También a otros morenistas la alianza declarada por Mario Delgado no les agradó mucho, porque se dice que irán así en las alcaldías y diputaciones federales. De esta manera, Emilio de Hoyos en Acuña tendrá qué entrarle a la evaluación de preferencias, y si así lo quiere, también la “sobrina de oro” Paloma de los Santos. Ambos, más otros, quieren la candidatura. Para Emilio es reelección, pero trae ventaja.

III. CALEFACTOS

Mientras en la UAdeC una larga lista de pretensos se come las uñas por la angustia de no saber quién será el ungido para relevar a Salvador Hernández Vélez en la silla principal del edificio de González Lobo, el que presume de tener hasta pactos ya con “el bueno” es Luis Efrén Ríos, para mayores señas, mandamás -tras bambalinas- de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH). En una reunión que sostuvo en la semana con el personal de la Academia, dicen los que estuvieron presentes, el también magistrado del Poder Judicial del Estado presumió “venir del futuro” y tener toda la película completa. Se avecina una guerra campal. ¿Será?

IV. CLAVES

Si de mostrar músculo se trata, el aspirante a la rectoría que un día sí y el otro también visita a gente clave de la universidad es el tesoro Jorge Alanís. Sí está más que metido en el tema de la sucesión a Salvador Hernández Vélez. Que haya o no respuesta positiva de dar luz verde y banderazo a todos parejo, ese es otro cantar, pero se cuenta que pronto habrá definiciones.

V. TAREA

Resultan preocupantes cosas como la que ocurrió ayer en el Estado de México, en la comunidad de Texcaltitlán, donde un grupo de pobladores no resistió más la ola de extorsiones de las que son víctimas por parte de grupos del crimen organizado y decidieron enfrentarse a miembros de La Familia Michoacana, lo que dejó un saldo de al menos 14 muertos. Tampoco es casualidad que México se encuentre entre los países con mayor número de asesinatos en los últimos años. Sin duda la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, de Rosa Icela Rodríguez , tiene mucha tarea para evitar que sigan ocurriendo hechos como el de ayer, que desgraciadamente no es la primera vez que se dan.

VI. DIRIGIDO

Juan Ruvalcaba y Benjamín Silva encabezan la Asociación de Obreros y ex Obreros de AHMSA. Fueron requeridos por el diputado electo Antonio Flores para dar testimonio a favor de él y su hermano por cómo habitan en la Región Carbonífera las personas y que los Flores los apoyan -ahí está su negocio principal- cada que pueden. Lo que no se cree es lo que dicen: que la Carbonífera tiene un buen nivel de vida. Eso está por verse. Fue un mensaje para Javier Borrego.

VII. SOLUCIONES

Dos personas en particular se llevaron rechiflas, críticas y demás, pero es impublicable: David Córdova, mando de la Guardia Nacional, y Elsa Julita Veites Arévalo, directora de Caminos y Puentes Federales (Capufe). Las carreteras libre Saltillo-Monterrey y 57 México-Piedras Negras, estuvieron colapsadas, y todavía no empieza el invierno. En Arteaga los automovilistas pasaron una noche interminable por un accidente y posteriormente porque los traileros se quedaron dormidos y no avanzaban. En la vía a Monterrey la Guardia Nacional brilló por su ausencia en algún operativo que evitara el tráfico. Los automovilistas tuvieron que regresar a Nuevo León, porque estuvo cerrado. Soluciones, es lo que pide todo mundo.

VIII. HARTA COMPETENCIA

En el caso de las aspirantes mujeres al Senado, lo que sabe es que son puras morenistas, y ya con un lugar en la fórmula, en la segunda posición, y que sólo entra una para elección popular. Ahí la competencia se va a poner muy dura con la grilla que se traen Tania Flores y Claudia Garza del Toro.

IX. SEGUNDA TANDA

¿Qué viene en el nuevo gobierno de Manolo Jiménez? Para este martes 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, a algunos se les va a cumplir ser llamados al equipo, porque ahí estará definida la segunda tanda del gabinete, en donde falta el secretario de Salud, y seguramente se darán a conocer otros puntos más. También la próxima semana se entrega el paquete económico, que incluye la Ley de Ingresos, que en el caso del estado es la de Hacienda, y el Presupuesto de Egresos, en el cual se hace la repartición a cada una de las dependencias y organismos dependientes, de manera económica, de la administración estatal. Fue aprobado por el Congreso de Lalo Olmos el acuerdo de los fideicomisos del ISN, que serán una herramienta para crear obras.