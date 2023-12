POLITICÓN: Presume ‘Chema’ Morales limpia a deuda... y recibe amplio respaldo

I. SEGUNDA PARTE

La segunda parte del pleito interno en Morena de Diego del Bosque -se le está cumpliendo otra vez su pronóstico de este año en la elección para gobernador- es que Tania Flores va a proceder en contra de Javier Borrego Adame, diputado federal. No sólo será por demanda penal, seguramente por abrir la boca de más, pero también por medio de la Comisión de Honor y Justicia del partido para que se retiren sus derechos por denostar a personas correligionarias, aunque eso en realidad está previsto en sus estatutos. Cero y van dos para Javier, la primera fue por apoyar a Ricardo Mejía. Pero muchos dicen: ¿acaso Tania no lo apoyó también por debajo del agua? Tan es así que hoy su hermano es diputado electo del PT.

II. RESULTADOS

Además, dice Tania Flores que recibió los resultados de la auditoría. Sí y no. Recibió los de 2022, no 2023, porque esos se presentan entre noviembre y diciembre de 2024, además las auditorías especiales como la de ella, ordenadas por el Congreso, se presentan primero a los legisladores. En los resultados de 2022 le fue mal: 46.5 millones de pesos observados y quedó en séptimo lugar de municipios con mayor monto.

III. LIMPIA FINANCIERA

El que, con toda razón, presumió ayer su labor al frente del Ayuntamiento de Ramos Arizpe fue ‘Chema’ Morales quien, entre otros logros, destacó en su informe de resultados que, desde que en 2019 tomó las riendas en su primera administración y a la fecha, ya a un año de concluir su segunda gestión, se ha logrado pagar hasta un 94 por ciento de la deuda que venía arrastrando el municipio de administraciones anteriores. Por cierto, sin decir nombres, Morales criticó entre líneas a ex alcaldes, y es que señaló que cuando recibió al Ayuntamiento, encontró a un pueblo enojado por las condiciones en las que se encontraba en ese entonces.

IV. MUJERES

Con los azules sí andan conformes con la repartición en el gabinete. Cultura para Esther Quintana y Secretaría de la Mujer para Mayra Valdés. Manolo Jiménez dijo en su toma de protesta que sería “el gobernador de la mujer”, y eso compromete a los panistas y en particular a Mayra en la nueva dependencia que le tocó, porque será un eje principal del nuevo gobierno.

V. RESPALDO

Dos cosas interesantes sucedieron ayer en Torreón. Quedó más que demostrado el respaldo de Manolo Jiménez al alcalde Román Alberto Cepeda, y ahora se perfila como favorito para la reelección. Se había nombrado a Xavier Herrera en la Administración Fiscal Fiscal General, pero el día de la presentación del gabinete no se le vio; veremos si sale en la segunda tanda. También allá en La Perla de La Laguna se dio el banderazo de lo que son las obras de los 100 días de arranque de Manolo Jiménez. Inició la obra Giro de Independencia; es un distribuidor vial que dará más agilidad al tráfico rumbo a la zona industrial y el periférico. Como se ven las cosas, pronto estará por Saltillo en la prolongación del bulevar Nazario S. Ortiz, y la ampliación a Derramadero.

VI. APAPACHOS

Siguiendo con ‘Chema’ Morales , resultó bastante apapachado en su informe. El gobernador Manolo Jiménez estuvo presente en el evento y, en su mensaje, lo calificó como un “súper alcalde”, que por su trabajo al frente de Ramos ya sólo tiene que preocuparse por los otros 37 alcaldes e incluso lo invitó a sumarse al gobierno estatal cuando termine su encargo. ‘Chema’ también recibió el respaldo de los empresarios más importantes con presencia en Ramos, tanto en desarrollo industrial como habitacional.

VII. ¿ENTREGANDO?

Mientras son peras o son manzanas, en la Secretaría de Salud para la llegada de un nuevo titular, Roberto Bernal continúa haciendo la entrega, porque está encima la revisión de todo para saber si es viable enviar los hospitales generales al IMSS Bienestar, como se ha pedido desde la oficina de Zoé Robledo. Al menos es lo que piensa el personal que vieron pasar auditores y otro personal administrativo preguntado de todo, con papeles en mano, tomando hasta pase de lista. Mientras este proceso esté en marcha, nadie avizora un nuevo titular, al menos en el muy corto plazo, para llegar al edificio de la calle Victoria en la zona centro. No es el único lagunero que subsidió al sexenio anterior, también está Miguel Algara en Infraestructura.

VIII. PRESIDENCIABLE

Apenas hoy cumple una semana como gobernador de Coahuila y a Manolo Jiménez ya lo mencionan como candidato presidencial para 2030. Nos cuentan que ayer, en un evento que hubo en Nuevo León -en el que estuvieron personajes como Armando Ríos Piter e Ildefonso Guajardo -, el director de Código Magenta, Ramón Alberto Garza , soltó el nombre de Manolo como presidenciable, mientras que por MC dijo que será entre Colosio Jr. y Mariana Rodríguez , y por Morena dijo que será Andrés López Beltrán , hijo del Presidente.

IX. DEDICATORIA

En el concurso de teorías que desataron los “singulares posteos” de Rubén Moreira y Carolina Viggiano en la semana, los que aseguran tener la película completa y conocer detalles que no están al alcance de cualquiera, dicen que el “personaje” misterioso al cual se refirió la hidalguense en su reacción al post de su pareja es el ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, a quien recientemente la 4T compensó por sus servicios con una embajada para la cual, hasta él dijo no tener méritos. Y en efecto, los dos “posteos” de Carolina y Rubén son coincidentes. ¿Qué más haría el ex gobernador como para ganarse dedicatoria, triunfadora en redes sociales?