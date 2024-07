POLITICÓN: No han podido amarrar la instalación de oficina de Profeco en Saltillo

I. ¿PROBLEMA GENERALIZADO?

En Torreón siguen acumulándose los “colgados” -personas y negocios que se roban la energía eléctrica- de todos los estratos sociales. Y mientras el fenómeno sigue adquiriendo dimensiones de asombro en la Región Laguna, resulta obligado preguntarse si se trata de un fenómeno exclusivo de aquellos lares. ¿En verdad nadie recurre en la Región Sureste a los “diablitos” o de plano a conectarse de las líneas de distribución sin realizar el contrato respectivo? El equipo que comanda Roberto Velázquez seguramente debe realizar inspecciones periódicas para detectar a quienes pretendan pasarse de listos y... ¿no encuentran nada?

II. ¿ORIGEN CULTURAL?

Y si es un fenómeno “exclusivo” de La Laguna, ¿cuál es su origen?, ¿qué elementos culturales lo conforman?, ¿por qué allá sí ocurre y acá no? O tal vez se trata de un asunto de magnitudes, es decir, que allá se registra con una intensidad alta y acá también, pero en una mucho más moderada. En cualquier caso, ¿no valdría la pena que se ordenara un estudio multidisciplinario para averiguar las causas profundas?, ¿o eso no le interesa a la CFE de Manuel Bartlett?

III. EN EL OLVIDO

Uno de los elementos que, en teoría, mantienen unidos al PAN y al PRI, a nivel local, es que forman parte de un “Gobierno de Coalición”. Sin embargo, en lo formal dicho gobierno es inexistente... al menos en los términos de la Ley que para dicho propósito específico se creó en 2022. Es verdad que el panismo de Elisa Maldonado tiene dos carteras en el Poder Ejecutivo y el perredismo en extinción de Mary Telma Guajardo ostenta una secretaría y eso habla de la existencia -de facto- de una coalición a nivel local. Adicionalmente, los albiazules ostentan cinco curules en el Congreso y los perredistas... en realidad ninguna.

IV. LETRA MUERTA

Los hechos anteriores sin duda hablan de la existencia de una coalición de facto. Sin embargo, acuciosos observadores de la vida pública nos hacen notar que, justo para que estuviera claro el significado del “Gobierno de Coalición” se acordó crear la ley respectiva y ésta no ha sido utilizada hasta ahora. ¿Ocurrirá en algún momento la formalización o de plano es algo de lo que los panistas -los únicos con algún peso para negociar- deben despedirse en definitiva?

V. TRAMITOLOGÍA QUE PARALIZA

No cabe duda que la burocracia privada puede ser tan ineficiente como la pública. Muestra de ello es el retraso en la apertura de la tan prometida oficina de PROFECO en Saltillo. Según nos comentan, aunque la administración municipal de Saltillo ha puesto sobre la mesa todos los documentos requeridos y los recursos para el pago de la renta, nada más no se ha podido con la administración de la plaza comercial donde se había planeado originalmente la apertura de la dependencia a cargo de David Aguilar Romero y por ello, al final, mejor desistieron y buscaron otro local. A ver si ahora sí.

VI. ¿FUE OPORTUNO?

No tener oficina no ha impedido que Galio Vega, delegado estatal de PROFECO, se active y realice operativos en la capital. Hace unos días se presentó en la Feria de Saltillo para verificar a los comerciantes. Se debe ser cauteloso para que las acciones realmente beneficien al consumidor y no se perciban como hostiles. Algunos comerciantes comentan que la decisión de Galio se sintió más como un acto de hostigamiento. ¿Será?

VII. DOS BANDOS

Dentro del PAN comienza a tomar forma el proceso de renovación de la dirigencia nacional, con aspirantes como Adriana Dávila Fernández, Damián Zepeda Vidales y Jorge Romero Herrera. Los panistas de Coahuila ya empiezan a tomar partido: Marcelo Torres Cofiño apoya a Zepeda, mientras Jesús de León Tello se inclina por Dávila. Sin embargo, lo que pase en Coahuila tendrá poco impacto a nivel nacional, ya que el padrón del PAN en el estado apenas representa el 1.2 por ciento de los militantes del país, como si los panistas de Coahuila necesitaran otro motivo para sustentar su irrelevancia política.

VIII. MAL INICIO

Para muchos el que parte con ventaja es Jorge Romero Herrera, ya que está siendo apoyado por el equipo de Marko Cortés Mendoza, actual líder nacional del PAN, lo malo es que a Romero se le ha acusado de ser el nodo central de la red de corrupción que han bautizado como el Cártel Inmobiliario de la Ciudad de México. Por lo que de ganar el liderazgo, será difícil que el PAN logre convencer a los ciudadanos que no les dieron su confianza en el pasado proceso electoral.

IX. SIN DISTRACCIONES

Hace bien el Gobierno de Coahuila en declararse en alerta ante cualquier repercusión que en nuestra entidad pudiera tener la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida en los Estados Unidos. Y es que uno de los efectos esperados de tal acontecimiento es un “reacomodo” en los liderazgos de las principales organizaciones criminales que operan en el país y eso es algo que tradicionalmente produce hechos generalizados de violencia. Hasta ahora la situación parece no salirse de la normalidad en los territorios con mayor riesgo, pero siempre es aconsejable suscribirse a aquello de “prepararse para lo peor, esperando lo mejor”.