POLITICÓN: Paran las antenas personajes de ‘la chiquillada’

I. PLAN DE OBRAS

La expectativa que hay de los coahuilenses es sobre los proyectos de mediano y largo plazo de la próxima administración, la que encabezará Manolo Jiménez. Cuentan quienes estuvieron que el gobernador electo sostuvo una reunión con integrantes de la iniciativa privada y la sociedad civil para revisar ese tema. Los proyectos de largo aliento van en dos rubros: obra pública y atracción de inversiones. Fue una reunión estatal, con los dirigentes de las diferentes cámaras que recibieron a Jiménez. El ambiente no es desconocido para Manolo, porque su faceta de empresario también es del dominio público. El objetivo se cumplió: consensuar el plan que estará en marcha desde el 1 de diciembre de 2023.

II. SALIVA

El que tragó saliva fue Antonio Attolini, cuando le preguntaron -después de recibir su constancia de pluri apresuradamente por el IEC de Rodrigo Paredes- sobre que su curul se le había retirado a una mujer, lo mismo que recibió su compañero Luis Jaime Ponce. Con esa acción le dieron al traste a la paridad de género en la próxima legislatura. Ahora habrá más hombres que mujeres. El lagunero sólo atinó a elogiar a las mujeres, pero realmente se le veía en aprietos.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: ¿Coquetea Ebrard con Movimiento Ciudadano?

III. PAJA Y VIGA

La frase popular de “lo mismo es Chana que Juana” se acomoda al ICAI. Antes de que llegara Dulce Fuentes -dizque a poner orden- el instituto era inoperante, incluso antes de la salida de Luis González. Cuando el Congreso nombró a Dulce se pensaba que al menos retomarían las decisiones para sacar el montón de trabajo acumulado que tienen, pero no, es lo mismo, sigue inoperante. Lo peor es la ceguera de organizaciones ciudadanas y legisladores. Nadie quiere ver que la transparencia de Coahuila se escapa de las manos, como sucede a nivel nacional con el INAI. No podemos ver la paja en el ojo ajeno si antes no retiramos la viga de nuestros ojos.

IV. DESPACHOS CONTABLES

Los alcaldes morenistas han salido buenos, pero para no saber administrar. Además de Tania Flores, quien anda en apuros por la comprobación de sus cuentas públicas es Mario López, mejor conocido como “Mayito”, y alcalde de San Juan de Sabinas. Contrata despachos privados para que le enderecen los números, sin embargo, poco se pudo hacer. Basta recordar la escena de Mario repartiendo dinero y aquellos festejos interminables por su cumpleaños.

V. NO REVUELTOS

Juntos sí, pero no revueltos. Es la respuesta que quieren darle desde Coahuila a Samuel García, gobernador de Nuevo León. El gober influencer sostiene que en 10 años la Zona Metropolitana de Saltillo -incluidos Ramos Arizpe y Arteaga- se unirán a Monterrey. Eso es una proyección ineludible por la experiencia del crecimiento y la expansión que se espera con la llegada de Tesla. Sin embargo, hay temas que todavía no le cuadran a los coahuilenses respecto a Nuevo León: el primero es la seguridad, el segundo el agua, y el tercero es la falta de cuidado al medio ambiente. Cuando esos temas empiecen a homologarse, entonces se pensará en estar juntos, mientras tanto todos siguen pensando en la raya que marca los límites políticos de cada entidad.

VI. AIRE

Que en Coahuila la asignatura pendiente es el medio ambiente. Por leyes y reglamentos no paramos, pero el cumplimiento tanto de autoridades de la Sema de Eglantina Canales, como de particulares y empresas, es donde hay todavía falta de cultura. Simplemente, el monitoreo del aire, para ser congruentes con la “venta” de esta tierra como destino de inversores se necesita tener papelitos que hablen.

VII. EL QUE MUCHO ABARCA

No cabe en la cabeza de los derechohabientes y los empleados del IMSS Coahuila de “Polo” Santillán, que quieran hacerse cargo de la población sin derecho, y los hospitales generales a través del IMSS Bienestar. La reflexión viene a cuento porque los usuarios no pueden surtir una receta completa de dos meses a la fecha. En el caso de los empleados, están cansados de los reclamos por la falta de medicamentos y otros insumos. De farmacia se manda al paciente a la coordinación, de la coordinación a la administración, de ésta última área lo regresan con el médico para que cambie el medicamento, pero se topan con la sorpresa de que no hay de ninguno. Total, dicen que mejor se los van a mandar directo a “Polo” en su cómoda oficina de V. Carranza, o mejor aún, a Zoé Robledo en Chiapas, porque de seguro ahí sí hay de todo.

VIII. HUESOS VIEJOS

Para que nadie haga huesos viejos, y mucho menos compromisos, en el Registro Público de la Propiedad de Mónika Zertuche, los trabajadores dicen que traen una alta rotación, aunque en el mismo lugar, pero en diferentes puestos. Y es que eso lo notan los usuarios, porque actualmente hay alta afluencia arreglando trámites que durante la falla quedaron inconclusos.

IX. ‘LA CHIQUILLADA’

Si Samuel Acevedo y Édgar Puente -a quienes les quedó la mano sabrosa- harán de nuevo el intento de registro de sus organizaciones como partido político, ¿qué les falta a Abundio Ramírez, José Luis López Cepeda, Gregorio Contreras, y otros, para hacerlo también? Estos personajes antes mencionados pararon las antenas. Abundio, del ex Partido de la Revolución Coahuilense, lo mismo que Gregorio Contreras, del también ex Partido Primero Coahuila, siguen activos en La Laguna. En tanto que López, con la UNTA, sigue manejando un grupo considerable, principalmente en el sureste del estado. El futuro pinta para que “la chiquillada” renazca, con los mismos, haciendo lo mismo: nada, sólo hacer bola, ganar prerrogativas y dejar deudas de multas.