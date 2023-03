POLITICÓN: Que nadie aplaste la naranja y salgan salpicados

I. APLASTANDO LA NARANJA

Al que le tocó bailar con la más fea, como dice el dicho, fue al alcalde de Ciudad Acuña, Emilio de Hoyos. Está aguantando callado las observaciones de contratación de obra pública directa de su antecesor, Roberto de los Santos. Pero ni crea que le cuesta trabajo y tampoco está preocupado, porque esto se esperaba. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) le observó contratos directos con la empresa Edificaciones Tamco, para más señas, de La Laguna. Pero hay quienes alegan que la ASF se quedó corta y no llegó al fondo. Esta empresa es de las favoritas en Acuña, desde hace varias administraciones. Lo extraño son los antecedentes de la empresa y su origen coincidente con el período de un alcalde. Lo único que esperan allá en la frontera es que nadie aplaste la naranja y salgan todos salpicados en las próximas semanas.

II. CALMA

La decisión de Dante Delgado, dueño de la franquicia de Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, causó enfrentamiento con Alejandro Moreno, concesionario por el momento de la franquicia tricolor, pero nadie entiende el pleito. Si es por las indirectas muy directas de que la elección está acordada con Morena para repartirse Estado de México y Coahuila, eso está por verse, pero si es por alusiones personales, ninguno de los dos se debe espantar y menos patalear, todo mundo los conoce.

III. JUGADAS Y SACRIFICIOS

La jugada entre PRI y PAN para diputaciones locales estuvo bien planchada –dicen–, pero sí dejó inconformes. Con el registro que hicieron los mismos, digo, los aspirantes a reelección por parte del tricolor, quedó sellado también el cambio presentado ante el Instituto Electoral de Coahuila de Rodrigo Paredes a la fórmula de repartición de curules que entregaron PRI, PAN y PRD. Se salvó Guadalupe Oyervides, quien va por la reelección del Distrito 4 en la Región Centro –difícil siempre para todos los partidos–, y se queda fuera Ricardo López Campos, en La Laguna o parte de esta, aunque con un montón de promesas –ya sabe usted cómo es esto–, para él o los suyos. El caso es que aquí se apuesta para que los azules vayan más por La Laguna y menos por la Región Centro. ¿Adivine también quién quedó fuera? Acertó, el cuestionado Alfredo Paredes.

IV. HABÍA PRESIÓN

Y es que para nadie es un secreto que el cuestionado exalcalde de Monclova, Alfredo Paredes, estaba presionando fuerte para que lo incluyeran en la lista de candidatos del partido azul. Los azules, de entrada, dicen los que le saben a eso del voto, el acarreo y demás, van en desventaja con la repartición, porque de entrada, por ejemplo, en el Distrito 01 de Acuña irían con Manuel Hernández, a competir en un territorio dominado por UDC.

V. POR LA SILLA

Son en total 12 los que van por la silla que dejó vacante la exmagistrada Elena Treviño en el Tribunal Electoral de Coahuila, que todavía encabeza Sergio Díaz Rendón. Las caras conocidas, como lo habíamos adelantado, son el presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), Luis González Briseño, el oficial mayor del Congreso del Estado, Gerardo Blanco Guerra, el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Jorge Alfonso de la Peña, la titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, Patricia Yeverino Mayola, el actual magistrado sustituto de Elena Treviño, Alejandro Santos Contreras. Además están registrados: Gabriela Arminda Treviño, Dulce Fuentes, Gabriela Valdés, Gerardo Moreno, Guillermo García, y Paula Cortés Flores.

VI. LAS RAZONES

De las caras conocidas que van por la magistratura en el Tribunal Electoral de Sergio Díaz, en algunos de ellos no se entiende por qué quieren hacerle al “chapulín”. Ahí tienen a Luis González, con un tercio de su vida despreocupado en el ICAI –¿a poco ya le dijeron que se le va a acabar el veinte?–, y al titular de la Secretaría Ejecutivo del IEC, Jorge de la Peña, quien acaba de tomar el puesto y ya está pensando en irse. ¿No le gustó que quedara Rodrigo Paredes como presidente del Consejo, y por eso busca nuevos aires? Sus razones tendrán todos.

VII. ARCOS DE SEGURIDAD

Si bien la región Laguna –en la parte que le corresponde a Coahuila, hay que aclararlo– mantiene ahora la tranquilidad, esto se debe a una serie de acciones coordinadas entre las autoridades estatales con Miguel Riquelme al frente, municipales y el Ejército Mexicano. Las pruebas sobran, pero ahora se da un paso más grande. En Torreón, de Román Alberto Cepeda, se afinan los detalles para la entrada en operación de los arcos de seguridad. Representa darles a los pobladores la certeza de que quien entra y sale de la ciudad está plenamente identificado. Hay una razón: el gran tránsito entre Coahuila y Durango, el paso constante de viajeros, entre otros hechos. El caso es que la inversión está más que justificada para blindar la ciudad más grande de esa región, y la segunda en población en el estado. Hay sintonía entre Municipio y Estado para el tema de seguridad, que es el primer paso para lograr la meta: más inversión y mayor empleo.

VIII. VOLCADURAS

Convendría a la delegación Coahuila de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de Juan Pablo Martín del Campo, hacer una revisión más técnica sobre las condiciones reales de las carreteras libre y de cuota –que se convierten en un tramo en una sola–, para determinar el grado de riesgo. Es cierto que hay rebase en los límites de velocidad por parte de los automovilistas, pero las volcaduras están a la orden del día. Nadie está conforme con estas carreteras, sobre todo por la de cuota.

IX. FRÍO EN ARTEAGA

Cuentan que al alcalde Ramiro Durán lo van a traer frío paleta en los próximos días. No se midió tomando decisiones que están afectando algunas cuestiones planeadas en la Secretaría de Economía de Claudio Bres. Eso de ponerse bravucón con los que reclaman el derecho del agua en el llamado Ojo Negro, en “Los Chorros”, de la carretera 57, está impactando. Nomás imagínese: se descubre que no hay planeación, que no existe un documento para garantizar el agua a la población, pero tampoco para decirle a las empresas que están llegando y planean llegar al municipio, que las factibilidades que les entregan están plenamente evaluadas por lo menos por estudios, ya no digamos por obras hidráulicas. El asunto va más allá de la detención de una persona y las quejas de la población por falta de agua.

