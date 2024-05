POLITICÓN: ¿Qué planea Tania Flores con el cambio de jefe policiaco en Múzquiz?

I. ¿PLAN CON MAÑA?

Sin hacer ruido pero, todo hace indicar, con evidentes -por turbias- intenciones, de cara a la jornada electoral del 2 de junio próximo, la alcaldesa morenista de Múzquiz, Tania Flores Guerra, “removió” en las últimas horas al jefe policial de su demarcación para colocar en su lugar a un lugarteniente suyo: Víctor Chavarría. Nada tendría de raro el asunto, nos dicen quienes tienen el pulso de lo que ocurre en el pueblo mágico, si el relevo se hubiera realizado conforme a las reglas, pero no fue así. Y no solo eso, sino que “el nuevo jefe policial” no ha sido sometido a las pruebas de control de confianza, obligatorias para acceder a la posición.

II. DIME CON QUIÉN ANDAS...

Hay quienes apuestan doble contra sencillo que el plan de la morenista -y sus aliados- no tiene nada que ver con la seguridad de sus gobernados sino con su necesidad personal de asegurarse el control absoluto de la corporación policial, durante las siguientes dos semanas, a fin de operar libremente y amarrar su reelección. Y es que a quien puso al frente de la policía, nos dicen, se le puede juzgar por el tipo de “amigos” de los que se rodea... y no se trata de gente recomendable.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Gasta UAdeC en influencers equivalente a becas para alumnos de excelencia

III. INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Algo sabrán las consejeras Leticia Bravo Ostos y Beatriz Eugenia Rodríguez sobre el futuro inmediato del IEC una vez transcurrida la jornada electoral del próximo 2 de junio. ¿Y eso a cuento de qué viene?, se preguntará usted. Pues quienes tienen bien medida la temperatura de la grilla en el órgano electoral local dicen que ambas andan activísimas haciendo labores de proselitismo... pero no a favor o en contra de algún partido, no se vaya usted a confundir. El propósito es otro: conquistar la Presidencia del Consejo General del IEC... aunque la “ruta natural” para aterrizar en dicho cargo no implique hacer campaña.

IV. SANTÓN ÚNICO

Lo que ocurre, dicen los enterados, es que las consejeras apuestan a que los días de Rodrigo Paredes Lozano al frente del IEC están contados. Y si el cargo queda vacante deberá designarse a una consejera -o consejero- para ocuparlo, en lo que el INE de Guadalupe Taddei desahoga el procedimiento para nombrar un nuevo Presidente. El detalle interesante es que ambas “hacen campaña”, sobre todo, en la oficina del Fiscal para la Atención de Delitos Electorales, Alejandro González Estrada... por algo será.

V. SOS

Y en la grilla andando, desde Monclova llegan reportes en el sentido de que el candidato del PAN en la capital del acero, Mario Alberto Dávila Delgado, está lanzando pedidos de ayuda a todo el que quiera solidarizarse con él, dentro y fuera de Coahuila. Y es que, según nos dicen, aunque la alcaldía monclovense es la más importante que tiene en sus manos el panismo comarcano, Dávila no siente que el Comité Estatal de Elisa Maldonado esté echando toda la carne al asador para ayudarle a conseguir la reelección. Cómo estará la cosa que Dávila parece fincar sus esperanzas en la llegada de apoyo desde tierras regias...

VI. AH... ¡TA GÜENO!

Que, como buen jurista, tiene clarísimo el proceso de selección de quien ocupa la Fiscalía del Estado, dice el director de la Facultad de Jurisprudencia, Alfonso Yáñez Arreola, a propósito del comentario publicado ayer en este espacio, relativo a la presunta campaña -que él impulsaría- para apoyar la ratificación de Gerardo Márquez. Y que el Fiscal, como docente de la institución, se dio tiempo de acudir al festejo del Día del Maestro... como cualquier otro profesor. Aclarado el punto, pues.

VII. PRIORIDADES

El rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, aseguró ayer, en el encuentro “Lobos en acción”, que la “inversión en los estudiantes no se detendrá”. Eso está genial y nadie puede estar en contra. Incluso debe aplaudirse la idea de hacer un sorteo anual para recaudar fondos y becas, porque invertir en los estudiantes es lo mejor. Pero la critica está en otro lado: ¿pagar contratos millonarios a influencers es la mejor forma de gastar el dinero? Las conferencias están bien, pero deben ser parte de un plan integral con objetivos claros, no eventos aislados. Con la crisis económica que atraviesa la UAdeC, ¿esto es lo más sensato?

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: ¿En qué va a terminar el show de Movimiento Ciudadano?

VIII. ¿Y LOS ARGUMENTOS?

El más contento ayer fue David Hernández Barrera. En lugar de sentirse obligado a explicar por qué pensó que no había mejor forma de gastar 900 mil pesos, encontró apoyo. Cualquiera esperaría que su jefe le pidiera cuentas, pero no fue así. Tal vez es más fácil hacerse la víctima que dar explicaciones. ¿Tan difícil es justificar el evento? Si no fue un gasto superfluo, que convenzan con argumentos. Siempre se puede recibir un golpe de razón con información clara. Hasta las gracias darían los universitarios.

IX. CLARIDAD

Interesante posición la fijada ayer por Román Alberto Cepeda al inaugurar el Tercer Foro Inmobiliario del Norte, organizado por la Canadevi en la Perla de la Laguna: reconoció que el gobierno, “ni genera empleos, ni genera riqueza”, pues lo que le toca es asegurar condiciones de credibilidad y confianza, para los inversionistas, a partir de garantizar tres cosas: seguridad, estado de derecho y estabilidad laboral. En lo que a lo mejor se le pasó la mano fue en afirmar que, en materia de seguridad, el municipio que gobierna es el que más invierte en el rubro, en todo el país: 18.3 por ciento de su presupuesto. Habrá que verificar los datos.