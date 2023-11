POLITICÓN: ¡Qué siempre no! Quita Claudia cláusula de exclusión para candidatos. ¿Habrá en Coahuila borrón y cuenta nueva?

I. BORRÓN

Que Claudia Sheinbaum va a cambiar las reglas del juego que tenía planeadas Mario Delgado a la hora de nombrar candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, porque es congruente con haber venido a hacer un pacto de unidad. Algunos como borrón y cuenta nueva, pero veremos. Esto significa que la cláusula de exclusión para quienes apoyaron a otros partidos o candidatos en la elección de gobernador, no aplicará y podrán ser incluidos en la lista de la cual se obtendrán los mejores perfiles para competir, primero en la interna, y después ser representante de la alianza Morena, PT, PVEM y UDC, que aún no tiene un nombre definido a nivel nacional ni local.

II. CASTIGADOS

Lo anterior quiere decir que Ricardo Mejía, Lenin Pérez y cualquier otro de los castigados inicialmente por la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, podrán tramitar su registro vía electrónica a partir de hoy. En el lado de las mujeres está Tania Flores, que en todo caso también dio apoyo al PT, Paloma de los Santos, quien se enlistó de último momento en Morena, así como Cecilia Guadiana, hija del senador con licencia, Armando Guadiana, y Lizbeth Ogazón.

III. BONITA FAMILIA

Aquí adelantamos algunos de los nombres de personas que se registrarán este día para competir por las diputaciones federales de Morena y los aliados, de igual manera pueden hacerlo personas que no sean militantes. Prevalece la “bonita familia”. La esposa de Tanech Sánchez, actual delegado de Morena, Zazil Pacheco Pérez, regidora de Torreón, pero quiere ir por más. También la esposa de “Mayito” López, alcalde de San Juan de Sabinas; Elisa Saucedo, quien va por la revancha, porque ya había competido y perdió. En La Laguna también busca reelección Javier Borrego, si no le entra al Senado; Mónica Montero, Jonathan Ávalos y Cristian López, además de Rodolfo Walss, quien se decía independiente, pero está duro competir así.

IV. SUENAN

Lo interesante de la lista será acá en el Sureste, donde suenan el presidente estatal, Diego del Bosque, Antonio Castro y Luis Zavala; buscan la revancha. En el norte se considera que puede ir Lenin Pérez, si no va por el Senado; Jacobo Rodríguez y Paloma de los Santos, en tanto que en el Centro serían César Flores, Alfonso Meraz y Alejandra Salazar. Aunque la lista es interminable.

V. FAMILIA AMARILLA

Reflexionando sobre la nuera de Mary Telma Guajardo, Andrea Alejandra Avilés Aguirre, quien no votó el contrato para ampliar la concesión de Aguas de Saltillo. Era algo que nadie esperaba en el tricolor. Estaba todo apalabrado, pero nada. Si algo pasó, de cualquier manera la primera comadre de Coahuila va a tener que justificarlos muy bien al Frente Amplio por México integrado por el PRI, PAN y PRD, porque acuerdos son acuerdos. En lo que el FAM no se mete, pero tienen que resolver los amarillos, es que todo queda en familia. El anterior regidor era el esposo de Andrea, Mahatma Sánchez Guajardo, hijo de la delegada perredista.

VI. NEGAR

A favor de negarle al Congreso de Nuevo León la designación de Arturo Salinas en el gobierno estatal, se va a pronunciar un juez federal de Tamaulipas, de acuerdo con los primeros reportes. Ese asunto trae intranquilo a Samuel García, porque nadie quiere que metan las narices en su administración, por eso el plan era dejar a su gente, pero tiene al Congreso en contra y no ha hecho buenas migas con ellos.

VII. CANDIL DE LA CALLE

¿Alguna vez ha visto activa a la delegada del Bienestar en el estado, Claudia Garza del Toro, en alguna afectación en Coahuila, o al menos promoviendo sus programas? Seguramente su respuesta es un contundente no. Resulta que ella y los delegados de todo el país andan en Acapulco −será haciendo bola nomás− en donde la gente se sigue quejando de la falta de todo: medicamentos, comida, atención médica, servicios públicos, en fin, es un caos. Claudia va a apoyar la reconstrucción del puerto y comunidades aledañas dañadas por el paso del huracán “Otis” de categoría 5, y que dejó a la ciudad y su cinturón de miseria devastado, junto con la zona hotelera, porque nadie previno. Dicen algunos: qué bueno que lo hace, pero... Usted juzgue.

VIII. MEDICIONES

Antes no medían en seguridad a Torreón de Román Alberto Cepeda y hoy aparecen en los primeros lugares de mejor percepción de la gente. Le dio al clavo el alcalde, primero en atender el asunto y después pedir que el Inegi lo tomara en cuenta como municipio y no dentro de una región. Sucede algo similar en Acuña de Emilio de Hoyos. De acuerdo con el gobernador Miguel Riquelme los índices de este municipio fronterizo son buenos, lo que sucede es que no lo toman en cuenta en el filtrado nacional.

IX. CERRADOS

Que el nuevo representante de la Guardia Nacional en Coahuila cerró diálogo, sugerencias y propuestas a medio mundo. Anda por la libre, pero haciendo las cosas de manera que está dejando mucho qué desear. El asunto viene de la queja de los transportistas, por el lado de Francisco Pérez Fuentes, delegado estatal de la Conatram. Antes había reuniones cada semana y se podían hacer observaciones sobre lo que necesitaban y recibían retroalimentación de lo que se requería para tener mejor flujo y, sobre todo, seguridad en las carreteras federales. Ya ni las reuniones se celebran. Andan cerrados. Y cuestión: ¿será por el mal trabajo, la falta de elementos y coordinación para garantizar que no sucedan hechos delictivos en las carreteras?