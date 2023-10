POLITICÓN: Sueña Samuel con despertar el sentimiento norteño, pero la realidad lo topa con Marcelo

I. PERFILES

Si se trata de encuestas también para definir aspirantes al Senado, como lo proyecta el PRI de Carlos Robles, es predecible quién saldría adelante por los hombres. Miguel Riquelme es actualmente el gobernador mejor evaluado por la población en todo el norte del país. Y aunque desde hace tiempo ha dicho que está puesto para lo que su partido diga, falta sólo ver si se le ofrece algo más, en todo caso con un eventual triunfo de Xóchitl Gálvez. En el caso de las mujeres, por el Sureste hoy en día existen perfiles, pero también en La Laguna, como Verónica Martínez, actual senadora. De este lado, por la capital María Bárbara Cepeda, diputada local; en todo caso, el regreso de Hilda Flores. Pero esto lo definirá la gente.

II. REVIVIR GLORIAS

Pero mientras esto sucede, en el PAN de Elisa Maldonado de lo que están ciertos es que sí tendrán diputaciones federales aliados con el PRI y el PRD; pueden llegar hasta tres para encabezar, y además de conocidos resultar competitivos. Hay también suficientes hombres y mujeres que pueden competir y ganar. El PAN dominó la Región Laguna en otras elecciones federales.

III. CANTADOS

Lo que va a pasar en Morena es casi predecible, porque los interesados empezaron a promoverse desde hace tiempo. En el lado de los hombres están Luis Fernando Salazar, Lenin Pérez −todavía no se descarta por completo y aprovechará el poco vuelo de la elección pasada−, Javier Borrego y Ricardo Mejía, que será registrado en la alianza por el PT. Las mujeres son Lizbeth Ogazón, Tania Flores y Claudia Garza del Toro. No se descarta a nadie en la etapa de registros porque está abierto. El proceso de Morena inicia este miércoles y una vez definido quiénes fueron aceptados, iniciará la lucha interna. ¿Unión o desunión?

IV. CÁMARA

Entre los que se dicen, tienen en mente unos y otros serán alentados a registrarse como aspirantes a diputados federales, están también Lenin Pérez y Mario Dávila −distrito uno−, si no le alcanza para el Senado, Lucía Zorrilla −distrito cinco−, Pily Aguiñaga −distrito seis−, y en el nuevo −distrito ocho−, el regidor Marco Urbina. En Saltillo la lista crece.

V. DESDÉN

Vacunas para COVID-19 sí hay, el Gobierno Federal tiene y le llegarán más, Sputnik y Abdala, pero los ciudadanos no quieren aplicarlas, no acuden a las clínicas, tampoco hay jornadas, para adultos mayores por ejemplo, o como antes en las campañas de vacunación: casa por casa. El detalle está en que las actualizadas, bivalentes, a nivel mundial son la de Moderna y Pfizer, pero no existe intención de comprarlas. Ni Jorge Alcocer, ni la “corcholata” Hugo López-Gatell, quien anda distraído en ser jefe de Gobierno de la capital, dijeron nada de comprar nuevas, y menos de esas marcas. ¿Por qué tanto desdén a la salud de los mexicanos?, ¿acaso no hay merecimiento de algo mejor, en eso no somos como Dinamarca?

VI. PERJUDICIAL

Eso de tener procesos electorales tan seguido resulta perjudicial para el gasto, pero también en detrimento del orden social. Las cifras del padrón vehicular en Saltillo aumentaron 20 por ciento y, por el contrario, las multas disminuyeron. Nadie quiere fines recaudatorios, pero sí respeto a las reglas, parejo y a manera de una urgente prevención en los accidentes por conducir en estado de ebriedad.

VII. CONTRATO

Es un hecho, prácticamente, el Cabildo de Saltillo le aprobó a la empresa Marco Urbina de Jordi Bosch, filial de Aguas de Barcelona y Veolia, extender el contrato para operar el sistema de agua de la ciudad hasta el mes de marzo de 2034. ¿Será un paso más para también operar la planta tratadora de aguas negras, actualmente en manos de Ideal Saneamiento de Carlos Slim? Sucede que en la sesión votaron en contra los morenistas, pero reconocieron las buenas cuentas de Agsal, y hoy en día muy pocas personas en la ciudad se quejan de un servicio de distribución. Los panistas, que votaron a favor, pusieron sobre la mesa lo importante: la viabilidad de tener agua en el futuro.

VIII. URGENCIA FAMILIAR

A la que le ha dejado de sonar el teléfono es a la comadre Mary Telma Guajardo. Su regidora-nuera en el Cabildo local, Andrea Alejandra Avilés Aguirre, se salió de la sesión justo antes de que se llevara a cabo la votación para autorizar o negar la ampliación del contrato de asociación con Aguas de Barcelona. El problema con eso, dicen los que construyeron el acuerdo tras bambalinas, es que la mayoría tricolor contaba con el voto de la perredista y nadie se explica por qué abandonó la discusión en el último minuto. ¿Urgencia familiar?

IX. PRONÓSTICO*

“Soñemos con un presidente norteño”, a todo mundo le suena a Samuel García, con apenas dos años de gobernar Nuevo León. ¿Habrá pagado de su bolsa las miles de bardas pintadas en naranja que hay en todo este territorio? Tanto Claudia Sheinbaum −Ciudad de México− como Xóchitl Gálvez −hidalguense− son del centro del país. Le apuesta el gobernador fosfo-fosfo a despertar el sentimiento regionalista de los ciudadanos, y si pensamos en la desatención de AMLO por el norte y sus apapachos al sur, le puede resultar, pero es sólo una parte de la población. En realidad tendría que enfrentar en la interna de Movimiento Ciudadano a Marcelo Ebrard, posicionado como excanciller y exjefe de gobierno.