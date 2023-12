POLITICÓN: PRI Coahuila toma todo en el Congreso, mientras Morena sólo pataleó

I. DOS ASIENTOS

¡Chalupa y buenas!, ¡Carambola de 18 bandas!, o si fuera pirinola, entonces sería ¡Toma todo! No estamos jugando a nada, sólo haciendo un recuento de lo que ganó el PRI con la reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, enviada por Lalo Olmos y votada por mayoría en su aprobación. Lo que sucede es que ya conociendo que Luz Elena Morales será la nueva presidenta de la Junta de Gobierno, confirmado por ella misma, y Carlos Robles el coordinador del Grupo Parlamentario, entonces los tricolores van a tener dos asientos en la Junta, según se entiende en la nueva Ley. ¿Su voto pesará más? El caso es que la decisión que tomen será Ley.

II. MISA

Aunque hubo pataleo de parte de Morena, en realidad sólo queda el asunto legal para saber si algún despistado juez federal la detiene mediante amparo, o la Corte, con algún otro argumento, cosa que se ve muy difícil, porque fue una decisión de la mayoría con afectación sólo dentro de la vida interna de un órgano legislativo autónomo. De ahí en adelante, que digan misa.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Congestión en frontera coahuilense: El ‘precio’ del viaje seguro para paisanos en México

III. DEFINIDOS

En Morena Coahuila, de Diego del Bosque, quedó definido que los diputados federales salen a la luz el 15 de enero. Desde nivel nacional, Mario Delgado estableció las fechas para que no anden ni adelantándose, ni tampoco dando falsos triunfos, que parece que ya ganaron hasta la constitucional y todavía ni para cuando sean los abanderados. El caso es que los candidatos a alcaldes quedarán bien definidos a partir del 19 de febrero. Pero tome en cuenta que en Morena son como “La Chimoltrufia”, como dicen una cosa, dicen otra. Pero es importante que los aliancistas lo sepan y no confíen en falsos mesías y menos en encuestas patito.

IV. PUESTO

Además de Enrique Martínez, el que anda puesto para lo que sigue es Jaime Bueno. Anda recorriendo su territorio y dejando fresco el nombre, por si se ofrece, aunque al igual que otros, siempre ha sido de los que mantienen la disciplina. Sin embargo, números como los de Jaime no se consiguen fácilmente en un distrito federal.

V. SEGURIDAD Y JUSTICIA

Así como lo hizo con quienes asumirán el Poder Legislativo el 1 de enero de 2024, Manolo Jiménez tiene claro que también debe trabajar en coordinación con el Poder Judicial, y hay buen entendimiento. Estuvo en el festejo navideño de magistrados, encabezados por el presidente Miguel Mery. “Vamos a trabajar en coordinación para fortalecer la justicia en nuestro estado”. Está claro que la prioridad es la seguridad de la mano con la aplicación de la justicia, para preservar lo que beneficia a todos: el estado de derecho, para los que llegan a invertir, para quienes ya estamos en esta tierra, y quienes buscan nuevos horizontes. A Manolo le tocará dar el corte del listón de las nuevas instalaciones en el bulevar Fundadores.

TE PUEDE INTERESAR: Empresarios laguneros plantean a Manolo Jiménez fortalecer relación con la iniciativa privada

VI. LOS 100 DÍAS

El gabinete de Manolo Jiménez anda al 100 en lo que respecta a economía. Blas Flores y Claudio Bres se reunieron para ver los temas de proyectos futuros. Vienen muchas cosas en los 100 días. Y empezarán además el anuncio de nuevas inversiones en el sector automotriz. También está el tema de la obra que se detonará en los próximos días en Saltillo.

VII. NADA CLARO

Donde siguen sin ver claro es en la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, con Ángel Mahatma Sánchez, a quien no se le conocen antecedentes en la administración pública, sólo como regidor, y tan, tan. Lo que pasa es que todavía falta ver qué trae bajo el brazo, pero por lo pronto saca el cambio de Enrique Martínez, un hombre que había estado en el Gobierno Federal, incluso. Habrá que darle el beneficio de la duda, aunque para eso nomás quedan menos de 100 días. A su llegada fue el mismo gobernador quien le dio el nombramiento al titular de la Comisión de Vivienda para que se integrara con Sánchez, en este caso Andrés Osuna.

TE PUEDE INTERESAR: Presentan denuncia contra Santiago Nieto ante la FGR por presunto lavado de dinero

VIII. UN CHISTE

El chiste se cuenta solo. Acusaron a Santiago Nieto de lavado de dinero. Fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con la cual el Gobierno Federal usó el petate del muerto para asustar a medio mundo. La acusación contra Nieto significa, ¿qué en México el que no corre vuela?, o ¿qué es en realidad la UIF? Es utilizada para todo, menos para vigilar a los corruptos.

IX. ABAJO

Lo conocen en La Laguna como el “Santa Clós Guinda 4T”, se trata de Shamir Fernández, el aspirante a diputado federal, que ya es diputado federal, pero por el PRI, partido al que traicionó. Resulta que Shamir se la pasa prometiendo y prometiendo −eso no empobrece− y así espera ganarse la confianza de los votantes. Además toca un tema en el que curiosamente la cosa no avanza porque el presupuesto federal, como en todos lados, no llega, ni llegará. Todo hace indicar que será fácil bajarlo de la curul en donde sumarán fuerzas panistas y priistas, junto con el puñado de amarillos que todavía le van al PRD de Telma Guajardo.