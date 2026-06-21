POLITICÓN: Reconoce EU al ‘Modelo Coahuila’ en seguridad

I. EL RECONOCIMIENTO Mientras algunos siguen discutiendo si la seguridad influye o no a la hora de votar, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dedicó buena parte de una reunión con el gobernador Manolo Jiménez a hablar de ese tema. Nos dicen que mostró interés por el blindaje fronterizo, los cuarteles construidos en la frontera y la coordinación con las fuerzas federales. No es poca cosa. Cuando el principal socio comercial de México pone atención en llamado “modelo de Coahuila”, queda claro que la seguridad también se ha convertido en una carta de presentación del estado. II. CONTINUIDAD Y siguiendo en Torreón, el gobernador comentó que mantiene conversaciones con la familia de Román Alberto Cepeda para que Selina Bremer continúe al frente del DIF municipal durante la etapa final de la administración. Más allá del cargo honorario, el mensaje tiene lectura política: preservar proyectos, mantener estabilidad y evitar movimientos innecesarios en un momento delicado. Nos dicen que existe disposición de todas las partes. La apuesta será por la continuidad, la tranquilidad y la preservación de prioridades en una etapa en la que abundan las especulaciones.

III. OTRA VEZ Un auténtico torrente cayó la tarde de ayer sobre Saltillo y, como ocurre cada temporada de lluvias, varias vialidades volvieron a convertirse en ríos improvisados. Fundadores, Colosio, Musa de León y distintos puntos del oriente registraron complicaciones, vehículos varados y cierres preventivos. Afortunadamente el saldo fue blanco, pero el caos vial volvió a hacerse presente. Elementos de Protección Civil, Bomberos y la Comisaría que encabeza Miguel Ángel Garza se desplegaron para atender reportes y auxiliar a los automovilistas atrapados. IV. EL RETO Y con las lluvias volvió también una conversación que aparece cada año. Porque una cosa es atender la emergencia y otra resolver el problema de fondo. Los encharcamientos recurrentes en distintos sectores de Saltillo vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de una solución pluvial de largo plazo. Ahí hay un reto directo para el IMPLAN que dirige Alberto Salinas. Después de todo, si el Instituto Municipal de Planeación existe para pensar el futuro de la ciudad, ¿qué tema podría ser más importante que uno que se repite cada temporada de lluvias? V. ¿Y AHORA QUÉ? Parte de la conversación política gira alrededor del futuro de los actuales diputados del PAN y, de paso, del partido que dirige -es un decir- Elisa Maldonado. Los legisladores albiazules llegaron al Congreso gracias a la alianza con el PRI, pero cuando al PAN le tocó competir solos el resultado fue contundente: ni una sola curul. Y en política los números pesan. Con una representación casi inexistente y poca capacidad de influencia, tampoco se ven incentivos para que el tricolor les reserve espacios en el Ejecutivo. ¿Qué sigue ahora? VI. NO CONECTA Y si en Acción Nacional buscan explicaciones sobre su pobre desempeño electoral, algunos voltean a ver casos concretos. Uno de los nombres que aparece en esas conversaciones es el de Claudia Aldrete. Nos dicen que las críticas no se limitan al trabajo legislativo, sino también a la forma en que ha construido su imagen pública. Hay quienes consideran que su actividad en redes se parece más a la de una influencer que a la de una representante popular. Y el problema es que esa imagen también termina afectando al partido.

VII. LA INCOMODIDAD Y siguiendo con el PAN, hay otro asunto que empieza a generar comentarios. Si el partido atraviesa uno de sus momentos más complicados en términos de representación, ¿qué harán las figuras albiazules que hoy ocupan espacios relevantes en el Ejecutivo estatal? Ahí están Esther Quintana en Cultura y Mayra Valdés en la Secretaría de las Mujeres. La pregunta es inevitable: ¿mantendrán su militancia activa y asumirán el costo político del resultado, o preferirán la comodidad de la nómina antes que la congruencia partidista? VIII. LOS QUE SIGUEN Aunque el panorama luce complicado para el panismo, nos dicen que existen excepciones. Entre los nombres que aparecen están Alfredo Paredes y Gerardo Aguado, “El Quillo”. Hay quienes consideran que ambos han sabido construir una relación política más cercana con el grupo gobernante que otros perfiles de Acción Nacional. En el caso de Paredes, además, se menciona su cercanía con el alcalde de Monclova. Por eso algunos creen que, mientras otros panistas buscan rumbo, ellos podrían encontrar mejores condiciones para mantenerse vigentes.