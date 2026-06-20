POLITICÓN: Los mensajes y los silencios en la comida de cumpleaños del gobernador

Nos comentan, por ejemplo, que no hubo referencia al tema de la seguridad, pese a que fue uno de los principales ejes de la campaña y de la propia “Alianza por la Seguridad”. Tampoco pasó inadvertido que el fiscal Federico Fernández estuviera en la mesa principal y el tema no apareciera en el recuento de los factores del triunfo. Habrá quien diga que fue una simple omisión. Otros sostienen que en política los mensajes importantes no siempre están en lo que se dice, sino en aquello que se decide no mencionar...

Durante la comida por su cumpleaños, el gobernador Manolo Jiménez aprovechó para festejar el triunfo electoral de su partido y agradecer a quienes participaron en la operación política del primer domingo de junio. En sus palabras hubo reconocimiento para la estructura del PRI y para el trabajo de personajes como Carlos Robles y Gabriel Elizondo, a quienes atribuyó parte importante del resultado obtenido. Hasta ahí, todo dentro de lo normal. Pero en política, además de los mensajes, suelen llamar la atención los silencios. Y más cuando ocurren en la mesa principal.

III. A LO MEJOR NO

Los que podrían quedarse con las ganas son los que ya andan apuntados para entrar el relevo en la dirigencia estatal de Morena que mantiene Diego del Bosque. Como se sabe, el líder morenista habrá de asumir como diputado local el primer día de enero próximo y, debido a eso, se verá obligado a renunciar al liderazgo que ostenta y fue artificialmente prorrogado en agosto de 2025. Pero quienes le entienden bien a la mecánica de las decisiones en el partido de moda nos dicen que, aún cuando del Bosque se separe de la dirigencia, eso no necesariamente dará paso -al menos no de inmediato- a la elección de un nuevo líder.

IV. DESATADO

Y es que debido a que la prórroga decretada por el Consejo Nacional morenista indica que el período actual concluye hasta octubre del año próximo, la dirigencia nacional de Ariadna Montiel bien podría designar a un “delegado” para que tome las riendas de la dirigencia coahuilteca. Eso obligaría al exalcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez, a refrenar sus impulsos pues, según se rumora, es el que anda más movido en pos de la silla...

V. ¿INOCENTES?

Los observadores más pragmáticos de la realidad política nos corrigen, respecto de lo comentado ayer en este espacio, en torno a la designación de quien tendrá la responsabilidad de cerrar la administración de Torreón, luego del fallecimiento de Román Alberto Cepeda, que está muy bien eso de señalar que la decisión debe tomarse pensando en lo que necesita la sociedad lagunera, pero que es un acto de ingenuidad creer que eso va a pasar. La designación, nos dicen, responderá única y exclusivamente a la lógica del tablero político y la forma como se considera debe acomodarse de cara a las dos elecciones locales por venir.

VI. ALARGUE

La lógica señalada, abundan, determinará también el momento en el cual se presente ante el Congreso la comunicación formal con el nombre de quien el Comité Directivo Estatal del PRI -ese donde preside, dirige y manda Carlos Robles Loustaunau- propondrá para que se le designe como alcalde -o alcaldesa- sustituto. Y como no existe plazo perentorio en la Ley para hacer eso, pues el trámite podría prolongarse más de lo que algunos interesados esperan. ¿Será?

VII. OPORTUNIDAD

Y en La Laguna andando, quienes siguen de cerca la agenda social de aquella región nos comentan que hoy tendrá lugar, en territorio de Estados Unidos, una boda que convocará -como corresponde- a la clase política torreonense. La ocasión se asume propicia para poner a prueba los rumores que circulan en múltiples chats y que incluyen listas de personas a las cuales el gobierno de Donald Trump les habría retirado la visa. De acuerdo con los rumores que llegan desde aquellos lares, múltiples observadores se encuentran listos, desde ya, para monitorear las redes sociales y pasar revista de quienes aparezcan -y quienes no- en el evento social.