POLITICÓN: Sucesión en Torreón no puede ser un botín político; la ciudad demanda certeza

I. RIESGO AUMENTADO Atentos lectores nos hacen notar que no solamente estamos ante un problema de salud pública debido a la proliferación de las plataformas y mecanismos de apuestas que bombardean cotidianamente a la población, tema del cual nos ocupamos ayer aquí. Además de quienes fomentan la ludopatía, nos comentan, tenemos a las múltiples plataformas que ofrecen préstamos y se dedican a competir para ver quién logra secuestrar primero los ingresos de las personas. El asunto, pues, no es solamente un tema para la Secretaría de Salud, sino también para las autoridades hacendarias de Édgar Amador Zamora.

II. POZO SIN FONDO Y es que ambos esquemas construyen un círculo vicioso perfecto: las plataformas de apuestas fomentan la fantasía del “dinero fácil” y las de préstamos la idea de que es posible vivir de prestado de forma ilimitada. Así, recurriendo a unas y otras, las personas –especialmente las de menores recursos– terminan no endeudadas, sino literalmente “esclavizadas”, producto de las deudas que acumulan a partir de la nociva influencia que implica la actividad de empresas sin regulación ni escrúpulos.

III. MARCADOR El México 1-Corea 0 del Mundial dejó contentos a muchos, aunque en Monclova más de alguno bromeó con que el resultado podría afectar futuras inversiones provenientes del Tigre de Oriente. Es broma, claro. La realidad es que el alcalde Carlos Villarreal aprovechó el encuentro para convivir con directivos de empresas asiáticas instaladas en la región y reforzar la relación con quienes han apostado su capital en esta tierra. Nos dicen que los empresarios coreanos se sienten cómodos en la Región Centro y que, lejos de guardar rencores futboleros, siguen viendo a Monclova como una buena casa para crecer. IV. SIN VAR Detrás de la anécdota mundialista hay mensaje político. La competencia por atraer inversiones es permanente y los vínculos personales también cuentan. Carlos Villarreal y el gobierno de Manolo Jiménez buscan mantener cercanía con un sector que ha encontrado en Coahuila condiciones para operar y expandirse. Al final, el mejor marcador no es el del partido, sino el de empleos e inversiones. Y si los coreanos siguen recomendando a la región para nuevos proyectos, entonces el triunfo habrá sido mejor que la mínima diferencia.

V. PENDIENTE La Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Hugo Aguilar Ortiz, le generó un pendiente al Poder Legislativo que todavía encabeza Beatriz Fraustro Dávila: eliminar la fracción primera del artículo 67 de la Ley de Hacienda de Coahuila, que contempla un cobro de 150 pesos por el registro de nacimientos en la entidad. Es verdad que nadie ha pagado un centavo por ese concepto en más de una década, porque existe un incentivo fiscal que lo elimina, pero el sólo hecho de que existiera justificó la controversia que en contra de dicha norma promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). VI. DESMEMORIA Pero habrá que ver si al menos alguno de nuestros representantes –es un decir– ya compró una libretita para anotar los pendientes. Ya ve que luego se les olvidan las cosas, tal como lo confesaran hace unos días en el caso de la convocatoria que debieron emitir, desde hace meses, para designar a los titulares de los órganos internos de control de los entes autónomos de Coahuila. ¿Habrá aprendido la lección la diputada Marimar Treviño o nos volverá a recetar el consabido “es culpa de todos”?

VII. REFLEXIÓN I En relación con la sucesión en Torreón, obligada por el fallecimiento de Román Alberto Cepeda, observadores laguneros nos comentan que la decisión respecto de quién tendrá la responsabilidad de cerrar el actual periodo gubernamental no puede –ni debe– tomarse pensando en lo que quieren o les conviene a quienes integran la clase política –la local de La Laguna y la estatal–. Y eso incluye a quienes integran la cúpula priista –la cual tiene la prerrogativa de proponer a quien asumirá la alcaldía–, así como a quienes ven en la coyuntura la oportunidad para satisfacer egos y ambiciones de carácter estrictamente personal. VIII. REFLEXIÓN II La decisión, señalan estas voces, debe tomarse pensando únicamente en lo que necesita la ciudad. Y eso, añaden, está muy claro: se requiere alguien capaz de hacer a un lado sus intereses personales y comprender que una coyuntura como ésta implica, sobre todo, mantener el rumbo de una administración en marcha, consolidar los proyectos en proceso y evitar los golpes de timón impulsados por la idea de “dejar huella” e inscribir el nombre propio en la historia del municipio.

IX. LAS SEÑALES Y a propósito del tema, durante la comida por el cumpleaños del gobernador Manolo Jiménez, celebrada ayer al norte de Saltillo, hubo detalles que más de uno anotó. Los diputados electos Felipe González y Hugo Dávila llegaron juntos, acompañados por sus coordinadores de campaña, Ariel Martínez y Ernesto Cepeda Bremer. Y como en política nunca faltan los intérpretes, hubo quien vio en ello un mensaje de unidad. También se reconoció el profesionalismo de Ernesto, quien, pese al fallecimiento de su padre en plena campaña, se mantuvo al frente de la operación y acompañó a su equipo hasta el triunfo. En política, hasta la forma de llegar manda señales. ¿O no?