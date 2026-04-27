POLITICÓN: ¿Reglas a la medida? Morena alista cambios a sus estatutos con dedicatoria de Coahuila

I. MOVIMIENTOS

Ayer comenzó a circular la convocatoria para el octavo Congreso Nacional Ordinario de Morena, que tendrá lugar este domingo y en el cual se despedirá definitivamente su actual dirigente, Luisa María Alcalde. Todo mundo da por descontado que, aun cuando no se sabe quién entrará al relevo, se abrirá una vacante en la Secretaría del Bienestar que dirige Ariadna Montiel Reyes. Pero no solamente se va a renovar la dirigencia nacional del partido de moda, sino que en el orden del día también figura una propuesta de reforma estatutaria que, según nos dicen los enterados, tiene dedicatoria para Coahuila.

II. SOBRE LA MARCHA

Y es que, pese a que mucho se ha especulado en los últimos días respecto de la existencia de “nuevas reglas” para la integración de la lista de quienes llegarán al Congreso por la vía plurinominal, los que traen al dedillo el tema estatutario nos dicen que algunas de las cosas que se han comentado no pueden hacerse hoy. Y por eso, aunque la convocatoria al Congreso morenista de este domingo no lo especifica, se espera que las reformas estatutarias vayan en ese sentido.

III. SIN AMARRES... AÚN

Se ha dicho, por ejemplo, que la actual líder de la bancada morenista, Magaly Hernández Aguirre, repetiría como pluri, pero además que ocuparía uno de los tres primeros lugares, es decir, estaría “amarrada”. Lo mismo se ha especulado respecto del lagunero Antonio Attolini y el saltillense Alberto Hurtado. Pero en los tres casos, el actual estatuto morenista prohíbe que una persona que ha ocupado una diputación por la vía plurinominal vuelva a ser electa por la misma vía de forma consecutiva. Así que, a menos que dichas reglas se modifiquen el domingo, ninguno de los actuales legisladores morenistas –todos pluris– podría repetir en el cargo.

IV. PLEITO EN PUERTA

Un detalle importante en torno a este asunto, apuntan los observadores puntillosos, es que el cambio estatutario ocurriría –si acaso ocurre– después de que se haya registrado la lista de preferencia ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC). Y, como ya sabemos, si algo caracteriza al morenismo es su propensión por la litigiosidad, así que ya desde ahora hay quienes consideran que el asunto terminará en tribunales... y que no va a faltar quien le sople a ese fogón desde fuera.

V. PRECEDENTES

Al menos tres fenómenos naturales ocurridos durante la segunda mitad del siglo pasado, nos dicen memoriosos lectores, refuerzan la teoría de que la llegada del gusano barrenador a la frontera con Estados Unidos, y su ingreso a territorio del vecino país, es inevitable, por más que Julio Berdegué Sacristán prometa que las medidas adoptadas en México lo impedirán. La mosca del Mediterráneo, en 1977; la roya del café, en 1981; y la abeja africanizada, en 1986, movilizaron al gobierno mexicano en el intento por impedir su llegada a territorio nacional, debido al potencial destructivo que representaban para la agricultura y la industria melífera nacionales.

VI. ENEMIGO INCONTENIBLE

Las medidas de contención adoptadas sirvieron, a la larga, para controlar la presencia y efectos de las citadas plagas, pero no impidieron que estas avanzaran desde Centro y Sudamérica, zonas del continente donde se les detectó por primera ocasión, y que ingresaran a territorio nacional por Chiapas... Y es que, igual que ocurre con el gusano barrenador, dos de las plagas citadas avanzan en el cuerpo de insectos.

VII. INTERVENCIÓN FORMAL

La clausura del “Ranchito Safari”, en Arteaga, no fue producto de la casualidad ni un hecho coyuntural. Según se sabe, hubo semanas de revisiones y denuncias que fueron tomando forma hasta concretarse en la intervención de la Procuraduría de Protección al Ambiente a cargo de Claudia Elvira Rodríguez Márquez. El procedimiento se construyó con verificación previa y sustento técnico, lo que permitió documentar las condiciones del lugar y actuar conforme a la ley. Es decir, más que una reacción, hubo proceso. Y cuando las cosas se trabajan así... los resultados terminan llegando.

VIII. PRESENCIA Y LECTURA

La presencia del diputado Arturo Valdés no pasó inadvertida y llamó la atención de algunos, aunque nos comentan que, en su calidad de coordinador de la Comisión de Medio Ambiente, ya venía siguiendo el tema desde semanas atrás. Incluso, habría mantenido comunicación con la Procuraduría para empujar acciones. Más allá del momento, el caso deja una lectura: hay temas que avanzan con voluntad y cuando alguien insiste...

IX. COSTO POLÍTICO

El Consejo General del INE determinó sanciones para las representaciones partidistas en Coahuila que dicen más de lo que parece: más de 1.4 millones de pesos en multas para Morena, que dirige Diego del Bosque, y apenas 60 mil para Movimiento Ciudadano. No hubo rebase en los topes de gasto de precampaña, pero sí desorden en la rendición de cuentas. Y en campaña, eso también pesa. Porque más allá del monto, hay aprendizaje: quien aspira a gobernar debe empezar por cumplir las reglas básicas. En este caso, la diferencia entre partidos no sólo está en los votos... también en la forma de operar.