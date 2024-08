POLITICÓN: Reunión clave... gobernador Manolo Jiménez y Claudia Sheinbaum discutirán proyectos para Coahuila

I. CUMBRE

Hoy martes el gobernador Manolo Jiménez Salinas amanece en la Ciudad de México para reunirse con la Dra. Claudia Sheinbaum . Este encuentro es parte de la agenda de la virtual presidenta electa con mandatarios estatales. La relación entre ambos se está construyendo y ha comenzado bien. Cercanos al gobernador comentan sobre su trato cordial durante el evento de Pasta de Conchos, donde acordaron trabajar en coordinación. Se espera que la reunión de hoy traiga buenas noticias para Coahuila. Los optimistas predicen avances significativos para la región tras este encuentro. El gobernador va preparado con proyectos para presentárselos a la presidenta electa. Veremos qué se trae para el estado.

II. PRIORIDADES

De buena fuente sabemos que Jiménez Salinas también se reunirá con el próximo secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch . Por ello, adelantó su viaje y desde ayer está en la CDMX. La reunión con el futuro secretario de Seguridad es relevante, ya que el principal esfuerzo de la administración actual es mantener la paz. Para ello, es esencial una comunicación abierta y una estrecha coordinación con las autoridades federales. Este encuentro busca fortalecer esos lazos y garantizar la estabilidad en el Estado.

III. DIÁLOGO DE SORDOS

Mientras el gobernador sostiene sus encuentros en la CDMX, en la capital del estado habrá mucho movimiento político. A las nueve de la mañana, los morenistas Ricardo Monreal , Pedro Haces e Ignacio Mier coordinarán un desayuno con legisladores morenistas. Tras el desayuno −no crea que se malpasan− se trasladarán al foro diseñado para escuchar todas las voces entre los poderes Legislativo y Judicial. Habrá que estar atentos también a las voces fuera del recinto, pues los trabajadores del Poder Judicial se manifestarán para exigir ser escuchados. Será un día cargado de actividad y tensión política.

IV. SIN REFLECTORES

Algo que ha llamado la atención de quienes están cerca de los organizadores es la postura del exgobernador y actual diputado federal Rubén Moreira . Como parte de la junta de coordinación política tiene acceso a la planeación del evento y, en algunas acciones, ha mostrado una actitud difícil. “Se las está haciendo cansada”, dicen. Lo entienden: el evento es en su tierra, se siente anfitrión, y le cuesta procesar llegar a su propio terreno sin tener los reflectores sobre él. ¡Nadie duda que colmillo tiene!

V. DE ESCÁNDALO I

La actividad de algunos elementos de la Agencia de Investigación Criminal , de la Fiscalía General de la República ( FGR ), en Coahuila, cada vez se parece más a las operaciones de un grupo delincuencial. Y es que con el pretexto de investigar −y presuntamente, combatir− el robo de vehículos, extorsionan a todo el que se deja o no tiene posibilidades de defensa. Los señalamientos en contra de los agentes, presuntamente al mando de Alonso Gastélum Padilla, delegado de la FGR en la entidad, no hacen sino acumularse, en particular por sus actividades en el “filtro de seguridad” que tienen instalado en el libramiento nororiente de Saltillo.

“Moches” de 100 mil pesos para arriba exigen los uniformados y para conseguirlos “advierten” a quien detienen que, si le consignan, pasará de dos a tres años en la cárcel y deberá pagar una multa de 200 mil pesos. Así que ellos le “hacen el favor” de no arrestarle y a cambio “nada más” le piden que entregue la mitad de la muta que presuntamente le cobrarían. Valdría la pena saber si en las oficinas de Alejandro Gertz Manero se tiene noticia de estas actividades irregulares.

VII. ¡CONTUNDENTE!

Tras un ¿merecido? periodo vacacional, hoy, hoy, hoy, se reanuda la temporada de llamados a misa... ¡perdón!, de presentación de “proposiciones con punto de acuerdo” en el Congreso de Coahuila . Y entre las autoridades que hoy serán “urgidas” a cumplir con su deber se encuentran la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General del Estado y las direcciones de seguridad municipales. A todos sus titulares, la udecista Norma García Mariscal les convocará a que “implementen un operativo contundente de decomiso total de máquinas tragamonedas”, también conocidas como “mini casinos”.

VIII. ...PERO SIN EFECTOS

El lenguaje grandilocuente suele ser una de las características del trabajo legislativo que, como en este caso, no está orientado a lograr ningún beneficio para la comunidad, sino solamente exposición mediática para los ponentes. Y es que si el problema existe y se trata de una actividad ilegal, ¿lo que correspondería entonces no sería llamar a comparecer a quienes, en la entidad, tienen la obligación de hacer cumplir la ley para que expliquen cómo es que los “mini casinos” siguen operando?

