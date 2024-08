POLITICÓN: La estrategia de la 4T para evitar que los ‘Diálogos para la Reforma Judicial’ se le salgan de control en Saltillo

I. QUE NADIE SE META

Sobre el hermetismo en los preparativos para el evento de “Diálogos para la Reforma Judicial”, que se realizará mañana en esta ciudad, hay tela de donde cortar. Según los organizadores, cercanos a la Cuarta Transformación, la razón de tanto misterio es evitar que otros actores “se monten sobre el evento”. En términos más claros, que el gobierno local no tome un papel protagónico y se lleve los reflectores. Sí, tal cual, no quieren que nadie más que ellos “brille”. Así que, el Congreso de la Unión, con Ricardo Monreal a la batuta, ha decidido mantener los detalles bajo llave. No vaya a ser que alguien más se robe el show.

II. NI QUIEN QUIERA

Pero los agudos observadores comentan que todo esto responde a la inconformidad con la reforma planteada. Quieren cerrar filas y minimizar el riesgo de que se les salga de control. Esto resulta bastante criticable, ya que deberían mostrar apertura en un ejercicio −supuestamente− diseñado para escuchar todas las voces. Pero, como se ha dicho antes, parece que sólo buscan justificar lo ya decidido. ¿Creen que el Gobierno del Estado o el Poder Judicial local intervendrán? Prefieren mantenerse al margen. Y pues, que con su pan se lo coman. ¡Así de simple!, dicen.

III. PROVOCAN PROTESTAS

Ante las críticas, callar las voces opositoras a la reforma es casi imposible. Ha sucedido en otros estados donde se han realizado foros similares para abordar las propuestas de reforma. Un ejemplo claro es Zacatecas, la tierra de Monreal . En un evento donde estaría Lenia Batres , ministra de la Suprema Corte y cercana a la Cuarta Transformación, trabajadores del Poder Judicial de la Federación intentaron entrar y les fue impedido por los organizadores. ¿El resultado? Sólo lograron permanecer fuera del lugar donde se realizaba el evento, desplegando una lona con la leyenda: ¡Respeto al Poder Judicial! ¿Creen que aquí será distinto?

IV. CONVOCAN A MARCHA

Este martes no sólo se darán cita los convocados de forma oficial por el Congreso, sino que también habrá una manifestación. Ha trascendido que el Movimiento de Trabajadores de la Región Noreste del Poder Judicial de la Federación, integrado por empleados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, está convocando a una marcha contra la reforma. La cita es en el lugar del evento. En la convocatoria, su reclamo queda claro: “Ignorarnos no es un diálogo”. Parece que los organizadores enfrentarán más que críticas en este foro.

V. ¿SOBRERREPRESENTACIÓN?

El INE de Guadalupe Taddei Zavala enfrenta un dilema: asignar curules por partido o por coalición. Esta decisión será determinante para la Cuarta Transformación y su posibilidad de obtener la mayoría calificada. De la interpretación que haga la autoridad electoral dependerá si hay mayoría calificada o no. La oposición exige que el INE refleje los votos reales, mientras Morena defiende la legalidad de su interpretación. El 23 de agosto será el día decisivo. La polémica surgió desde muy temprano, el pasado mes de junio, con proyecciones de mayoría calificada difundidas por la Secretaría de Gobernación .

VI. ¿LO QUE VIENE?

Las alarmas se han encendido. El Instituto Electoral de la CDMX aprobó el reparto de diputaciones plurinominales favoreciendo a Morena y sus aliados, y el Tribunal Electoral local ratificó este acuerdo en una rápida sesión nocturna. Los magistrados votaron divididos y el presidente dio el voto decisivo. La oposición acusa sobrerrepresentación y planea llevar el caso a la siguiente instancia. Con este antecedente, quienes siguen de cerca lo que sucede en el INE piensan que podría ser una premonición de lo que viene.

VII. MALDITA HERENCIA

La Auditoría Superior del Estado destapó cinco denuncias por irregularidades en las cuentas públicas de la Universidad Autónoma de Coahuila ( UAdeC ), sumando un total de 4 mil 731.1 millones de pesos entre 2016 y 2020. No se han revelado nombres ni detalles específicos, pero las cifras son escandalosas: mil 751.5 millones en 2017 y mil 389.8 millones en 2018. El actual rector, Octavio Pimentel , ha reconocido problemas financieros heredados y promete recortar gastos y mejorar la eficiencia. Con estos antecedentes, la administración pasada parece haber dejado una bomba de tiempo financiera. ¡Bonita herencia!

VIII. HAY UN RESPONSABLE

Sin embargo, quienes están al tanto de la situación en la máxima casa de estudios señalan a un claro responsable de la gestión errática y los problemas financieros de la Universidad: Jorge Alanís , extesorero en la administración anterior. Las actuales autoridades prefieren la prudencia, pero las voces internas lo culpan directamente. Y pensar que buscaba con afán la rectoría y, al no lograrlo, intentó ser el administrador Fiscal General del Estado... ¡cinismo en su máxima expresión! Los problemas de la universidad tienen nombre y apellido, comentan.

