POLITICÓN: Rinde cuentas Manolo a la ciudadanía... con reconocimiento de oposición

I. POSICIONAMIENTO DE MORENA

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Coahuila, bajo la presidencia de Diego del Bosque, dio a conocer su posicionamiento sobre el primer informe de Manolo Jiménez. Reconocieron un cambio de actitud en el gobernador, destacando su apertura al diálogo y un tono sin confrontación. Sin embargo, propusieron un conjunto de diez puntos enfocados en alinear las políticas estatales con los principios de la Cuarta Transformación, argumentan que las propuestas buscan que el estado abandone el sectarismo y la defensa de intereses personales, permitiendo que la ciudadanía disfrute plenamente de los beneficios de la Cuarta Transformación.

II. ENTRE APLAUSOS Y REALIDADES

Morena adoptó una postura respetuosa y objetiva frente al informe de Manolo Jiménez, reconociendo avances y señalando áreas de mejora. Enfatizaron que los programas sociales deben alcanzar a toda la población y no limitarse a sectores afines al partido oficial. El comunicado concluye con una observación sobre el enfoque mediático del gobierno estatal, señalando que “más allá de selfies y aplausos”, se requieren compromisos reales que beneficien a la ciudadanía.

III. EL SELLO DE LA CASA

En la sesión de ayer del Consejo del IEC, la consejera Beatriz Rodríguez Villanueva señaló que algunas actividades presentan desaseo, sobre todo en los últimos meses y semanas. Los observadores más ácidos aseguran que esa es, precisamente, la característica principal de Rodrigo Paredes Lozano, su presidente. Todo surgió durante la discusión del orden del día: Paredes propuso un punto sin enviarlo antes a comisiones, ignorando la solicitud mayoritaria de las consejerías. El resultado fue predecible: el tema fue retirado. El propio Paredes, al verse en minoría, cambió su voto. ¿Será que ni en algo tan básico puede lograr consensos? ¡Tic, tac, tic, tac!

IV. CÓMODA DECISIÓN

Por cierto, el Consejo General del IEC sigue sesionando en línea, una práctica que inició en la pandemia pero que inexplicablemente persiste. Este consejo sólo está obligado a sesionar una vez al mes fuera de procesos electorales, y aun así, muchos consejeros ni siquiera se conectan desde un entorno adecuado. Es común verlos tomando la sesión mientras conducen. ¿Tan difícil es reunirse presencialmente una vez al mes o es mejor irse de viaje?

V. TAMBIÉN EN ECOLOGÍA

En este espacio se ha comentado sobre el papel que desempeñaron algunos funcionarios en el cierre de la administración de Chema Fraustro. Virgilio Verduzco cargó con parte del peso, pero otra que dejó un mal sabor de boca fue Sofía Franco, quien no dirigió el área de ecología, al menos no de manera efectiva. Las plazas públicas y camellones en abandono son evidencia, pero su mayor fracaso fue en la política ambiental. Una administración que simplemente le pasó de noche. Una abogada que nunca entendió lo que implica la ecología.

VI. REFLEXIÓN NECESARIA

En la recta final de la administración de Chema, su tercer informe debería ser no solo un balance de logros, sino también un ejercicio de reflexión. Y esto aplica también para funcionarios como Virgilio Verduzco y Sofía Franco, quienes deberían aprovechar estas fechas para preguntarse si su lugar está en el servicio público. Quizás sea tiempo de considerar otro camino, uno que no implique causar daño a la sociedad ni dejar áreas tan importantes en el olvido.

VII. DÉJÀ VU DIPLOMÁTICO

Si algo debe reconocérsele a Donald Trump, hoy presidente electo de Estados Unidos, es su eficacia para lograr lo que quiere, incluso si todavía no ejerce formalmente el cargo. Y es que las reacciones frente a sus amenazas de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas ya provocaron el mismo resultado que cuando las hizo despachando en la Casa Blanca: que el gobierno de México haga lo que él quiere, en ese caso contener las caravanas de migrantes provenientes del sur. Y es que, como ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, nadie debe preocuparse por ellas, pues no llegarán a la frontera.

VIII. VOCACIÓN POR LA HUMILLACIÓN

Cabría esperar que, una vez complacido el belicoso neoyorkino, la amenaza de los aranceles quede nuevamente en el olvido y la fiesta del T-MEC pueda seguir en paz. Lo que no puede esperarse, desde luego, es que Trump se limite en eso de presumir la forma -y la rapidez- con la cual es capaz de “doblar” altos funcionarios del gobierno mexicano, pues no existe tal cosa, la felicidad completa, y menos con alguien acostumbrado no solo a vencer, sino también a humillar a sus adversarios.

IX. MENSAJE

Durante su visita a las regiones Carbonífera y Centro, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió de manos del gobernador Manolo Jiménez el documento que contiene su primer Informe de Gobierno. La Presidenta, relajada y contenta, mostró buena disposición en los encuentros. Quienes ya tuvieron acceso al informe notaron un detalle interesante: una fotografía del gobernador junto a Sheinbaum incluida en el documento. Para los observadores más agudos, esto refleja un mensaje político claro: disposición al trabajo en equipo y colaboración institucional.