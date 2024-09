POLITICÓN: Riquelme o Elizondo, ¿quién irá a hacerle frente a la reforma judicial en el Senado?

I. POR SI A CASO...

La recuperación del exgobernador y hoy senador Miguel Ángel Riquelme avanza bien según los reportes, por lo que se espera que en los próximos días se reincorpore a sus actividades en el Senado , pero si la discusión de la reforma al Poder Judicial avanza en modo fast track, como lo quiere Morena , y la votación se acelera, será necesario cada voto de la oposición, por lo que no se puede descartar que Gabriel Elizondo tenga que asumir, al menos por una sesión, el cargo de senador para votar en contra de la reforma e impedir el paso de la aplanadora de la 4T, para luego reintegrarse a su actual encomienda.

II. IMPRESCINDIBLE

La situación en el Senado es crítica para la oposición. A Morena le falta un solo voto para alcanzar la mayoría calificada, lo que le permitiría aprobar reformas constitucionales sin consenso. Un dato importante: esta mayoría se calcula sobre los senadores presentes. Por tanto, la asistencia plena de la oposición es imprescindible para frenar la agenda de la 4T. Cada voto cuenta, y la posible ausencia de Riquelme podría inclinar la balanza, haciendo que la suplencia de Elizondo sea más que una simple formalidad.

III. LO ADVIRTIÓ

El diputado Jericó Abramo Masso , portavoz del grupo parlamentario del PRI , alzó la voz en la sede alterna de la Cámara de Diputados contra la reforma constitucional del Poder Judicial. Abramo, quien ya había advertido sobre el riesgo de relegar a la oposición a un papel meramente testimonial, argumentó que la propuesta socava la independencia judicial y desatiende a las víctimas. La postura del PRI, articulada por Abramo, refleja las preocupaciones de un sector significativo que ve en la iniciativa una amenaza al equilibrio de poderes y a los derechos de los ciudadanos.

IV. TRAEN PRISA

Contrario a lo que habían dicho, la alianza mayoritaria de Morena , PT y Verde Ecologista ha decidido pisar el acelerador. La discusión de la reforma judicial, hasta el cierre de esta edición, avanza tanto en lo general como en lo particular, en un claro intento de fast track legislativo. Esta estrategia busca enviar rápidamente la reforma al Senado , donde ya se frotan las manos para recibirla. La oposición, atrapada, se enfrenta al desafío de hacer oír su voz en un proceso que parece predestinado.

V. IGNORAN RIESGOS

Una hora de lluvia bastó para exponer las fallas de planeación urbana en Saltillo. El norte de la ciudad se ahogó, con arroyos desbordados y calles convertidas en ríos. Aunque el problema es herencia de administraciones pasadas, la actual gestión de Chema Fraustro no escapa a la responsabilidad. El bulevar Eulalio Gutiérrez se transformó en una laguna improvisada, con agua acumulada horas después del diluvio. El Atlas de Riesgo de 2014 ya advertía sobre estas zonas, evidentemente el atlas sólo fue un elemento decorativo. La ciudad se ahoga en un desarrollo mal planeado que ignora su propia geografía.

VI. PRIORIDADES... PARTICULARES

Es un enigma cómo una ciudad naturalmente inclinada logra estancarse con agua. La respuesta, nos dicen, yace en la victoria de intereses particulares sobre el bien común y la naturaleza misma. Saltillo, diseñada por la geografía para drenar, ahora se empantana por decisiones humanas. En lo inmediato se debe buscar soluciones rápidas mientras pasa la temporada de lluvias, pero decisiones de fondo tendrán que tomarse en la siguiente administración de Javier Díaz .

VII. ¿ASPIRACIÓN?

Hugo Dávila Prado , tras su derrota en la contienda por la diputación federal del distrito seis de Torreón, encontró refugio como coordinador del programa Mejora en el municipio lagunero. Este nombramiento no sólo refleja la tradición de “reciclar” candidatos perdedores, sino que también posiciona a Dávila en una plataforma estratégica. Mejora, más allá de su función social, se perfila como un trampolín para futuras candidaturas. La designación de Dávila en este puesto ha despertado especulaciones sobre sus aspiraciones políticas futuras y la estrategia del partido en la región lagunera. ¿Será más que un simple premio de consolación?

VIII. ¿CON OJOS DE AMOR?

La designación de Hugo Dávila como coordinador de Mejora en Torreón ha generado reacciones mixtas. En la Laguna, nos cuentan que muchos se preguntan, escépticos hacia su nombramiento: “¿Qué le ven en Saltillo?”. Su recepción tibia en ciertos sectores, evidenciada por los resultados electorales previos, se complica por rumores de que busca sembrar discordia dentro del PRI, nos dicen, en un intento por posicionarse y lograr mejor lugar en el juego de poder del PRI de Torreón...

IX. ESTRELLITA EN LA FRENTE