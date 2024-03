POLITICÓN: Sigue el estira y afloja por candidatura en Múzquiz

I. REELECCIÓN

Los más conspicuos integrantes de la cuatroté aún deben estar procesando el sorpresivo “Plan D” que su candidata Claudia Sheinbaum les recetó en el Zócalo capitalino al plantear, en su arranque de campaña, la eliminación de la reelección en todos los cargos de elección popular. Aunque, claro, dejó una ventana abierta: sería a partir de la elección presidencial de 2030, y de aquí a esa fecha miles de legisladores, alcaldes y ediles quedarán en posibilidad de buscar un segundo, o tercer período.

II. APOYO

Como en su momento ocurrió con las competidoras mexicanas de nado sincronizado, que no recibieron apoyo de la Conade de Ana Guevara, los integrantes del ballet folklórico Tilmatlali han tenido que recurrir a la generosidad de los automovilistas saltillenses para reunir los fondos que les permitan acudir a una competencia en Chihuahua. ¿A poco ni siquiera porque estamos en campaña va a acudir algún político, un partido o las autoridades en su auxilio?

III. PENDIENTE

La página “Candidatas y candidatos: conóceles”, mediante la cual el INE de Guadalupe Taddei proporcionaría -en teoría, desde luego- a los electores la información detallada de quienes aspiran a representarles, sigue sin mostrar una sola ficha curricular de los miles de aspirantes inscritos a los 629 cargos federales en disputa. El sitio advierte que pueden hacerse consultas desde el 1 de marzo pasado, pero una “ventana emergente” matiza diciendo que, si bien nos va, será a partir del 18 de este mes cuando eso sea posible.

IV. EL NUEVO CLIMA

La “nueva normalidad”, un término al que nos acostumbró la pandemia del COVID-19 ahora también debe aplicarse al clima y sus manifestaciones, de acuerdo con la meteoróloga Juana María Mendoza. Y es que, de acuerdo con la especialista, las altas temperaturas que se han presentado a medio invierno en nuestra región -y otras- ya no son atípicas, sino que forman parte de la nueva realidad climática del mundo. Sin duda se trata de otro signo de alerta que debe ser atendido con urgencia.

V. INDICADOR

La baja proporción de policías municipales que existe en Coahuila es un indicador importante que la dependencia a cargo de Federico Fernández debe valorar. Aunque no pocas voces advierten que, además de un número adecuado de agentes del orden, lo que se requiere es que su tarea esté orientada realmente a proteger a la ciudadanía y no a beneficiarse de la portación de una placa. Y es que no son pocas las historias que circulan acerca de hechos de connivencia entre policías y delincuentes.

VI. CONFLICTO

Aunque las autoridades del gobierno fosfo-fosfo “clausuraron” parcialmente, el viernes pasado, la refinería de Pemex en Cadereyta, ésta sigue operando normalmente e incluso, cuando el secretario del Medio Ambiente del Nuevo León, Alfonso Martínez Muñoz, intentó ayer realizar una inspección para verificar el cumplimiento de la medida, elementos militares encargados de la seguridad de las instalaciones le impidieron el acceso. ¿Se convertirá el tema en un conflicto entre los gobiernos federal y estatal?

VII. ACUERDOS

En la UAdeC de Octavio Pimentel Martínez ya concluyeron las negociaciones con el Sindicato de Trabajadores Universitarios y, de acuerdo con datos extraoficiales, se pactó un incremento de cuatro por ciento al salario. Los documentos que formalizan el acuerdo deberán quedar listos este mismo fin de semana y el lunes se firmará el acuerdo entre las partes para que lo pactado se refleje de inmediato en el bolsillo de la planta docente, así como de los trabajadores administrativos y manuales.

VIII. ALIADOS

Los que mantienen la presión sobre la dirigencia de Mario Delgado en Morena son las huestes de Ricardo “El Tigre” Mejía. Dicen los enterados que en el epicentro del jaloneo se encuentra la alcaldía de Múzquiz que, aun cuando se decidirá “en familia”, pues los aspirantes son los hermanos Tania y Tony Flores, los del PT quieren que sea el aún legislador con licencia quien encabece la planilla, pero la actual alcaldesa y los aliados que tiene en la dirigencia estatal de Morena no están dispuestos a ceder.