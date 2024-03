POLITICÓN: Sin Claudia el morenismo comarcano volverá a las andadas... sin cohesión y consumido en pugnas

I. REGISTROS

Ayer tuvieron casa llena en casi todos los comités municipales del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), con el registro de más de la mitad de las planillas que buscarán hacer gobierno a partir del primer día del año próximo. La nota la dio la coalición PRI-PRD-UDC que fue la única en acudir a solicitar el registro de todas sus planillas ayer mismo. Las huestes de Carlos Robles Loustaunau aprovecharon para mostrar el músculo, sobre todo en los municipios más grandes, en los cuales sus abanderados llegaron acompañados de un contingente numeroso de simpatizantes a la sede del órgano electoral.

II. PASA RAZA...

De manera particular se notó en Monclova el acarreo... ¡perdón!, el acompañamiento espontáneo a Carlos Villarreal, quien hasta templete instaló frente a la sede del IEC en aquel municipio y, literalmente, organizó un mitin de campaña luego de entregar su documentación. Por cierto que hasta la capital del acero se lanzó la perredista Mary Telma Guajardo para acompañar al monclovense en su registro. Habrá sido, desde luego, que pasaba por ahí.

III. HASTA EL ÚLTIMO

En Saltillo, sin embargo, los partidos van a paso lento y la mayoría de las planillas −cuatro− se registrarán hasta hoy, es decir, en el límite del plazo establecido. Amal Esper por el PAN; Alejandra Salazar por Morena; Mitchel Márquez por MC y, hasta donde se sabe, una mujer por el Verde, acudirán hoy a solicitar su registro. Y es que hasta ayer, además del abanderado de la alianza que integran el PRI, el PRD y UDC, solamente había acudido a las instalaciones del Comité Municipal Electoral la abogada Diana Hernández, quien asegura ser “la auténtica” candidata de la cuatroté a nivel local.

IV. UNIDOS

Por cierto que, de cara a la campaña, hay quienes se preguntan cómo le va a hacer el panismo sarapero para asegurarle votos a su abanderada, pues los rumores que se escuchan en los cafés van en el sentido de que todas las figuras prominentes del albiazul a nivel local han comprometido su voto con Javier Díaz. Y es que, tal como ocurrió con la pasada contienda por la gubernatura, nada parece unir más a los panistas... que un candidato del PRI.

V. PURO PLEITO

Tras concluir ayer la gira proselitista de Claudia Sheinbaum por Coahuila, seguramente el morenismo comarcano volverá a desaparecer del mapa. Y no porque sus candidatos no pudieran hacer algo para llamar la atención del respetable, sino porque cuando no tienen enfrente una figura que los cohesione y los ponga a marchar al mismo paso, las tribus guindas de Coahuila viven consumidas por sus pugnas internas, y esperanzados en que, como hace seis años, ni siquiera necesiten hacer campaña porque la candidata presidencial los va a remolcar hasta el podio de ganadores. El problema para ellos es que no estamos en 2018...

VI. ÉNFASIS

Y de morenistas hablando hay quienes dicen que a Shamir Fernández le faltó énfasis a la hora de rechazar la campaña negra que le iniciaron mediante espectaculares el pasado fin de semana. Acusó sin ambigüedad a quien considera está detrás de los señalamientos, pero no lo hizo igual, se dice, a la hora de marcar distancia y/o condenar a los grupos delincuenciales con los cuales presuntamente se le vincula. Habrá que seguir de cerca este culebrón.

VII. DE REGRESO

Se le acabó el veinte a Fernando Rodríguez, suplente del muzquense Tony Flores, quien el pasado fin de semana salió a confirmar lo que todo mundo sabía desde hace semanas: que se regresa a su curul en el Congreso del Estado porque, al menos por ahora, no será candidato a la alcaldía de su terruño. Por cierto que en el video mediante el cual hizo el anuncio apareció con al menos 35 personas que, aseguró, son su equipo de trabajo y continuarán laborando en diversos programas que tiene implementados. ¿Pues de cuánto es el presupuesto con el que cuenta el petista para mantener una estructura de ese tamaño?

VIII. VIENTOS

Al menos ayer el pronóstico de fuertes vientos, que incluye al Valle de Saltillo, no provocó mayores consecuencias en la región, pero la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) persiste para hoy, así que conviene estar pendientes porque, a juzgar por las imágenes que llegan de estados aledaños, como Chihuahua y San Luis Potosí, los meteorólogos no estaban exagerando nada y Eolo se puso en serio a soplarle encima a la región norte del país.

IX. VERY DANGEROUS

El gobierno de Taiwán, que aún encabeza la presidenta Tsai Ing-wen, ha establecido que la red social Tik-Tok −de origen chino− es un “producto peligroso”. Antes de ellos, los legisladores estadounidenses ya se habían pronunciado al respecto prohibiendo el uso de esta en equipos propiedad del sector público, una regla que consideran ampliar a organizaciones educativas y organismos de la sociedad civil. Y tienen razón: esta −como otras redes− constituye un riesgo. Pero no porque ponga en peligro la seguridad nacional, sino por razones de salud mental... que deberían ser más importantes.