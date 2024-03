Piden al diputado Tony Flores, del PT Coahuila, que regrese a sus negocios del carbón

Fernando Rodríguez González, diputado suplente por el PT Coahuila, pidió a Antonio Flores Guerra, legislador propietario, que deje la curul, regrese a sus negocios del carbón y lo deje a él cumplir con las tareas legislativas para presentar iniciativas, pronunciamientos y puntos de acuerdo en beneficio de la población, porque no se trata de perder tiempo y “tirar hueva”.

Cuestionó que diputadas y diputados locales perciban más de 200 mil pesos en ingresos mensuales por varios conceptos, además de contar con varios asesores que cobran 35 mil pesos al mes y nunca se les ve por el Congreso del Estado.

“Le pido a Tony que si no le va a dedicar tiempo a la legislatura nos dé la oportunidad de trabajar. Si se va a quedar a legislar, que le ponga todas las ganas. Le debemos respeto a la ciudadanía, no ir al Congreso a perder tiempo ni a calentar la butaca; si no va a tener tiempo, que nos dé chance de seguir legislando y luchar por las voces de Coahuila que no tienen representación en el Congreso”, comentó.

“He sido un caballero con Tony, con el PT y con Ricardo Mejía Berdeja. No siempre encuentra uno la misma reciprocidad. Hay gente que alcanza las curules con trabajo y hay gente que alcanza las curules con acuerdos. Estoy consciente de que soy suplente. Ojalá me llamen pronto, ojalá que Tony regrese a sus negocios, que es el carbón, porque para ser diputado verdaderamente hay que conocer las necesidades de la gente”, argumentó.

No duda de la capacidad de Flores Guerra, pero éste tiene “mucha chamba”. Por lo que le propuso recapacitar y darle la oportunidad de seguir legislando en beneficio de los coahuilenses.

El 1 de marzo, Fernando Rodríguez rindió protesta como diputado, luego de que el 2 de enero, un día después de asumir el cargo, Tony Flores solicitara licencia para separarse del cargo y buscar ser candidato a la alcaldía de Múzquiz, lo que no logró. Flores Guerra debió regresar a la curul el pasado miércoles y no acudió a la sesión del Pleno.

“La curul le cuesta mucho a los coahuilenses. Ojo, los diputados en Coahuila ganan mucha lana como para tirar el tiempo y tirar hueva, que se pongan a jalar, no vayan al Congreso nomás a tomar café y comer galletas, hay muchas cosas por hacer. Nos cuestan muchísimo dinero entre asesores, gastos de gasolina, de representación y sueldos”, expresó.

“Es mucho lo que se les paga a los diputados para lo poco que hacen, se tienen que poner las pilas y demostrar a la gente de Coahuila por qué están ahí... no puedo estar ligado al pasado, a mí no me parió ni la izquierda, ni Morena ni el PT, tengo una vida de trabajo y lucha social y aquí respondemos por nuestros actos. Le deseo la mejor de las suertes al PT y a Morena”, concluyó.