Monclova fortalece lazos con inversionistas coreanos durante encuentro mundialista

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Monclova fortalece lazos con inversionistas coreanos durante encuentro mundialista
    Carlos Villarreal convivió con directivos e inversionistas de empresas coreanas instaladas en Monclova, reforzando la relación institucional y económica con la comunidad empresarial asiática. CORTESÍA

El alcalde Carlos Villarreal sostuvo una convivencia con directivos de empresas coreanas instaladas en la región, donde refrendó el compromiso de impulsar nuevas inversiones

MONCLOVA, COAH.- En el marco del partido entre las selecciones de México y Corea del Sur dentro de la Copa del Mundo, el alcalde Carlos Villarreal sostuvo un encuentro con directivos e inversionistas de empresas coreanas establecidas en la Región Centro de Coahuila, con el objetivo de fortalecer los vínculos de colaboración y promover nuevas oportunidades de inversión para la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/futfest-saltillo-2026-enciende-el-fin-de-semana-con-futbol-internacional-y-concierto-de-vagon-chicano-JO21498166

La reunión permitió estrechar la relación con representantes del sector empresarial coreano que recientemente han apostado por Monclova como destino para sus proyectos productivos. Durante la convivencia, el edil destacó la importancia de mantener una comunicación cercana con los inversionistas para consolidar un entorno favorable para el crecimiento económico.

Carlos Villarreal señaló que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se trabaja de manera permanente para fortalecer la competitividad de Monclova y atraer nuevas inversiones que generen empleos y mejores condiciones de desarrollo para las familias de la región.

El alcalde agradeció la invitación realizada por empresarios coreanos para presenciar el encuentro mundialista y reiteró la disposición de su administración para seguir impulsando acciones que fortalezcan la confianza de los inversionistas y favorezcan la llegada de nuevos proyectos productivos.

Asimismo, destacó que la relación entre el gobierno municipal y el sector empresarial es un factor clave para impulsar el desarrollo económico de Monclova, por lo que se continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado para consolidar a la ciudad como un destino atractivo para la inversión nacional y extranjera.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas
Inversiones

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Relevo y futurismo

Relevo y futurismo
true

Dos bancos para los tentáculos de Andy

true

POLITICÓN: Venta de baterías robadas, un mercado negro en expansión en Saltillo

La orden judicial fue emitida dentro de una carpeta de investigación relacionada con un presunto fraude cometido en perjuicio de una institución financiera donde la señalada habría laborado, de acuerdo con información proporcionada por autoridades ministeriales.

Giran orden de aprehensión por fraude de 2.5 mdp contra presunta maestra del Tec Saltillo
José Antonio De León Fahara, conocido como “El Pepe Fahara”, fue detenido en Monterrey y posteriormente presentado ante la autoridad judicial, que resolvió iniciar el proceso penal en su contra.

Vinculan a proceso a saltillense por feminicidio en grado de tentativa en Nuevo León
Las fotografías fueron compartidas por la propia selección uzbeka a través de sus cuentas oficiales.

‘Mucha suerte en el Mundial’; Uzbekistán deja mensaje de agradecimiento a México

El vicepresidente JD Vance llega para hablar con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca.

Vance, un escéptico de las guerras extranjeras, es el rostro del acuerdo tentativo de Trump con Irán

El presidente Donald Trump durante su gira europea, donde reconoció que las complejas negociaciones con Irán se prolongarán en el tiempo.

Trump exigió la rendición ‘incondicional’ de Irán, pero se llevó una sorpresa