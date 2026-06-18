Monclova fortalece lazos con inversionistas coreanos durante encuentro mundialista

MONCLOVA, COAH.- En el marco del partido entre las selecciones de México y Corea del Sur dentro de la Copa del Mundo, el alcalde Carlos Villarreal sostuvo un encuentro con directivos e inversionistas de empresas coreanas establecidas en la Región Centro de Coahuila, con el objetivo de fortalecer los vínculos de colaboración y promover nuevas oportunidades de inversión para la ciudad.

La reunión permitió estrechar la relación con representantes del sector empresarial coreano que recientemente han apostado por Monclova como destino para sus proyectos productivos. Durante la convivencia, el edil destacó la importancia de mantener una comunicación cercana con los inversionistas para consolidar un entorno favorable para el crecimiento económico.

Carlos Villarreal señaló que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se trabaja de manera permanente para fortalecer la competitividad de Monclova y atraer nuevas inversiones que generen empleos y mejores condiciones de desarrollo para las familias de la región.

El alcalde agradeció la invitación realizada por empresarios coreanos para presenciar el encuentro mundialista y reiteró la disposición de su administración para seguir impulsando acciones que fortalezcan la confianza de los inversionistas y favorezcan la llegada de nuevos proyectos productivos.

Asimismo, destacó que la relación entre el gobierno municipal y el sector empresarial es un factor clave para impulsar el desarrollo económico de Monclova, por lo que se continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado para consolidar a la ciudad como un destino atractivo para la inversión nacional y extranjera.