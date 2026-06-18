Registro de nacimiento ha sido gratuito en Coahuila desde hace más de 12 años

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    Registro de nacimiento ha sido gratuito en Coahuila desde hace más de 12 años
    El registro de nacimiento y la primera copia certificada del acta son gratuitos en la entidad, pese a la reciente resolución de la SCJN sobre una disposición de la Ley de Hacienda estatal. ARCHIVO

La Dirección del Registro Civil aclaró que el cobro invalidado por la SCJN no se aplica desde hace años; el Congreso deberá adecuar la legislación estatal al criterio constitucional

Aunque recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una disposición de la Ley de Hacienda de Coahuila que contemplaba un cobro de 150 pesos por el registro de nacimiento, este trámite se mantiene gratuito en la entidad desde hace varios años, aseguró la directora del Registro Civil del Estado, Catalina Labastida Pérez.

La resolución del máximo tribunal derivó de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mediante la cual se dejó sin efectos una disposición de la legislación hacendaria estatal. La Corte estableció además que el Congreso de Coahuila deberá adecuar el marco normativo correspondiente una vez que la sentencia sea notificada formalmente.

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Sin embargo, Labastida Pérez explicó que la gratuidad del registro de nacimiento está garantizada desde la reforma constitucional publicada en 2014, que reconoció el derecho a la identidad y estableció que tanto el registro de nacimiento como la primera copia certificada del acta deben otorgarse sin costo.

La funcionaria precisó que el artículo 41 de la Ley del Registro Civil establece que el nacimiento debe registrarse dentro de los primeros 60 días de ocurrido. Cuando este plazo no se cumple, lo que genera un costo no es el registro, sino el trámite de inexistencia que permite acreditar que la persona no fue registrada oportunamente.

Explicó que Coahuila es una de las entidades que permite realizar directamente el registro una vez emitida la constancia de inexistencia, evitando a las familias procedimientos judiciales que aún se exigen en otros estados.

“La ley de Hacienda marca estos cobros, pero nosotros, dentro de nuestra legislación del registro civil, no tiene ningún costo”, señaló.

Además, en el periódico oficial del estado, se encuentra publicado un decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales estableciendo que se exenta del pago de derechos relacionados con registros extemporáneos.

Entre ellos se encuentra un beneficio del 100 por ciento para personas mayores de 18 años que nunca fueron registradas, así como para el registro de niñas y niños nacidos y residentes en Coahuila y la expedición de su primera copia certificada.

La directora del Registro Civil también llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier cobro indebido que pudiera presentarse en alguna oficialía, ya que ello podría derivar en procedimientos internos y hasta la pérdida de la oficialía.

Finalmente, invitó a las familias a realizar oportunamente el registro de sus hijos, al señalar que la identidad jurídica es la puerta de acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud y diversos trámites oficiales a lo largo de la vida.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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