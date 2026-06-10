Prevén alza de hasta 50% de apuestas en línea en México por el Mundial

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    Prevén alza de hasta 50% de apuestas en línea en México por el Mundial
    Estiman que 43% usará modalidad de juego digital más que promedio nacional que se ubica en torno al 33%. UNSPLASH

Señala investigador de la UNAM que formato del torneo con más participantes incrementa los riesgos de ludopatía en la población

Las apuestas deportivas en línea en México podrían aumentar hasta un 50% por el Mundial de fútbol 2026, por lo que serán el principal “foco rojo”, advirtió este miércoles Gabriel Delgado Toral, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM).

El economista alertó de que el nuevo formato instalado por la FIFA que incluye a 48 naciones y un total de 104 partidos aumentará exponencialmente los riesgos de ludopatía en la población mexicana.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-dispara-rezago-de-indagatorias-en-fiscalias-estatales-HJ21286427

Las llamadas “microapuestas”, que permiten apostar pequeñas cantidades en directo por tarjetas amarillas, goles y otros factores, serán la principal modalidad de juego del aficionado promedio.

De acuerdo con el experto, se estima que el 43% de los aficionados mexicanos utilizará la modalidad de juego digital para arriesgar capital, una cifra que supera el promedio nacional que se ubica en torno al 33%.

Según el informe, el cálculo de las ganancias reales de la industria de los casinos en línea se complicará este año debido a la falta de regulación virtual en la ley de sorteos y a la aplicación de un nuevo gravamen fiscal.

Bajo el esquema actual, un jugador que invierta 100 pesos en una casa de apuestas deberá destinar la mitad de ese dinero al pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Existe además un submundo de apuestas clandestinas realizadas fuera del marco legal que distorsionan las cifras oficiales.

A pesar de las estrictas reglas de la FIFA y la Federación Mexicana de Fútbol, la selección mexicana lleva más de 20 años teniendo a una casa de apuestas como patrocinador principal.

El informe se publicó a un día de que comience a rodar el balón con el partido inaugural de esta Copa del Mundo 2026 que enfrentará a México y Sudáfrica en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México.

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