POLITICÓN: ¡Va contra el segundo lugar de la contienda!

I. LE METE RUIDO AL DEBATE

El que le empezó a meter ruidillo al debate del próximo domingo 16 de abril, desde Torreón, es el candidato del PT, Ricardo Mejía. Se lanza contra Manolo Jiménez, de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, y su archirrival Armando Guadiana. ¿Qué traerá entre manos el exsubsecretario de Seguridad Pública federal como para empezar a calentar el ambiente? Por lo que se ve, no son propuestas. Se supone que el debate es para que el ciudadano, mediante las propuestas que hagan, defina quién ofrece un mejor estado, con aportaciones en todos los aspectos de la vida privada y pública de cada ciudadano. Principalmente en los temas que en estos momentos se convierten en prioritarios, como la seguridad, la salud, el empleo, pero también, y ojo aquí, el estado de derecho, porque podemos vivir seguros, pero hay que garantizar las propiedades y las garantías.

II. ¿SIN MANO NEGRA?

Hablando del debate entre los candidatos a gobernador y organizado por el Instituto Electoral de Rodrigo Paredes, hay varios asuntos pendientes. Uno es que los candidatos a diputados locales también merecen, y es necesario, que tengan sus propios debates. Y dos, sería conveniente que los consejeros encargados de la Comisión Temporal de Debates informaran a todos los ciudadanos cómo fue que definieron temas y preguntas, sólo para estar seguros de que no hubo mano negra.

III. EXTRAÑA ESTRATEGIA

En la publicidad pagada de Lenin Pérez en redes sociales llama la atención que no se concentra totalmente en las propuestas, sino en una estrategia que nadie entiende. Lenin y su equipo tratan de ganar el voto de la izquierda, pero específicamente del candidato de Morena, Armando Guadiana, a quien critica duro un día sí y el otro también. La lógica de toda contienda electoral es que vayan todos contra el primer lugar para tratar de llegar a esos niveles de alcance en la audiencia, pero extrañamente, en el caso de Lenin, no es así, ¡va contra el segundo lugar de la contienda! Para algunos, esta clase de estrategias, queriendo ganar el voto de una izquierda dividida en estos momentos, puede significar quedarse rezagado en el último puesto. ¿O traerá otro interés? No olvidemos que Guadiana le lanzó un guiño para que se le uniera, pero Lenin estuvo firme a no regresar con Morena.

IV. CÓCTEL DE RIESGO

Podrán decir lo que quieran, pero la ausencia de la Guardia Nacional en las carreteras federales se nota a leguas. Hay kilómetros y kilómetros de carreteras en Coahuila en las que se puede viajar sin toparse con la presencia de una unidad de lo que fue la Policía Federal de Caminos. La poca presencia de la corporación encargada de vigilar los tramos federales y las malas condiciones de éstos hacen un cóctel de riesgo que los coahuilenses están tomando con cautela, hasta ahora.

V. MUY ADELANTADA

Es evidente que hay alguien detrás del movimiento de #EsClaudia, en alusión ya descarada porque aparece la fotografía de la titular del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En Saltillo, en diferentes colonias, cada vez es más común que en domicilios particulares aparezcan lonas de promoción de imagen de la morenista. En mucha menor medida hay algo de apoyo a Adán Augusto López, mientras que Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal parecen no tener estructura definida todavía en Coahuila. Pero el caso de Claudia debe investigarse a fondo porque ese tipo de lonas que se colocan en los domicilios tienen un diseño definido y obviamente un costo que los propietarios de los domicilios alegan no haber absorbido, sólo prestado la fachada de su casa.

VI. PERDIDO Y ALEJADO

El que anda perdido en el Senado de la República, con sus discusiones de resentimiento, es el exdelegado federal Reyes Flores. Lo alejaron justo a tiempo del estado y no ha venido a decir ni pío del proceso electoral porque también con Morena está resentido, al igual que con el PAN, su primer partido político, y con el resto de los partidos no se diga. En realidad, Reyes Flores está siempre en contra de todo y a favor de nada, así es su personalidad, qué le vamos a hacer.

VII. CADA QUIEN CON SUS UÑAS

Si bien las organizaciones de salud que lideraron los pasos a seguir durante la pandemia, se están poniendo de acuerdo en que al menos una dosis contra el COVID-19 debe aplicarse a cada persona mayor de edad, en México siguen con sus rechazadas vacunas cubanas Abdala. En Coahuila, el cirujano Roberto Bernal, todavía secretario de Salud, ha dicho que van a devolver las vacunas porque nadie acude a ponérselas, porque además no tienen confianza en el biológico. Y es cierto, pero tampoco se ven muchas ganas de que la gente se vacune porque ni Salud estatal ni la Secretaría del Bienestar hacen el esfuerzo. Lo cierto es que tampoco se habla de que se puedan adquirir vacunas de otro laboratorio, cosa que sí se puede, tanto para los gobiernos estatales, como el federal, pero en este momento las prioridades son otras, que cada quien se rasque con sus uñas.

VIII. INICIATIVA ANTI COME-MANDADO

Que Tereso Medina, líder de la CTM en Coahuila, y por esa misma razón diputado federal, está planeando presentar una iniciativa para regular la injerencia de sindicatos extranjeros −de Estados Unidos y Canadá−, inicialmente. Resulta que antes de las nuevas reglas del T-MEC, las centrales de trabajadores en México tenían cautivos a los trabajadores, pero ahora pueden intervenir sindicatos extranjeros y les comen el mandado. En lo que tiene razón Tereso es que no ha sido la mejor experiencia para el sindicalismo y la clase trabajadora contar con la representación de un sindicato extranjero o subsidiado por éstos en México y Coahuila.

IX. PLEITOS PARTICULARES

Los que se traen pleito particular son los candidatos del Distrito 5 con cabecera en Monclova, Alfredo Paredes y César Flores. Ambos convivieron en un mismo partido: el PAN, pero ahora César, después de hacerle al independiente, por fin consiguió que Morena lo abanderara, y le anda haciendo la vida de cuadritos al exalcalde monclovense, exhibiendo sus pésimas obras. En el Distrito 12, con cabecera en Ramos Arizpe, sucede algo similar: Lizbeth Ogazón lanzó en redes sociales algunos cuestionamientos a su contrincante, Edna Dávalos, para meterle polémica a la elección. Aquí el asunto es que ambas están en el Congreso estatal, Lizbeth por primera vez va en una elección gastando suela porque llegó a su curul por la vía plurinominal, mientras que Edna anda tras una reelección.