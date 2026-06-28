POLITICÓN: Va justicia de Coahuila contra pareja de Sandra Cuevas por fraude millonario

I. EL DESAIRE Desde hace tiempo se comenta la simpatía del presidente provisional del Instituto Electoral, Óscar Rodríguez, por la Cuarta Transformación. Tampoco nunca ocultó su distancia con el PRI; basta recordar aquella ridícula historia en la que aseguró temer por su vida tras una conversación con un muy alto funcionario estatal. El episodio provocó más burlas que solidaridad y el propio INE terminó convocando al proceso para renovar la presidencia del organismo local. Hoy, concluida la elección, la ironía es mayor: son los propios morenistas quienes lo señalan y cuestionan. II. EL DESAMOR Mientras en la Cuarta Transformación insisten, sin sustento, en hablar de fraude electoral, Ricardo Mejía Berdeja, diputado federal del PT, decidió señalar a Óscar Rodríguez y llamarlo “palero del PRI”. La acusación resulta tan exagerada como la narrativa del fraude, pero deja una imagen difícil de ignorar: quien durante meses fue visto como cercano a Morena hoy recibe los golpes desde ese mismo lado. El corazón de Óscar debe estar roto. Después de tanta devoción por los gatos, terminó descubriendo que los arañazos también llegan desde la propia manada.

III. MÁS CALLE Al inicio de la administración, el alcalde Javier Díaz recibió una ciudad donde apenas operaban cinco brigadas dedicadas al bacheo. Hoy son 25 las que recorren la ciudad, principalmente para atender los daños provocados por las lluvias. A ello se suman más de 80 cuadrillas enfocadas en alumbrado, limpieza, parques y otros servicios. Los pendientes siguen siendo muchos y las lluvias complican todavía más el panorama. Sin embargo, la apuesta parece la correcta: fortalecer la presencia del gobierno en las calles, porque una ciudad difícilmente mejora desde un escritorio. IV. ¿CAMBIO DE PLAN? Verónica Martínez confirmó que regresará a la Cámara de Diputados de septiembre a diciembre para participar en la discusión del Presupuesto y, posteriormente, incorporarse al Congreso del Estado. La declaración llamó la atención porque durante semanas, en los pasillos políticos, se daba casi por hecho que buscaría permanecer de manera definitiva en San Lázaro, dejando la diputación local en manos de su suplente. Habrá que ver si, llegado enero, se mantiene el plan... o si la política vuelve a mover las piezas. V. ¿Y CHEMA? De quien también se decía que solo competiría para ganar la elección y después regresaría a la Administración Fiscal General era de José María “Chema” Morales, quien ganó en el distrito 12. La versión tomó fuerza cuando él mismo publicó una fotografía desde esa dependencia junto al “buen Dany”, mensaje que muchos leyeron como una señal de continuidad. Si esa era la intención, funcionó. Si no lo era, provocó exactamente el mismo efecto. Ahora solo falta saber si aquella imagen fue una despedida... o un aviso de permanencia. VI. ¿ORDEN? Otra de las áreas que todo apunta estará bajo revisión con la llegada del nuevo alcalde en Torreón es la que encabeza Martha Rodríguez en los Tribunales Administrativos. En los últimos días llamó la atención que, según se comenta, comenzaron a entregar recibos por las multas impuestas, algo que antes no ocurría. ¿Se trata simplemente de un ajuste administrativo o de un intento por dejar la casa en orden antes de los cambios? Hay costumbres que, curiosamente, empiezan a corregirse justo cuando alguien más está por llegar a revisar los cajones.

VII. DE LA CAPITAL A COAHUILA Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc y uno de los personajes más polémicos de la política de la Ciudad de México, volvió a convertirse en noticia nacional. Esta vez no por alguna confrontación pública, sino porque se le vinculó sentimentalmente con Eduardo Pérez Tueme, detenido en la capital del país. Lo que pocos advirtieron es que la captura no obedeció a una investigación de la Fiscalía capitalina, sino al cumplimiento de una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Ahí comienza la parte que realmente nos interesa. VIII. EL PROCESO Según información de la Fiscalía General del Estado, encabezada por Federico Fernández, Eduardo Pérez Tueme ya fue trasladado a Torreón para enfrentar un proceso por un presunto fraude de cuantía mayor. La denuncia fue presentada en 2025, el monto reclamado ronda los ocho millones de pesos y la orden de aprehensión fue obtenida en diciembre del mismo año. Más allá de la relación que se le atribuye con Sandra Cuevas, esos son los datos que ahora colocan el caso en el terreno judicial.