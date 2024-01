POLITICÓN: tras lío de Marko Cortés, PAN Coahuila, a rescatar alcaldías

I. AFICIONES

Dicen los que saben que para la alcaldía de Ramos Arizpe se encuentra palomeado el nombre de Tomás Gutiérrez, ex de Desarrollo Social, por la alianza que encabeza el PRI y acompañan el PRD y la UDC. Peeeeeeero, aunque ninguno de los oficiales al mando de ese navío parece tener inconveniente con esa candidatura, las aguas se agitan en cuanto se comienza a descender en el escalafón del poder. ¿Qué pero le ponen a Gutiérrez en la base de la pirámide tricolor? Dicen que no son pocas las personas que advierten sobre su gusto por las apuestas y consideran eso un problema grave.

II. RESCATE

Donde no encuentran la salida es en el PAN de Elisa Maldonado. Quieren rescatar al menos las mismas alcaldías que ganaron durante el 2021, entre ellas Monclova con Mario Dávila y General Cepeda con Pablo Salas. Pero sí es complicado por muchos motivos. Gran lío en el que los metió Marko Cortés, de quien por cierto, todo mundo sigue esperando el desplegado para pedir su renuncia, porque eso de tirar la piedra y esconder la mano enturbia más.

III. PROPIEDADES

Comentan quienes tienen propiedades en el Centro Histórico de Saltillo que ha llamado la atención en las últimas semanas la aparición en el mercado inmobiliario de un notario público que parece decidido a convertirse en el dueño del centro de la capital, pues a todo mundo le ofrece comprarle sus propiedades... ¡y de contado! ¿A poco tan lucrativo es el negocio de dar fe pública?, se preguntan quienes han recibido ofertas. ¿O será que Luz María Diez de Urdanivia tendría que darle una revisada a la actividad de sus colegas para asegurar que no se han dedicado a hacer “cosas malas que parecen buenas”? Mejor revisar el asunto.

IV. ABORTO

Así como no queriendo, la ex diputada local, Lizbeth Ogazón, ha hablado de que el tema de no criminalizar el aborto en Coahuila es todavía un asunto pendiente. Indudablemente a quien le toca ahora es a la mayoría de mujeres que están en el Congreso local y que tendrán la oportunidad de hacer historia con este tema.

V. ENCUESTA

Una encuesta de la que muchos llaman patito es la que presume el diputado local Antonio Attolini. En esta encuesta está en primer lugar en las preferencias para la alcaldía de Torreón, nada más falso. De cualquier modo, si alguien hizo el favor con alguna otra intención, en realidad sólo distraen a los mismos morenos, que aún no definen candidatos. Además, Attolini está impedido por la Ley para participar en un proceso electoral porque no solicitó licencia para separarse del cargo de diputado local. Lo que sí dicen los tricolores es que Antonio está alcanzando sus cinco minutos de éxito y lamentablemente se ha mareado.

VI. DECLINAR

También allá en Torreón, los morenos se traen un alboroto porque dicen que este día uno de los aspirantes a la candidatura hará anunciará su declinación a favor de Cintia Cuevas, ex trabajadora de la Secretaría del Bienestar. Para ellos será importante, pero a nivel comunidad no se ha generado expectativa por al menos conocer quién es el buen samaritano.

VII. SE OCUPA

El que trae plan y todo es Octavio Pimentel, ungido para ir por la rectoría de la UAdeC, esto después del último informe que presentó Salvador Hernández. Pero además, Pimentel tiene razón: la prioridad es el tema financiero. A la Universidad no le está llegando lo mismo que hace cinco años, pero además la situación se complica con el tema de las pensiones. Octavio se encaminará a revisar cómo se distribuye el presupuesto para saber si pueden hacer ajustes a algunas áreas. La calidad educativa no queda de lado porque también será un punto que lleve como propuesta, pero la prioridad en estos momentos es el dinero que ingresa a través del presupuesto federal y estatal, así como recaudación propia, contra lo que realmente se necesita.

VIII. TIENE TRABAJO

El que no tendrá que preocuparse por el futuro es el rector Salvador Hernández. Durante su último informe al frente de la UAdeC, el gobernador Manolo Jiménez lo invitó a sumar al área de educación de su gabinete, veremos. De cualquier modo, Hernández ha pasado por muchos puestos y eso le ha brindado la experiencia necesaria para llegar a donde sea.

IX. PROBADOS

Candidatos probados como Jericó Abramo o Jaime Bueno en Saltillo es lo que requiere el PRI para lograr triunfos en la elección federal. De cualquier modo existe el compromiso del PRI estatal de sacar buenos resultados en las próximas votaciones. Por eso también es fecha que no se dice nada sobre los senadores. En el tricolor existen personas que fácilmente pueden obtener el triunfo en una elección, aun con el efecto AMLO en contra. Además, se supone, la alianza a nivel nacional sigue, y eso implica que también tengan que seleccionar candidatos competitivos que arrastren el voto para Xóchitl Gálvez. Además todos esperan que para las campañas el asunto de Marko Cortés esté más que sanado y enterrado.