¿Por qué se multa poco a los automovilistas de Saltillo?

Cualquiera que conduzca un auto en Saltillo o, peor aún, que sea un peatón en nuestra ciudad, puede constatar rápidamente un hecho puntual: la cultura vial en la capital de Coahuila dista mucho de ser la que necesitamos para considerar que nuestras calles son un espacio seguro para todos.

Pese a ello, las estadísticas de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana muestran un descenso importante en el número de conductores que son sancionados -con multas administrativas- por faltas relevantes como conducir a exceso de velocidad o bajo los influjos del alcohol.

En efecto, como lo informamos en esta edición, entre 2018 y 2022 la aplicación de multas por exceso de velocidad ha tenido un decremento del 70 por ciento, en tanto que las infracciones por conducir en estado de ebriedad se han reducido 65 por ciento en el mismo plazo.

Tal hecho, desde luego, podría ser perfectamente normal si fuera producto de una estrategia desplegada por las autoridades municipales para reducir la incidencia en el número de faltas de tránsito cometidas por conductores de vehículos en nuestra ciudad.

El problema es que no hemos visto ninguna medida en este sentido. No se han endurecido los mecanismos para expedir licencias; no se han mejorado los dispositivos para detectar vehículos circulando a exceso de velocidad y el número de operativos anti alcohol ha ido a la baja.

Además de todo lo ya señalado, existe otro dato relevante que es necesario considerar al construir una hipótesis respecto de por qué las multas en Saltillo han disminuido en los últimos años: el parque vehicular de la capital coahuilense ha crecido 20 por ciento.

¿Cómo es que en una ciudad donde el número de autos circulando por las calles ha crecido y los ciudadanos no vemos ninguna estrategia concreta para disminuir las violaciones al reglamento de tránsito, las multas que imponen los responsables de vigilar la seguridad vial en nuestras calles disminuyen?

Resulta muy difícil creer que la razón detrás de esta disminución estadística sea que los conductores han mejorado sus habilidades y su conciencia cívica, razón por la cual infringen en menor medida las reglas que obligan a circular a una determinada velocidad y hacerlo completamente sobrios.

Lejos de tal posibilidad, lo que debemos tener claro es que la ausencia de cultura vial que todos podemos atestiguar fácilmente en nuestra ciudad se está agravando debido a la inacción de la autoridad que debe señalar a quienes violan las reglas vigentes.

Cabría esperar por ello, que el departamento de tránsito local rectificara la actitud que ha mostrado a última fechas y que se traduce en una consistente disminución en el número de infracciones impuestas a quienes conducen en nuestras calles.

Al mismo tiempo, desde luego, sería deseable que se desplegara una estrategia de carácter preventivo, pues como ocurre con otros fenómenos indeseables de nuestra vida comunitaria, lo importante no es castigar a quienes infringen las reglas, sino evitar que tales infracciones se registren.